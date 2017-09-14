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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8791879287938794>
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 20:42

  detroytred написав:Від сьогодні українці після уточнення облікових даних у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАПі) зможуть отримати військово-обліковий документ із QR-кодом - за ним перевірятимуть дійсність документу.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації. "Уточнення військово-облікових даних та отримання документа з QR-кодом у ЦНАПі в середньому триває до 15 хвилин", - сказано в повідомленні.

В Мінцифри зазначають, що це можна зробити безоплатно, без черг та відвідування територіальних центрів комплектування.
https://www.unian.ua/society/u-mincifri ... 77466.html

ТЦКунам пофиг на твой код.
позолоти ручку, а то шас в своей тайной базе розшуку найдем.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 20:51

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:...............
Ну или Сталин - что кому ближе.
Повторюсь: военные у власти _никогда_ (в современной истории) ни к чему хорошему не приводили...

Не буду обсуждать хорошо/плохо, но к победе при Сталине пришли.

Це зрозуміло, що в закоренілого совка все зробив Сталіні і Партія.
Але яким боком, крім що Генералісімус він до армії? Може при царі-батюшці служив? Чи уклоніст таки, але "воєнний при владі"?

Це зрозуміло, що коли мізки скособочені, то человек не понимает, о чём речь. А разговор было порядках в стане и возможностях государства к принуждению граждан.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 20:53

  ЛАД написав:Во-вторых, если по-вашему, отсутствие средств не проблема, то что это?
упрощённо, хотите кушать, денег нет, это проблема или расходы? Пошли заработали денег и покушали. Весь мир так живёт. Зачем видеть везде проблемы?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 25 чер, 2024 20:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 20:54

  d44 написав:
  ЛАД написав:Не буду обсуждать хорошо/плохо, но к победе при Сталине пришли
А який Бєломорканал викопали, та за якими технологіями, огого

Вы же не флаймен, должны бы понять, о чём речь.
И да, выкопали. И не только Беломорканал.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 20:56

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:Не буде ніяких перемовин. Можно привести коня до водопою, але неможливо заставити коня пити

Про що перемовини ? Я запитую вже в сотий раз. Ніхто нічого не відповідає
Тільки - потрібні перемовини

Є всього 3 варіанти закінчення війни(будь-якої війни):
Безумовна капітуляція України, безумовна капітуляція РФ і перемовини.
...
Отже в варіант "безумовна капітуляція РФ" я не вірю зовсім. Ну навіть якщо ми якимось чудом-чудесним візьмемо Москву, то навіть після цього РФ не підпише безумовну капітуляцію.
Лишаються 2 варіанти - безумовна капітуляція України і перемовини.
Якщо ти кажеш що Не буде ніяких перемовин, то лишається єдиний варіант.

насправді найвірогідніший четвертий варіант - заморозка конфлікту в тому чи іншому вигляді, без офіційних перемовин. а неофіційні контакти й так йдуть. Кореї вже так скільки, років 50 живуть? та й Японія з Рашею формально не мають договору.

а ще є п'ятий варіант - коли в Раші почнуться великі проблеми, й їм стане не до нас - теж вірогідний сценарій протягом умовно п'яти років.

тому не треба тут оце - перемовини будь-якою ціною. можливо, але далеко не за всіх умов.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 20:56

  ЛАД написав:
  d44 написав:
  ЛАД написав:Не буду обсуждать хорошо/плохо, но к победе при Сталине пришли
А який Бєломорканал викопали, та за якими технологіями, огого

Вы же не флаймен, должны бы понять, о чём речь.
И да, выкопали. И не только Беломорканал.

Так иди копай, вместо с Долярчиком )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 20:57

  ЛАД написав:
  d44 написав:
  ЛАД написав:Не буду обсуждать хорошо/плохо, но к победе при Сталине пришли
А який Бєломорканал викопали, та за якими технологіями, огого

Вы же не флаймен, должны бы понять, о чём речь.
И да, выкопали. И не только Беломорканал.

а скільки людей задля цього закопали - оце ЛАД не любить згадувати...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 21:07

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Letusrock
то їм можна ігнорувати законодавство (146ККУ) а мені ні?

Нікому не можна. Але кожний відповідає за себе.
Я вже казав, і у 2 СВ були і броньовані, і липові грижі, і на продскладах з берданкою стояли . і пожежі на Уралі тушили, і поїзди ганяли в Сибір, і торговий флот за кордон ходив. Не всі чоловіки були в окопах.
Було б непогано, якби твої діди показували пальцем один на одного , і ховались як ти)) да?)

чуток підвчити історію потрібно. Мої діди/прадіди були в складі іншої держави під час WW2


"скільки старих бойових товаришів"
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 21:21




vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 21:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:"скільки старих бойових товаришів"

А що тут дивного? В Закарпатті в більшості прадіди воювали за мадярів проти червоних окупантів.
Дюрі-бачі
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