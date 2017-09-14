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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 25 чер, 2024 19:06
pesikot написав:Не буде ніяких перемовин
. Можно привести коня до водопою, але неможливо заставити коня пити
Про що перемовини ? Я запитую вже в сотий раз. Ніхто нічого не відповідає
Тільки - потрібні перемовини
Є всього 3 варіанти закінчення війни(будь-якої війни):
Безумовна капітуляція України, безумовна капітуляція РФ і перемовини.
Що таке "безумовна капітуляція"(з вікі), нажаль з російської бо в українській недостатньо:
Безоговорочная капитуляция (англ. unconditional surrender, US) — повсеместное прекращение военных действий, разоружение и сдача всех вооружённых сил капитулирующего государства без каких бы то ни было условий.
Государство лишается суверенитета, его территория оккупируется (при этом границы и территория государства могут быть изменены волей победителя), верховная власть осуществляется специально назначенными лицами от имени победившего государства (или коалиции государств). При этом победители (победитель) определяют будущее политическое урегулирование, вырабатывают конкретные санкции, виды и формы политической и материальной ответственности побеждённого государства, решают вопрос о привлечении к уголовной ответственности главных военных преступников. Побеждённое государство не имеет права отклонять или не выполнять условия безоговорочной капитуляции ни в момент капитуляции, ни после неё.
Не плутати поняття "безумовна капітуляція" і просто "капітуляцію"!!!
Просто капітуляція це:
Капитуляция (нем. Kapitulation) — договор о прекращении вооружённой борьбы между противостоящими ...
Тобто просто капітуляція = договір = перемовини.
Отже в варіант "безумовна капітуляція РФ" я не вірю зовсім. Ну навіть якщо ми якимось чудом-чудесним візьмемо Москву, то навіть після цього РФ не підпише безумовну капітуляцію.
Лишаються 2 варіанти - безумовна капітуляція України і перемовини.
Якщо ти кажеш що Не буде ніяких перемовин
, то лишається єдиний варіант.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Вів 25 чер, 2024 19:24, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 19:06
andrijk777 написав:
Цікаво як ми без американського і європейського "краніків" протягнемо рік-два?
ви оптиміст
якщо б вчасно зробили акценти на ППО та захистили енергетику, пожвавмли б свій впк, то може й могли якось автономно(Великобритнаія здається завжди готова щось давати)
зараз це не здається реальноим, тільки у якості бездержавного партизанського спротиву десу у районі Збруча
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Додано: Вів 25 чер, 2024 19:10
fox767676 написав: flyman написав:
А якщо Україна відмовиться, то вся прогресивна республіканська партія з одного боку, демократи з іншого будуть дивитися як РФ поглинає Україну.
Думаю, це вже було, коли на більше як на півроку перекрили кранік, тепер мусять допомагати в два рази більше, чим тоді би потратили.
є відмінність - Трамп не буде шептатися у кулуарах як бідономасони
Він прямо на весь світ скаже - чи рпв по лбз, чи він вмиває руки
Тоді відповідальність буде цілком на Києві
він що там, верховний правитель США?
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Додано: Вів 25 чер, 2024 19:21
Banderlog написав: pesikot написав: fox767676 написав:
є відмінність - Трамп не буде шептатися у кулуарах як бідономасони
Він прямо на весь світ скаже - чи рпв по лбз, чи він вмиває руки
Тоді відповідальність буде цілком на Києві
А ти про Путіна не забув, розумник ти наш ?
А Путін згодится на РПВ ?
І чому він повинен згодитись ?
Ти ж сам мені розказував, що у танго двое. А тут диви, вже у танго один ))
це вже наступний крок. Спочатку треба в нас заборону переговорів відміняти. Та шукати посередників. Тіки не в інших державах. Бо буде як в казочці де лисичка жадібним медвежатам сир розділила. Мають свої жадібні домовлятись. Од нас послати фірташа, пінчука, ахметова...
