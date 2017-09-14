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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8787878887898790>
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 18:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:А бусикувати тебе треба не тому, що тебе не вистачає. А щоб було неповадно ігнорувати законодавство

то їм можна ігнорувати законодавство (146ККУ) а мені ні?
це де в Конституції записано що до порушника (по адміністративній статті) можна скоїти кримінальний злочин і тобі за це нічого не буде?
не кажучи про проломані черепи

  pesikot написав:Ти особисто готовий дати гарантії, що у випадку перемовин Путін буде виконувати свої зобов"язання ? Так або ні ?
Якщо ти промовчишь, то краще не пиши про перемовини

Хоч питання не мені але: ти краще не пиши про продовження війни якщо навіть не думаєш в ній брати участь :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 18:45

Letusrock
то їм можна ігнорувати законодавство (146ККУ) а мені ні?


Нікому не можна. Але кожний відповідає за себе.
Я вже казав, і у 2 СВ були і броньовані, і липові грижі, і на продскладах з берданкою стояли . і пожежі на Уралі тушили, і поїзди ганяли в Сибір, і торговий флот за кордон ходив. Не всі чоловіки були в окопах.
Було б непогано, якби твої діди показували пальцем один на одного , і ховались як ти)) да?)
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 25 чер, 2024 18:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 18:45

  Mimohod написав:
  andrijk777 написав:При перемозі Байдена будемо мати ще 5 років такої самої війни як зараз.

Не потягнемо. Після енергетики можна сконцетруватись на водопостачанні. І тоді великим містам каюк

Думаю протягнемо без проблем.
Якби удари по водопостачанню були наскільки ефективні їх би вже давно застосовували.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 18:48

  Hotab написав:Letusrock
то їм можна ігнорувати законодавство (146ККУ) а мені ні?


Нікому не можна. Але кожний відповідає за себе.
Я вже казав, і у 2 СВ були і броньовані, і липові грижі, і на продскладах з берданкою стояли . і пожежі на Уралі тушили, і поїзди ганяли в Сибір, і торговий флот за кордон ходив. Не всі чоловіки були в окопах.
Було б непогано, якби твої діди показували пальцем один на одного , і ховались як ти)) да?)

чуток підвчити історію потрібно. Мої діди/прадіди були в складі іншої держави під час WW2
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 18:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А Путін згодится на РПВ ?
І чому він повинен згодитись ?


якщо буде паритет в озброєннях, чи загроза цього паритету, як пропонує Трамп
то погодиться
це риторика республіканців що демократи не дають достатньо зброї щоб зупинити Путіна і схилити його до РПВ.
З іншого боку, коли Україні дають біль-менш маштабні пакети озброєнь то одразу з'являються мегаплани дійти до москви.
Можливо Трамп сподіваєтся що в нього вийде краще з комунікаціею та інструментами тиску як на Київ так і на Москву
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 18:49

  fox767676 написав:
  flyman написав:А якщо Україна відмовиться, то вся прогресивна республіканська партія з одного боку, демократи з іншого будуть дивитися як РФ поглинає Україну.
Думаю, це вже було, коли на більше як на півроку перекрили кранік, тепер мусять допомагати в два рази більше, чим тоді би потратили.


є відмінність - Трамп не буде шептатися у кулуарах як бідономасони
Він прямо на весь світ скаже - чи рпв по лбз, чи він вмиває руки
Тоді відповідальність буде цілком на Києві

І то правда.
Навіть більше - Трампа можуть підтримати і європейці. Та й і почекати вони можуть рік-два. Цікаво як ми без американського і європейського "краніків" протягнемо рік-два?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 18:49

  pesikot написав:
  andrijk777 написав:https://www.svoboda.org/a/sovetniki-trampa-predstavili-emu-plan-prekrascheniya-voyny-v-ukraine-/33008367.html
Два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа, который баллотируется на новый срок в Белом доме, представили ему план прекращения войны России против Украины.

