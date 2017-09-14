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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 87868787878887898790>
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 18:26

https://www.svoboda.org/a/sovetniki-trampa-predstavili-emu-plan-prekrascheniya-voyny-v-ukraine-/33008367.html
Два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа, который баллотируется на новый срок в Белом доме, представили ему план прекращения войны России против Украины.

В документе, о котором во вторник сообщает в своём эксклюзивном материале агентство Reuters, говорится, что Украина получит больше американского оружия лишь в том случае, если вступит в мирные переговоры. В то же время предполагается, что Соединённые Штаты предупредят Москву об усилении американской поддержки Киева в случае любого отказа России от диалога с украинскими властями.

Reuters ссылается, в частности, на слова одного из советников Трампа по национальной безопасности, генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога.

Согласно плану, представленному Келлогом и ещё одним советником Фредом Флейтцем, на время мирных переговоров должно быть объявлено о прекращении огня на основе "преобладающих линий фронта".

Про це я говорив ще пів року тому. Вважаю це найбільш вірогідним розвитком подій при перемозі Трампа. Правда не відомо що скажуть Зеленський/путін на цей план.
При перемозі Байдена будемо мати ще 5 років такої самої війни як зараз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 18:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зображення

як грозно ричить, 3 чи 67 бригада ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 18:30

  andrijk777 написав:https://www.svoboda.org/a/sovetniki-trampa-predstavili-emu-plan-prekrascheniya-voyny-v-ukraine-/33008367.html
Два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа, который баллотируется на новый срок в Белом доме, представили ему план прекращения войны России против Украины.

В документе, о котором во вторник сообщает в своём эксклюзивном материале агентство Reuters, говорится, что Украина получит больше американского оружия лишь в том случае, если вступит в мирные переговоры. В то же время предполагается, что Соединённые Штаты предупредят Москву об усилении американской поддержки Киева в случае любого отказа России от диалога с украинскими властями.

Reuters ссылается, в частности, на слова одного из советников Трампа по национальной безопасности, генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога.

Согласно плану, представленному Келлогом и ещё одним советником Фредом Флейтцем, на время мирных переговоров должно быть объявлено о прекращении огня на основе "преобладающих линий фронта".

Про це я говорив ще пів року тому. Вважаю це найбільш вірогідним розвитком подій при перемозі Трампа. Правда не відомо що скажуть Зеленський/путін на цей план.
При перемозі Байдена будемо мати ще 5 років такої самої війни як зараз.

А якщо Україна відмовиться, то вся прогресивна республіканська партія з одного боку, демократи з іншого будуть дивитися як РФ поглинає Україну.
Думаю, це вже було, коли на більше як на півроку перекрили кранік, тепер мусять допомагати в два рази більше, чим тоді би потратили.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 18:31

  andrijk777 написав:https://www.svoboda.org/a/sovetniki-trampa-predstavili-emu-plan-prekrascheniya-voyny-v-ukraine-/33008367.html
Два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа, который баллотируется на новый срок в Белом доме, представили ему план прекращения войны России против Украины.

В документе, о котором во вторник сообщает в своём эксклюзивном материале агентство Reuters, говорится, что Украина получит больше американского оружия лишь в том случае, если вступит в мирные переговоры. В то же время предполагается, что Соединённые Штаты предупредят Москву об усилении американской поддержки Киева в случае любого отказа России от диалога с украинскими властями.

Reuters ссылается, в частности, на слова одного из советников Трампа по национальной безопасности, генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога.

Согласно плану, представленному Келлогом и ещё одним советником Фредом Флейтцем, на время мирных переговоров должно быть объявлено о прекращении огня на основе "преобладающих линий фронта".

Про це я говорив ще пів року тому. Вважаю це найбільш вірогідним розвитком подій при перемозі Трампа. Правда не відомо що скажуть Зеленський/путін на цей план.
При перемозі Байдена будемо мати ще 5 років такої самої війни як зараз.


