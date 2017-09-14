Додано: Вів 25 чер, 2024 19:42

pesikot написав: andrijk777 написав: Лишаються 2 варіанти - безумовна капітуляція України і перемовини.

Якщо ти кажеш що Не буде ніяких перемовин, то лишається єдиний варіант. Лишаються 2 варіанти - безумовна капітуляція України і перемовини.Якщо ти кажеш що, то лишається єдиний варіант.



Я тебе запитував, про що перемовини. А ти ?

Ти не знаешь, про що перемовини. Але просуваєшь цю тезу

Я тебе запитував, про що перемовини. А ти ?Ти не знаешь, про що перемовини. Але просуваєшь цю тезу

Звичайно що я не знаю про що перемовини, чувак.Я не Зеленський не путін і не Байден. Я не агент спецслужб.Я не знаю скільки у нас танків, снарядів, людей, моб.ресурсу. Скільки цього всього в РФ. Не знаю як поступить США, якщо ми(Зе) не захочемо перемир'я. Не знаю що обіцяв Байден Зеленському і Зеленський Байдену. Не знаю що думає Сі і як поступить Китай в критичній ситуації. І т.д. і т.д. Перелічувати можна довго.Зеленський це все приблизно знає.Ось 2 роки тому у нас були Стамбульські перемовини і тільки недавно () став відомий їх текст і то його надала російська сторона.А наша сторона що??? Бидлу не потрібно знати про що домовлялись наші можновладці з РФ. І тим більше бидло ніхто не питає.Але у нас все-таки яка не яка демократія. Я хочу знати що відбувається.Я відповів на твоє питання? Чи ти дальше будеш писати одне і те ж як папуга?