В документе, о котором во вторник сообщает в своём эксклюзивном материале агентство Reuters, говорится, что Украина получит больше американского оружия лишь в том случае, если вступит в мирные переговоры. В то же время предполагается, что Соединённые Штаты предупредят Москву об усилении американской поддержки Киева в случае любого отказа России от диалога с украинскими властями.

Reuters ссылается, в частности, на слова одного из советников Трампа по национальной безопасности, генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога.

Согласно плану, представленному Келлогом и ещё одним советником Фредом Флейтцем, на время мирных переговоров должно быть объявлено о прекращении огня на основе "преобладающих линий фронта".

Про це я говорив ще пів року тому. Вважаю це найбільш вірогідним розвитком подій при перемозі Трампа. Правда не відомо що скажуть Зеленський/путін на цей план.
При перемозі Байдена будемо мати ще 5 років такої самої війни як зараз.

Ага, ми вже читали, что Путін готовий до перемовин, Путін готовий до припинення вогню

Не буде ніяких перемовин. Можно привести коня до водопою, але неможливо заставити коня пити

Про що перемовини ? Я запитую вже в сотий раз. Ніхто нічого не відповідає
Тільки - потрібні перемовини

Ти особисто готовий дати гарантії, що у випадку перемовин Путін буде виконувати свої зобов"язання ? Так або ні ?
Якщо ти промовчишь, то краще не пиши про перемовини
і стіки ж раз пишу - перемовини про припинення вогню. Відведення артилерії, заборона авіаційних та ракетних ударів.
Можно іще полонених поміняти. 1 до 1 . Можно всіх на всіх. Можно 1 до 1,5. не знаю який там курс обміну нам вигідний :lol:
гарантій тут бути не може. Рік без війни вже добре. 5 краще.
А вічний мир це- казка, так не буває.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 18:51

Це стосується всіх!!!

  Letusrock написав:Хоч питання не мені але: ти краще не пиши про продовження війни якщо навіть не думаєш в ній брати участь
В граніт!!!©

+100500!👍
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 18:53

Letusrock
чуток підвчити історію потрібно. Мої діди/прадіди були в складі іншої держави під час WW2


Це якось виправдовує зараз твою трусливість?чи до чого це?)
«Не та кров»?)
Принциповий момент не в тому, де конкретно твій дід був. Це не цікаво.
Важливо те, що ніколи не було такого, що нема на кого вказати пальцем. І летусроки обирають шлях «я не один такий шмат коричневої субстанції, є і інші». Більше того не тихо під ковдрою дрижать, а активно і зухвало тут закликають ігнорувати захист держави. Знаходять «розумні» аргументи., навіть коли їх конкретно ніхто і не питає «чому ні».
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 25 чер, 2024 18:54, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 18:54

  Letusrock написав:
  Hotab написав:А бусикувати тебе треба не тому, що тебе не вистачає. А щоб було неповадно ігнорувати законодавство

то їм можна ігнорувати законодавство (146ККУ) а мені ні?
це де в Конституції записано що до порушника (по адміністративній статті) можна скоїти кримінальний злочин і тобі за це нічого не буде?
не кажучи про проломані черепи

  pesikot написав:Ти особисто готовий дати гарантії, що у випадку перемовин Путін буде виконувати свої зобов"язання ? Так або ні ?
Якщо ти промовчишь, то краще не пиши про перемовини

Хоч питання не мені але: ти краще не пиши про продовження війни якщо навіть не думаєш в ній брати участь :wink:

Тобі смішно, брехло ?
Ти навіть не вибачався за те лайно, що колишні засуджені втекли з Десни, яке ти тут накинув

А від мене не залежить чи буде продовження війни чи ні
Я пишу, що всі оці ваші бажання "перемовин" та "РПВ" - примарні.
Це як про "2-3 тижні", це як про "ракети закінчились"
Цього не буде
Я намагаюсь бути реалістом.

А ось ти, брехло. Так і не написав, про що перемовини, про свої думки
Тільки підгавкуєшь з-під забору
pesikot
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