барабашов написав:Б)жителям домов где всё на электрике, как Лад живёт к примеру и большей части новостроев от 2000го примерно года В) тем, кто перешёл на электроотопление даже не потому, что Теплоэнерго красиво лохов с ценами и температурой носителя крутило, а принудительно, как вы недавно, просто разобрав совецкие сгнившие котельные?
Економити. В мене саомого опалення електро. Ціна 20 грн. змусила б мене таки встановити тепловий насос і почати економити. А от ці 2-4 грн. і відключення світла навпаки: сприяють тому, що я споживаю більше електроенергії.
ну це таке, як колись співачка Руслана всім радила ставити вітряк у дворі, коли газ підняли з 1-2грн до 7,5 за куб. Все впирається в гроші. Пересічний що жиє від з/п до з/п, в умовах війни не буде брати кредит на тепловий насос який потрібно виплачувати кілька років економлячи на їжі. В кого є гроші той рішення знайде з любої ситуації, а коли нема то хіба що забють на оплату комунальних
Вы забываете ещё о некоторых нюансах Первое - кредиты сейчас мало кому дают Если дают то под такие проценты, что взяв 100000(а что за 2000 долларов можно новое в сфере автономного энергообеспечения придумать???) отдашь потом через пару лет 300000, а то и 500000, а краткосрочные кредиты требуют больших(как у Успиха и Боба к примеру) белых постоянных!!!! доходов ну и справки от военкома, что пока не выплатишь то не бусифицируют, а то кто ж деньги огроменные с процентами зелёнорыжим госбанкам то отдавать то будет
Вже не вперше за останні дні у ФБ бачу платну рекламу типу цьої що внизу (виглядає як незграбна пропаганда з боку ОП). Кацапи вміло грають на чутливих темах, а в коментарях дикий срач, прокльони та плювання ядом, як ніби це дійсно офіційні повідомлення від ОП
Останнім часом внаслідок активності росіян значно збільшилася кількість нападок на наших генералів. Раз у раз в інтернеті з'являються різні публікації, листи і петиції, в яких деяких воєначальників звинувачують у здачі територій, нехтуванні життями підлеглих, та, як наслідок - величезних втратах. Це брехня. Усі наші генерали максимально кваліфіковані, мають реальний досвід і вміло керують військами. Збереження життів наших захисників - їхнє основне завдання, і воно успішно виконується: втрати становлять не більше 3%. Вкотре нагадуємо про те, що не слід поширювати неперевірену інформацію, яка опублікована в інтернеті. Правдиву й актуальну інформацію про те, що відбувається на фронті, завжди можна дізнатися в ефірі "Телемарафону".