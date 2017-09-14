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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8784878587868787
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 17:20

  Letusrock написав:
  Дюрі-бачі написав:
  барабашов написав:Б)жителям домов где всё на электрике, как Лад живёт к примеру и большей части новостроев от 2000го примерно года
В) тем, кто перешёл на электроотопление даже не потому, что Теплоэнерго красиво лохов с ценами и температурой носителя крутило, а принудительно, как вы недавно, просто разобрав совецкие сгнившие котельные?

Економити. В мене саомого опалення електро. Ціна 20 грн. змусила б мене таки встановити тепловий насос і почати економити. А от ці 2-4 грн. і відключення світла навпаки: сприяють тому, що я споживаю більше електроенергії.


ну це таке, як колись співачка Руслана всім радила ставити вітряк у дворі, коли газ підняли з 1-2грн до 7,5 за куб.
Все впирається в гроші. Пересічний що жиє від з/п до з/п, в умовах війни не буде брати кредит на тепловий насос який потрібно виплачувати кілька років економлячи на їжі.
В кого є гроші той рішення знайде з любої ситуації, а коли нема то хіба що забють на оплату комунальних

Вы забываете ещё о некоторых нюансах
Первое - кредиты сейчас мало кому дают
Если дают то под такие проценты, что взяв 100000(а что за 2000 долларов можно новое в сфере автономного энергообеспечения придумать???) отдашь потом через пару лет 300000, а то и 500000, а краткосрочные кредиты требуют больших(как у Успиха и Боба к примеру) белых постоянных!!!! доходов ну и справки от военкома, что пока не выплатишь то не бусифицируют, а то кто ж деньги огроменные с процентами зелёнорыжим госбанкам то отдавать то будет
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 17:29

Є

Перша партія снарядів, які закуповувалися в рамках "чеської ініціативи", прибула в Україну. При цьому в Празі не розкрили, коли саме Київ отримав вантаж.

"Перша партія боєприпасів за нашою ініціативою прибула в Україну деякий час тому", - написав прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала в соцмережі Х(Twitter).

При цьому він вказав, що Чехія робить усе необхідне.
https://www.unian.ua/weapons/viyna-v-uk ... 77055.html
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 17:35

  барабашов написав:
  somilitark написав:
  Xenon написав:
❗️Збільшення терміну оновлення даних з 60 до 150 днів підтримує Міноборони – документ публікує нардеп Ар'єв.

Якщо офіційно затвердять, то дані можна буде оновити до 14 жовтня.

агентура пуйла в верховній зраді вже відверто зриває мобілізацію, приходиться відробляти завдання за гроші(((

Это какая такая агентура-кремлеюра????
Коля и Валера и покойный Илья-философ?

Это какое-то ИПСО в буквальном смысле - часа с пол назад опровержение уже вышло :D
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 17:35

  somilitark написав:
  Xenon написав:
❗️Збільшення терміну оновлення даних з 60 до 150 днів підтримує Міноборони – документ публікує нардеп Ар'єв.

Якщо офіційно затвердять, то дані можна буде оновити до 14 жовтня.

агентура пуйла в верховній зраді вже відверто зриває мобілізацію, приходиться відробляти завдання за гроші(((

Нічого страшного - після перемоги,з такими менеджерами в тилу поїлуть всі хто має хоча б копійку .
sens
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 17:38

  _hunter написав:Это какое-то ИПСО в буквальном смысле - часа с пол назад опровержение уже вышло



vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 17:47

Вже не вперше за останні дні у ФБ бачу платну рекламу типу цьої що внизу (виглядає як незграбна пропаганда з боку ОП). Кацапи вміло грають на чутливих темах, а в коментарях дикий срач, прокльони та плювання ядом, як ніби це дійсно офіційні повідомлення від ОП

Останнім часом внаслідок активності росіян значно збільшилася кількість нападок на наших генералів. Раз у раз в інтернеті з'являються різні публікації, листи і петиції, в яких деяких воєначальників звинувачують у здачі територій, нехтуванні життями підлеглих, та, як наслідок - величезних втратах.
Це брехня. Усі наші генерали максимально кваліфіковані, мають реальний досвід і вміло керують військами. Збереження життів наших захисників - їхнє основне завдання, і воно успішно виконується: втрати становлять не більше 3%.
Вкотре нагадуємо про те, що не слід поширювати неперевірену інформацію, яка опублікована в інтернеті. Правдиву й актуальну інформацію про те, що відбувається на фронті, завжди можна дізнатися в ефірі "Телемарафону".
Letusrock
 
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