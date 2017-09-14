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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 878587868787878887898790>
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 17:29

Є

Перша партія снарядів, які закуповувалися в рамках "чеської ініціативи", прибула в Україну. При цьому в Празі не розкрили, коли саме Київ отримав вантаж.

"Перша партія боєприпасів за нашою ініціативою прибула в Україну деякий час тому", - написав прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала в соцмережі Х(Twitter).

При цьому він вказав, що Чехія робить усе необхідне.
https://www.unian.ua/weapons/viyna-v-uk ... 77055.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 17:35

  барабашов написав:
  somilitark написав:
  Xenon написав:
❗️Збільшення терміну оновлення даних з 60 до 150 днів підтримує Міноборони – документ публікує нардеп Ар'єв.

Якщо офіційно затвердять, то дані можна буде оновити до 14 жовтня.

агентура пуйла в верховній зраді вже відверто зриває мобілізацію, приходиться відробляти завдання за гроші(((

Это какая такая агентура-кремлеюра????
Коля и Валера и покойный Илья-философ?

Это какое-то ИПСО в буквальном смысле - часа с пол назад опровержение уже вышло :D
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 17:38

  _hunter написав:Это какое-то ИПСО в буквальном смысле - часа с пол назад опровержение уже вышло



vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 17:47

Вже не вперше за останні дні у ФБ бачу платну рекламу типу цьої що внизу (виглядає як незграбна пропаганда з боку ОП). Кацапи вміло грають на чутливих темах, а в коментарях дикий срач, прокльони та плювання ядом, як ніби це дійсно офіційні повідомлення від ОП

Останнім часом внаслідок активності росіян значно збільшилася кількість нападок на наших генералів. Раз у раз в інтернеті з'являються різні публікації, листи і петиції, в яких деяких воєначальників звинувачують у здачі територій, нехтуванні життями підлеглих, та, як наслідок - величезних втратах.
Це брехня. Усі наші генерали максимально кваліфіковані, мають реальний досвід і вміло керують військами. Збереження життів наших захисників - їхнє основне завдання, і воно успішно виконується: втрати становлять не більше 3%.
Вкотре нагадуємо про те, що не слід поширювати неперевірену інформацію, яка опублікована в інтернеті. Правдиву й актуальну інформацію про те, що відбувається на фронті, завжди можна дізнатися в ефірі "Телемарафону".
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 18:07

  vitaliiangel написав:
  _hunter написав:Это какое-то ИПСО в буквальном смысле - часа с пол назад опровержение уже вышло




Як кажуть " монопісуально" , увечері 16 липня заявити можуть навіть про збільшення терміну на 60-180 календарних днів додатково, вчора МО України гарно поглузувало над навчальними закладами і абітурієнтами.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 18:17

  detroytred написав:
  flyman написав:Елітні війська воєнпенсів. І не кажіть що такого не було.

Попрошу конкретики: де, коли і як.

На Філіппінах. Елітні 120 доларові мушині загони професіоналів по окучуванню дідами- непочатками дівчаток-непочаток.

Єдина проблема, що значна частина з цього 1.1 млн. - офіцери, яких не можна в окоп.


Офіцерів у віці до 60 менше 0.17 млн (з них 25 тисяч десь служать). Вони ніяк не можуть бути «значна частина» з 1.1 млн» :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 25 чер, 2024 19:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 18:18

  vitaliiangel написав:
  fler написав:
  Bobua написав:
До речі, дуже цікаве наростання агресії в темі.
Це через наближення “дедлайнів” резерв+?

Ні, у випадку fox767676 - це прояв комплексу неповноцінності. Життя очевидно склалося не як гадалося + може криза віку (півшостої настало несподівано)), тому він зло зриває на всіх оточуючих. На форумі це дуже зручно, бо в пику не дадуть))) Вітальян може пояснити професійніше.

вы достаточно профессионально объяснили.



Зайчики, человек без комплексов при вашем средненьком уровне развития называется «жлоб»
нет рефлексии, нет самоанализа, нет совести, нет развития
Поэтому вас априори нельзя увидеть в сообщениях вроде этого

  freeze написав:Дякую дуже, передай їм велике дякую 🤝
Передаю слова командира роты для fox767676, whois2010, _Mykola_
Всю сумму собрали.

За 100 баксов люди вашего склада удавятся или предложат свои оральные услуги, но точно никогда не поделятся с нуждающимися, потому что безкомплексны и «жизнь удалась» :)
И ,кажется, все трое из цитаты с вами в контрах
Как-то оно так любопытно получается что люди делятся на 2 категории
одни, «закомплексованые неудачники» оперативно делятся тысячами долларов ради общего дела
а другие «разкомплексованые психологи» ни копейки не давшие на него , но что-то там пытающиеся инфогопакировать в адрес первых
Не приходило в голову что первые просто имеют право на жесткую риторику по отношению к вам , кратно жестче чем вы почему-то позволяете себе к ним ?
Короче, каждый сверчок знай свой шесток
а то одна москворотая попугайчиха не знала

Стосовно віртуалу та анонімності - я у FB пишу під своїм ім'ям у коментарях багатьох депутатів ВРУ у т.ч і жорстку критику їх дій та позицій, і в реалі мав побутовий конфлікт через паркування з депутатом ВРУ, коли інші колеги засмутились, я продовжував розвивати конфлікт, переконуючи їх, що нічого боятися і такі депутати ВРУ - сміття, яке легко можна прибрати. Можливо це якось і вплинуло на його стан - його дійсно протягом декількох місяців викинули з ВРУ та України , бо запропонував занадто мирний "мирний план". Дійсно що «боритеся – поборете»
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 18:20

  Ukrainian написав:Не кажіть що українців не попереджували є час підготуватись щоб потім не було кого звинуватити крім самих себе
Наступну зиму 2024-2025 років українці будуть проходити у графіку, за яким відсутність електрики триватиме по 8-10 годин на добу
Зображення


Не кажіть що українсьеий уряд не попереджали, щодо позовів, якщо відериють кордони для супроводження батьків 75+
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 18:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Тягнешь всяке лайно сюди .

дійсно, краще ж прочитати 10-20 сторінок гризні, приправленої брехливими звинуваченнями та хамством яку влаштує pesikot/budivelnik проти (вставте будь-яке імя)
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 18:24

  whois2010 написав:Це просто обов'язково для перегляду. Обов'язково. Зе-куміри, зе-совєтнікі зе-зідєнта

"Я б повоевал за свою страну, но мне не дают. - Что значит не дают вам воевать за вашу страну? - Ну понимаете, есть такое понятие как продажа кординат. Мое место положения, куда бы я не мобилизировался, продадут россиянам и они туда выстрелят Искандером. И одно дело я погибну, но со мной же еще люди погибнут... Меня американцы не пустили в Украину воевать. Меня четко предупредили очень уполномоченные люди... У меня уже вот-вот были билеты в Польшу, мне сказали не едь."

"- Алексей, вы подлежите мобилизации? - Да.

Выходит вы уклонист? - Нет, мне же не пришла повестка. - А если придет? Ну если придет, то посмотрим что мы дальше делать будем. Мне повестка так просто не может придти, я ж на спец.учете. Там свои законы."




Це ще глум, чи вже хуцпа ?
fox767676
 
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