Так, середньо-арифметично це самий вірогідний сценарій.
але хочещ розсмішити Б-га - розкажи про свої прогнози
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 18:34


невірю в цю цифру що вони є, оновились і їх можна призвати просто так. Інакше поняття бусифікація навіть не повинно було виникнути

Деякі речі існують незалежно від віри летусррків. :lol:

А бусикувати тебе треба не тому, що тебе не вистачає. А щоб було неповадно ігнорувати законодавство і думати що закарпатська квітка виросла лише для заробітків в румунііі))

нагадало інтервю Кошового..
Але тепер я знаю правільну відповідь на питання "чому не на фронті"
P.S. Успіх вибач

Не вибачайся))
Ти завжди знайдеш на кого вкладати пальцем)
Якби навіть всі до одного чоловіки б служили, ти як Андрій М вказав би на жінок()
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 25 чер, 2024 18:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 18:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:При перемозі Байдена будемо мати ще 5 років такої самої війни як зараз.

Не потягнемо. Після енергетики можна сконцетруватись на водопостачанні. І тоді великим містам каюк
Mimohod
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 18:36

  flyman написав:А якщо Україна відмовиться, то вся прогресивна республіканська партія з одного боку, демократи з іншого будуть дивитися як РФ поглинає Україну.
Думаю, це вже було, коли на більше як на півроку перекрили кранік, тепер мусять допомагати в два рази більше, чим тоді би потратили.


є відмінність - Трамп не буде шептатися у кулуарах як бідономасони
Він прямо на весь світ скаже - чи рпв по лбз, чи він вмиває руки
Тоді відповідальність буде цілком на Києві
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 18:37

  andrijk777 написав:https://www.svoboda.org/a/sovetniki-trampa-predstavili-emu-plan-prekrascheniya-voyny-v-ukraine-/33008367.html
Два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа, который баллотируется на новый срок в Белом доме, представили ему план прекращения войны России против Украины.

В документе, о котором во вторник сообщает в своём эксклюзивном материале агентство Reuters, говорится, что Украина получит больше американского оружия лишь в том случае, если вступит в мирные переговоры. В то же время предполагается, что Соединённые Штаты предупредят Москву об усилении американской поддержки Киева в случае любого отказа России от диалога с украинскими властями.

Reuters ссылается, в частности, на слова одного из советников Трампа по национальной безопасности, генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога.

Согласно плану, представленному Келлогом и ещё одним советником Фредом Флейтцем, на время мирных переговоров должно быть объявлено о прекращении огня на основе "преобладающих линий фронта".

Про це я говорив ще пів року тому. Вважаю це найбільш вірогідним розвитком подій при перемозі Трампа. Правда не відомо що скажуть Зеленський/путін на цей план.
При перемозі Байдена будемо мати ще 5 років такої самої війни як зараз.

Ага, ми вже читали, что Путін готовий до перемовин, Путін готовий до припинення вогню

Не буде ніяких перемовин. Можно привести коня до водопою, але неможливо заставити коня пити

Про що перемовини ? Я запитую вже в сотий раз. Ніхто нічого не відповідає
Тільки - потрібні перемовини

Ти особисто готовий дати гарантії, що у випадку перемовин Путін буде виконувати свої зобов"язання ? Так або ні ?
Якщо ти промовчишь, то краще не пиши про перемовини
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 18:38

  ЛАД написав:

На ЗУ действительно так много выехавших?
Почему?
Прилёты у вас всё же достаточно редки.

не в прильотах справа. Годувальники в багатьох в європі. Було вигідно заробляти там а витрачати тут.
Це і основна причина чому в нас бусифікація почалась раніше.
Тому, що норми висилаються на всіх, а добра половина дієздатних чоловіків в європі.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 18:40

  fox767676 написав:
є відмінність - Трамп не буде шептатися у кулуарах як бідономасони
Він прямо на весь світ скаже - чи рпв по лбз, чи він вмиває руки
Тоді відповідальність буде цілком на Києві


А ти про Путіна не забув, розумник ти наш ?

А Путін згодится на РПВ ?
І чому він повинен згодитись ?

Ти ж сам мені розказував, що у танго двое. А тут диви, вже у танго один ))
pesikot
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