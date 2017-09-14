pesikot написав:До речі, ти писав, що призгрозили штрафов неофіційно універу, що хтось там не отримав військовий квиток по досягненню 27 років ? То чим закінчилось ?
Написали офіційного листа, університет заплатив 51 тис. грн., начальник відділу комплектування залишився без премії. Колега здав потрібні документи, заплатив 17 тис. грн., чекає на військовий квиток десь в жовтні чи листопаді...
pesikot написав:А про тебе як ? 28, приписне, квитка немає
Більше 28, вже більше року "тимчасове посвідчення" нового зразка (А5), до того було "тимчасове посвідчення" старого зразка (оливкова вузька полоска, видавали замість приписного "непридатним в мирний час"). Штраф (850 грн.) оплатив за те, що кожні 5 років не ходив на ВЛК.
Від сьогодні українці після уточнення облікових даних у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАПі) зможуть отримати військово-обліковий документ із QR-кодом - за ним перевірятимуть дійсність документу.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації. "Уточнення військово-облікових даних та отримання документа з QR-кодом у ЦНАПі в середньому триває до 15 хвилин", - сказано в повідомленні.
барабашов написав:Б)жителям домов где всё на электрике, как Лад живёт к примеру и большей части новостроев от 2000го примерно года В) тем, кто перешёл на электроотопление даже не потому, что Теплоэнерго красиво лохов с ценами и температурой носителя крутило, а принудительно, как вы недавно, просто разобрав совецкие сгнившие котельные?
Економити. В мене саомого опалення електро. Ціна 20 грн. змусила б мене таки встановити тепловий насос і почати економити. А от ці 2-4 грн. і відключення світла навпаки: сприяють тому, що я споживаю більше електроенергії.
Это если у вас частный дом. Как экономить в многоэтажке, где всё на электрике (кроме отопления)? Покупать газ. плиту с баллонами? А если ещё и электроотопление?
ЛАД написав:Как экономить в многоэтажке, где всё на электрике (кроме отопления)?
В мене електро-опалення (конвектори) в багатоповерхівці. Але я колись зекономив на кондиціонері і ним можна гріти тільки коли на дворі плюсова температура. ККД кондиціонера на обігрів 300%+ (пишуть про 500%, але щось на практиці стільки нема). Тепер демонтувати старий кондиціонер і встановити нормальний тепловий насос, яким можна гріти до -30С треба б, але поки не дуже мотивація. При тарифі в 10+ грн. мотивація була б значно жвавіша.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 25 чер, 2024 20:36, всього редагувалось 1 раз.
Ukrainian написав:Не кажіть що українців не попереджували є час підготуватись щоб потім не було кого звинуватити крім самих себе Наступну зиму 2024-2025 років українці будуть проходити у графіку, за яким відсутність електрики триватиме по 8-10 годин на добу