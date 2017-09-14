ЛАД написав:Там, как обычно, несколько инфантильные рассуждения.
мимо которых дедушка с деменцией не может пройти, не встряв в очередной срач им же и созданный.
ЛАД написав:"не проблема, а расходы" это тогда, когда есть деньги на эти расходы. Когда их нет, то это уже проблема.
правильно, поэтому вещи надо называть своими именами, не "проблемы с энергетикой", а "отсутствие средств на устранение проблем с энергетикой". То же и по мобилизации, из-за отсутствия средств на которую идёт бусификация. И с ПВО и далее по списку. Очень многое можно улучшить имея на то средства. Но вам удобнее на убытки говорить "недополученная прибыль" Прибыль же красивее звучит, чем убытки.
Во-первых, 45+летний мальчик, кончай хамить. Во-вторых, если по-вашему, отсутствие средств не проблема, то что это? В-третьих, наши споры о прибыли к данному вопросу не имеют отношения.
detroytred написав:Від сьогодні українці після уточнення облікових даних у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАПі) зможуть отримати військово-обліковий документ із QR-кодом - за ним перевірятимуть дійсність документу.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації. "Уточнення військово-облікових даних та отримання документа з QR-кодом у ЦНАПі в середньому триває до 15 хвилин", - сказано в повідомленні.
detroytred написав:Від сьогодні українці після уточнення облікових даних у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАПі) зможуть отримати військово-обліковий документ із QR-кодом - за ним перевірятимуть дійсність документу.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації. "Уточнення військово-облікових даних та отримання документа з QR-кодом у ЦНАПі в середньому триває до 15 хвилин", - сказано в повідомленні.
pesikot написав:Не буде ніяких перемовин. Можно привести коня до водопою, але неможливо заставити коня пити
Про що перемовини ? Я запитую вже в сотий раз. Ніхто нічого не відповідає Тільки - потрібні перемовини
Є всього 3 варіанти закінчення війни(будь-якої війни): Безумовна капітуляція України, безумовна капітуляція РФ і перемовини. ... Отже в варіант "безумовна капітуляція РФ" я не вірю зовсім. Ну навіть якщо ми якимось чудом-чудесним візьмемо Москву, то навіть після цього РФ не підпише безумовну капітуляцію. Лишаються 2 варіанти - безумовна капітуляція України і перемовини. Якщо ти кажеш що Не буде ніяких перемовин, то лишається єдиний варіант.
насправді найвірогідніший четвертий варіант - заморозка конфлікту в тому чи іншому вигляді, без офіційних перемовин. а неофіційні контакти й так йдуть. Кореї вже так скільки, років 50 живуть? та й Японія з Рашею формально не мають договору.
а ще є п'ятий варіант - коли в Раші почнуться великі проблеми, й їм стане не до нас - теж вірогідний сценарій протягом умовно п'яти років.
тому не треба тут оце - перемовини будь-якою ціною. можливо, але далеко не за всіх умов.