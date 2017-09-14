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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 25 чер, 2024 19:42
pesikot написав: andrijk777 написав:
Лишаються 2 варіанти - безумовна капітуляція України і перемовини.
Якщо ти кажеш що Не буде ніяких перемовин
, то лишається єдиний варіант.
Я тебе запитував, про що перемовини. А ти ?
Ти не знаешь, про що перемовини. Але просуваєшь цю тезу
Звичайно що я не знаю про що перемовини, чувак.
Я не Зеленський не путін і не Байден. Я не агент спецслужб.
Я не знаю скільки у нас танків, снарядів, людей, моб.ресурсу. Скільки цього всього в РФ. Не знаю як поступить США, якщо ми(Зе) не захочемо перемир'я. Не знаю що обіцяв Байден Зеленському і Зеленський Байдену. Не знаю що думає Сі і як поступить Китай в критичній ситуації. І т.д. і т.д. Перелічувати можна довго.
Зеленський це все приблизно знає.
Ось 2 роки тому у нас були Стамбульські перемовини і тільки недавно (ПРОЙШЛО ДВА РОКИ!!!
) став відомий їх текст і то його надала російська сторона.
А наша сторона що??? Бидлу не потрібно знати про що домовлялись наші можновладці з РФ. І тим більше бидло ніхто не питає.
Але у нас все-таки яка не яка демократія. Я хочу знати що відбувається.
Я відповів на твоє питання? Чи ти дальше будеш писати одне і те ж як папуга?
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Додано: Вів 25 чер, 2024 19:44
Пока свет не отключили пробежался по форуму и что я вижу. Обсуждение чего угодно, только не войны, успешной тактики обороны, нового вооружения, необходимых условий для прекращения войны.
Начну с последнего из перечисленного. Про условия. Итак, президент выдвинул как юрист очень понятные и справедливые условия завершения войны: выведение росвойск за пределы границ Украины, установленных на 1991 год - год создания нынешнего независимого украинского государства.
Судя по перекрученным слухам из кремля путина, как нынешнего руководителя террористической агрессивной росии, устроит только победа. Путин за ценой не постоит, это заложено у него в крови, крови потомственных убийц и грабителей, крови мафиозников, захвативших власть в огромной стране. Что конкретно подразумевается путиным под победой? С большой вероятностью под победой он понимает убийство нашего государства, убийство членов ВР, министров КМУ, президента, всех украинских военнослужащих, всех жителей Украины старше 30-35 лет. Всех, кто останется жив после зачисток, ожидает служба в росийской армии, росийских чвк, переезд на дальний восток в депрессивные регионы росии. Так будет потому что мафия заботится лишь о своих членах (в росийскую мафию входят только члены КГБ и ФСБ), остальные люди для нее расходный материал. При других вариантах отношений эта мафия существовать не может.
Из вышеприведенного насколько мне понятно, то война завершится лишь после смерти путина и ближайшего окружения либо после смерти государства Украина.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 19:50
fler написав: Дюрі-бачі написав:
Сьогодні на роботі отримали наказ.
Згідно з розпорядженням Ужгородського РТЦК та СП № від 19.06.2024 ..університет повинен здійснити оповіщення призовників, військовозобов’язаних (згідно спискам), та забезпечити їх прибуття з 20 червня по 03 липня 2024 р. за адресою ...
Видно мало їм роботи, треба ще 700 викладачів за тиждень прийняти. І плювати на Резерв+ ...
Цікаво інше. Як університет
збирається "забезпечити їх прибуття"? За руку кожного відведуть чи бусифікують групами?
Якби у них працював юридичний відділ, то на розпорядження була б відписка.
Типу, згідно чинного законодавства ... бла-бла-бла, оновлювання повинно відбутись в строк до 18 липня, тому все буде зроблено в рамках чинного законодавства
Або ... керівництво видає наказ, що хвилями ідуть до ТЦК, надає автобуси
Всіх довозять до ТЦК ... з 20.06 до 03.07
А потім відповідають, забезпечили прибуття. Якщо ви не отримали, то ваші проблеми. Є чинне законодавство
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Додано: Вів 25 чер, 2024 19:52
andrijk777 написав: pesikot написав: andrijk777 написав:
Лишаються 2 варіанти - безумовна капітуляція України і перемовини.
Якщо ти кажеш що Не буде ніяких перемовин
, то лишається єдиний варіант.