Ви так гарно почали і ... так погано закінчили
Особливо, Фірташа. Якого хочуть амери бачити не перемовником, а у в"язниці
Пінчук ? Ахметов ? "Это не серьёзно"(с) один фильм
На жаль, опція "перемовини" вже відсутня
А опція "капітуляція", так це не "перемовини"
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Додано: Вів 25 чер, 2024 19:22
flyman написав: fox767676 написав:
є відмінність - Трамп не буде шептатися у кулуарах як бідономасони
Він прямо на весь світ скаже - чи рпв по лбз, чи він вмиває руки
Тоді відповідальність буде цілком на Києві
він що там, верховний правитель США?
В Вікіпедії все написано
США - Форма правління - Федеративна президентська
республіка. На відміну між іншим від України, де головним є парламент, нажаль тільки на папері.
А тим більше зовнішня політика + армія і флот - це все цілком у сфері відповідальності президента.
Просто нам розказують казки що Байден чого там не може
. Я в казки не вірю.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 19:26
andrijk777 написав:
Лишаються 2 варіанти - безумовна капітуляція України і перемовини.
Якщо ти кажеш що Не буде ніяких перемовин
, то лишається єдиний варіант.
Я тебе запитував, про що перемовини. А ти ?
Ти не знаешь, про що перемовини. Але просуваєшь цю тезу
Краще мовчи
Бо те, що ти вважаєшь за "перемовини" і є капітуляція
Типа, ну до Червоної площі дійти не зможемо, то давайте здаватись
А нащо нам та Червона площа ? Нам своє робити
Я тобі так скажу, не треба ніякої капітуляції Росії.
Треба дати їм по зубам так, щоб і не думали сюди лізти
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Додано: Вів 25 чер, 2024 19:29
Дюрі-бачі написав:
А тим часом ТЦК дуріють по своєму. Сьогодні на роботі отримали наказ.
Згідно з розпорядженням начальника Ужгородського РТЦК та СП № від 19.06.2024 з метою уточнення військово-облікових даних університет повинен здійснити оповіщення призовників, військовозобов’язаних (згідно спискам), та забезпечити їх прибуття з 20 червня по 03 липня 2024 р. за адресою ...
Видно мало їм роботи, треба ще 700 викладачів за тиждень прийняти. І плювати на Резерв+ ...
А у вас юридичний відділ мишей вже геть чисто не ловить ?
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Додано: Вів 25 чер, 2024 19:34
pesikot написав: andrijk777 написав:
Лишаються 2 варіанти - безумовна капітуляція України і перемовини.
Якщо ти кажеш що Не буде ніяких перемовин
, то лишається єдиний варіант.
Я тебе запитував, про що перемовини. А ти ?
Ти не знаешь, про що перемовини. Але просуваєшь цю тезу
Краще мовчи
Бо те, що ти вважаєшь за "перемовини" і є капітуляція
Типа, ну до Червоної площі дійти не зможемо, то давайте здаватись
А нащо нам та Червона площа ? Нам своє робити
Я тобі так скажу, не треба ніякої капітуляції Росії.
Треба дати їм по зубам так, щоб і не думали сюди лізти
Звісно Феррарі краще.
Звісно треба! купувати Феррарі.
Треба думати, що продати, щоб знайти гроші на Феррарі.
Як там в тебе з нирками? Одну готовий за Феррарі віддати?
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Додано: Вів 25 чер, 2024 19:38
pesikot написав:
На жаль, опція "перемовини" вже відсутня
А опція "капітуляція", так це не "перемовини"
так це давненько,
майже 30 років
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Додано: Вів 25 чер, 2024 19:41
Дюрі-бачі написав:
Сьогодні на роботі отримали наказ.
Згідно з розпорядженням Ужгородського РТЦК та СП № від 19.06.2024 ..університет повинен здійснити оповіщення призовників, військовозобов’язаних (згідно спискам), та забезпечити їх прибуття з 20 червня по 03 липня 2024 р. за адресою ...
Видно мало їм роботи, треба ще 700 викладачів за тиждень прийняти. І плювати на Резерв+ ...
Цікаво інше. Як університет
збирається "забезпечити їх прибуття"? За руку кожного відведуть чи бусифікують групами?
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