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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8790879187928793>
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 20:00

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:До речі, ти писав, що призгрозили штрафов неофіційно універу, що хтось там не отримав військовий квиток по досягненню 27 років ? То чим закінчилось ?

Написали офіційного листа, університет заплатив 51 тис. грн., начальник відділу комплектування залишився без премії.
Колега здав потрібні документи, заплатив 17 тис. грн., чекає на військовий квиток десь в жовтні чи листопаді...

А про тебе як ? 28, приписне, квитка немає
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 20:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А про тебе як ? 28, приписне, квитка немає

Більше 28, вже більше року "тимчасове посвідчення" нового зразка (А5), до того було "тимчасове посвідчення" старого зразка (оливкова вузька полоска, видавали замість приписного "непридатним в мирний час"). Штраф (850 грн.) оплатив за те, що кожні 5 років не ходив на ВЛК.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 20:14

Прогрес

Від сьогодні українці після уточнення облікових даних у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАПі) зможуть отримати військово-обліковий документ із QR-кодом - за ним перевірятимуть дійсність документу.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації. "Уточнення військово-облікових даних та отримання документа з QR-кодом у ЦНАПі в середньому триває до 15 хвилин", - сказано в повідомленні.

В Мінцифри зазначають, що це можна зробити безоплатно, без черг та відвідування територіальних центрів комплектування.
https://www.unian.ua/society/u-mincifri ... 77466.html
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 20:22

  Дюрі-бачі написав:
  d44 написав:Для чого вигравати час, точніше скільки довго треба вигравати час?

ИМХО війна триває доти, поки в однієї зі сторін не закінчуються люди, зброя, або гроші. Найбільш ймовірно, що першими закінчиться гроші у москалів. Залежно від санкцій може в 2025, а може й в 2030 р.

Предсказание типа: "Какая вероятность встретить динозавра на улице? Или встречу, или нет".
Или когда-то "закінчаться гроші у москалів", или перестанут оказывать такую поддержку нам.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 20:26

  Дюрі-бачі написав:
  барабашов написав:............
  барабашов написав:Б)жителям домов где всё на электрике, как Лад живёт к примеру и большей части новостроев от 2000го примерно года
В) тем, кто перешёл на электроотопление даже не потому, что Теплоэнерго красиво лохов с ценами и температурой носителя крутило, а принудительно, как вы недавно, просто разобрав совецкие сгнившие котельные?

Економити. В мене саомого опалення електро. Ціна 20 грн. змусила б мене таки встановити тепловий насос і почати економити. А от ці 2-4 грн. і відключення світла навпаки: сприяють тому, що я споживаю більше електроенергії.

Это если у вас частный дом.
Как экономить в многоэтажке, где всё на электрике (кроме отопления)?
Покупать газ. плиту с баллонами?
А если ещё и электроотопление?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 20:29

  flyman написав:
  ЛАД написав:Вона говорила дещо не так.

Трохи не так, бо ще було "але нового нічого не побудували" (ламать нє строіть).
Там ще було про "війну можна було уникнути, але свідомо ішли"

Послушайте внимательно ещё раз.
Хотя каждый понимает, как ему нравится.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 20:30

  ЛАД написав:А если ещё и электроотопление?
для э.отопления на зиму вкусный тариф
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 20:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Как экономить в многоэтажке, где всё на электрике (кроме отопления)?

В мене електро-опалення (конвектори) в багатоповерхівці.
Але я колись зекономив на кондиціонері і ним можна гріти тільки коли на дворі плюсова температура. ККД кондиціонера на обігрів 300%+ (пишуть про 500%, але щось на практиці стільки нема). Тепер демонтувати старий кондиціонер і встановити нормальний тепловий насос, яким можна гріти до -30С треба б, але поки не дуже мотивація. При тарифі в 10+ грн. мотивація була б значно жвавіша.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 25 чер, 2024 20:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 20:35

  pesikot написав:
  andrijk777 написав:А ти мені рот не затикай.
У нас вільна країна. Я розумію, що ти хочеш щоб було як на твоїй батьківщині Росеї-матушке, поки що не так.

Оце і є проблема, що ти хочешь злити всю країну, а тобі цього не дозволяют

:D :D :D :D :D
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 20:36

  Ukrainian написав:Не кажіть що українців не попереджували є час підготуватись щоб потім не було кого звинуватити крім самих себе
Наступну зиму 2024-2025 років українці будуть проходити у графіку, за яким відсутність електрики триватиме по 8-10 годин на добу
Зображення

Рекомендации из Канады, как готуватися?
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