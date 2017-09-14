Два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа, который баллотируется на новый срок в Белом доме, представили ему план прекращения войны России против Украины.
В документе, о котором во вторник сообщает в своём эксклюзивном материале агентство Reuters, говорится, что Украина получит больше американского оружия лишь в том случае, если вступит в мирные переговоры. В то же время предполагается, что Соединённые Штаты предупредят Москву об усилении американской поддержки Киева в случае любого отказа России от диалога с украинскими властями.
Reuters ссылается, в частности, на слова одного из советников Трампа по национальной безопасности, генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога.
Согласно плану, представленному Келлогом и ещё одним советником Фредом Флейтцем, на время мирных переговоров должно быть объявлено о прекращении огня на основе "преобладающих линий фронта".
Про це я говорив ще пів року тому. Вважаю це найбільш вірогідним розвитком подій при перемозі Трампа. Правда не відомо що скажуть Зеленський/путін на цей план. При перемозі Байдена будемо мати ще 5 років такої самої війни як зараз.
Два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа, который баллотируется на новый срок в Белом доме, представили ему план прекращения войны России против Украины.
В документе, о котором во вторник сообщает в своём эксклюзивном материале агентство Reuters, говорится, что Украина получит больше американского оружия лишь в том случае, если вступит в мирные переговоры. В то же время предполагается, что Соединённые Штаты предупредят Москву об усилении американской поддержки Киева в случае любого отказа России от диалога с украинскими властями.
Reuters ссылается, в частности, на слова одного из советников Трампа по национальной безопасности, генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога.
Согласно плану, представленному Келлогом и ещё одним советником Фредом Флейтцем, на время мирных переговоров должно быть объявлено о прекращении огня на основе "преобладающих линий фронта".
Про це я говорив ще пів року тому. Вважаю це найбільш вірогідним розвитком подій при перемозі Трампа. Правда не відомо що скажуть Зеленський/путін на цей план. При перемозі Байдена будемо мати ще 5 років такої самої війни як зараз.
А якщо Україна відмовиться, то вся прогресивна республіканська партія з одного боку, демократи з іншого будуть дивитися як РФ поглинає Україну. Думаю, це вже було, коли на більше як на півроку перекрили кранік, тепер мусять допомагати в два рази більше, чим тоді би потратили.
Два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа, который баллотируется на новый срок в Белом доме, представили ему план прекращения войны России против Украины.
В документе, о котором во вторник сообщает в своём эксклюзивном материале агентство Reuters, говорится, что Украина получит больше американского оружия лишь в том случае, если вступит в мирные переговоры. В то же время предполагается, что Соединённые Штаты предупредят Москву об усилении американской поддержки Киева в случае любого отказа России от диалога с украинскими властями.
Reuters ссылается, в частности, на слова одного из советников Трампа по национальной безопасности, генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога.
Согласно плану, представленному Келлогом и ещё одним советником Фредом Флейтцем, на время мирных переговоров должно быть объявлено о прекращении огня на основе "преобладающих линий фронта".
Про це я говорив ще пів року тому. Вважаю це найбільш вірогідним розвитком подій при перемозі Трампа. Правда не відомо що скажуть Зеленський/путін на цей план. При перемозі Байдена будемо мати ще 5 років такої самої війни як зараз.
Так, середньо-арифметично це самий вірогідний сценарій. але хочещ розсмішити Б-га - розкажи про свої прогнози
flyman написав:А якщо Україна відмовиться, то вся прогресивна республіканська партія з одного боку, демократи з іншого будуть дивитися як РФ поглинає Україну. Думаю, це вже було, коли на більше як на півроку перекрили кранік, тепер мусять допомагати в два рази більше, чим тоді би потратили.
є відмінність - Трамп не буде шептатися у кулуарах як бідономасони Він прямо на весь світ скаже - чи рпв по лбз, чи він вмиває руки Тоді відповідальність буде цілком на Києві
Два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа, который баллотируется на новый срок в Белом доме, представили ему план прекращения войны России против Украины.
В документе, о котором во вторник сообщает в своём эксклюзивном материале агентство Reuters, говорится, что Украина получит больше американского оружия лишь в том случае, если вступит в мирные переговоры. В то же время предполагается, что Соединённые Штаты предупредят Москву об усилении американской поддержки Киева в случае любого отказа России от диалога с украинскими властями.
Reuters ссылается, в частности, на слова одного из советников Трампа по национальной безопасности, генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога.
Согласно плану, представленному Келлогом и ещё одним советником Фредом Флейтцем, на время мирных переговоров должно быть объявлено о прекращении огня на основе "преобладающих линий фронта".
Про це я говорив ще пів року тому. Вважаю це найбільш вірогідним розвитком подій при перемозі Трампа. Правда не відомо що скажуть Зеленський/путін на цей план. При перемозі Байдена будемо мати ще 5 років такої самої війни як зараз.
Ага, ми вже читали, что Путін готовий до перемовин, Путін готовий до припинення вогню
Не буде ніяких перемовин. Можно привести коня до водопою, але неможливо заставити коня пити
Про що перемовини ? Я запитую вже в сотий раз. Ніхто нічого не відповідає Тільки - потрібні перемовини
Ти особисто готовий дати гарантії, що у випадку перемовин Путін буде виконувати свої зобов"язання ? Так або ні ? Якщо ти промовчишь, то краще не пиши про перемовини
На ЗУ действительно так много выехавших? Почему? Прилёты у вас всё же достаточно редки.
не в прильотах справа. Годувальники в багатьох в європі. Було вигідно заробляти там а витрачати тут. Це і основна причина чому в нас бусифікація почалась раніше. Тому, що норми висилаються на всіх, а добра половина дієздатних чоловіків в європі.