Я тебе запитував, про що перемовини. А ти ?
Ти не знаешь, про що перемовини. Але просуваєшь цю тезу
Звичайно що я не знаю про що перемовини, чувак.
Я не Зеленський не путін і не Байден. Я не агент спецслужб.
Не знаешь, так не пиши про перемовини.
Краще мовчи, за розумного зійдешь )
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Додано: Вів 25 чер, 2024 19:54
fler написав:
Цікаво інше. Як університет збирається "забезпечити їх прибуття"? За руку кожного відведуть чи бусифікують групами?
Все дуже просто: ректор видав наказ деканам, декани видали наказ і дали підписати викладачам, а далі кожен має прозвітувати як виконав наказ.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 19:57
Дюрі-бачі написав:
А тим часом ТЦК дуріють по своєму. Сьогодні на роботі отримали наказ.
Згідно з розпорядженням начальника Ужгородського РТЦК та СП № від 19.06.2024 з метою уточнення військово-облікових даних університет повинен здійснити оповіщення призовників, військовозобов’язаних (згідно спискам), та забезпечити їх прибуття з 20 червня по 03 липня 2024 р. за адресою ...
Видно мало їм роботи, треба ще 700 викладачів за тиждень прийняти. І плювати на Резерв+ ...
До речі, ти писав, що пригрозили штрафом, неофіційно, універу, що хтось там не отримав військовий квиток по досягненню 27 років ? То чим закінчилось ?
Тобі теж більше 27 і у тебе приписне.
І якось тихо. То це про тебе було ?
Розказуй підробиці
Востаннє редагувалось pesikot
в Вів 25 чер, 2024 19:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 19:57
pesikot написав:
Не знаешь, так не пиши про перемовини.
Краще мовчи, за розумного зійдешь )
А ти мені рот не затикай.
У нас вільна країна. Я розумію, що ти хочеш щоб було як на твоїй батьківщині Росеї-матушке, поки що не так.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 19:58
pesikot написав:
До речі, ти писав, що призгрозили штрафов неофіційно універу, що хтось там не отримав військовий квиток по досягненню 27 років ? То чим закінчилось ?
Написали офіційного листа, університет заплатив 51 тис. грн., начальник відділу комплектування залишився без премії.
Колега здав потрібні документи, заплатив 17 тис. грн., чекає на військовий квиток десь в жовтні чи листопаді, поки ходить із довідкою, що "здав військового-обліковий документ для оновлення"...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Вів 25 чер, 2024 20:01, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 19:59
pesikot написав: fler написав:
Згідно з розпорядженням Ужгородського РТЦК та СП № від 19.06.2024 ..університет повинен здійснити оповіщення призовників, військовозобов’язаних (згідно спискам), та забезпечити їх прибуття з 20 червня по 03 липня 2024 р.
за адресою ...
Видно мало їм роботи, треба ще 700 викладачів за тиждень прийняти. І плювати на Резерв+ ...[/quote
Цікаво інше. Як університет
збирається "забезпечити їх прибуття"? За руку кожного відведуть чи бусифікують групами?
Якби у них працював юридичний відділ, то на розпорядження була б відписка.
Типу, згідно чинного законодавства ... бла-бла-бла, оновлювання повинно відбутись в строк до 18 липня, тому все буде зроблено в рамках чинного законодавства
Або ... керівництво видає наказ, що хвилями ідуть до ТЦК, надає автобуси
Всіх довозять до ТЦК ... з 20.06 до 03.07
А потім відповідають, забезпечили прибуття. Якщо ви не отримали, то ваші проблеми. Є чинне законодавство
Яка відписка з посиланням на до 18 липня?
Не плутай.
І без нового закону керівники установ повинні оте зробити на вимогу ТЦК.
А новий закон по суті лише визначив автоматичне покарання за неоновлення після дедлайну.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 25 чер, 2024 20:00, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 19:59
andrijk777 написав: pesikot написав:
Не знаешь, так не пиши про перемовини.
Краще мовчи, за розумного зійдешь )
А ти мені рот не затикай.
У нас вільна країна. Я розумію, що ти хочеш щоб було як на твоїй батьківщині Росеї-матушке, поки що не так.
Оце і є проблема, що ти хочешь злити всю країну, а тобі цього не дозволяют
А про Россию-матушку, так молчал бы, чувак777 - код номеров Москвы
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