detroytred написав:Від сьогодні українці після уточнення облікових даних у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАПі) зможуть отримати військово-обліковий документ із QR-кодом - за ним перевірятимуть дійсність документу.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації. "Уточнення військово-облікових даних та отримання документа з QR-кодом у ЦНАПі в середньому триває до 15 хвилин", - сказано в повідомленні.
pesikot написав:Не буде ніяких перемовин. Можно привести коня до водопою, але неможливо заставити коня пити
Про що перемовини ? Я запитую вже в сотий раз. Ніхто нічого не відповідає Тільки - потрібні перемовини
Є всього 3 варіанти закінчення війни(будь-якої війни): Безумовна капітуляція України, безумовна капітуляція РФ і перемовини. ... Отже в варіант "безумовна капітуляція РФ" я не вірю зовсім. Ну навіть якщо ми якимось чудом-чудесним візьмемо Москву, то навіть після цього РФ не підпише безумовну капітуляцію. Лишаються 2 варіанти - безумовна капітуляція України і перемовини. Якщо ти кажеш що Не буде ніяких перемовин, то лишається єдиний варіант.
насправді найвірогідніший четвертий варіант - заморозка конфлікту в тому чи іншому вигляді, без офіційних перемовин. а неофіційні контакти й так йдуть. Кореї вже так скільки, років 50 живуть? та й Японія з Рашею формально не мають договору.
а ще є п'ятий варіант - коли в Раші почнуться великі проблеми, й їм стане не до нас - теж вірогідний сценарій протягом умовно п'яти років.
тому не треба тут оце - перемовини будь-якою ціною. можливо, але далеко не за всіх умов.
то їм можна ігнорувати законодавство (146ККУ) а мені ні?
Нікому не можна. Але кожний відповідає за себе. Я вже казав, і у 2 СВ були і броньовані, і липові грижі, і на продскладах з берданкою стояли . і пожежі на Уралі тушили, і поїзди ганяли в Сибір, і торговий флот за кордон ходив. Не всі чоловіки були в окопах. Було б непогано, якби твої діди показували пальцем один на одного , і ховались як ти)) да?)
чуток підвчити історію потрібно. Мої діди/прадіди були в складі іншої держави під час WW2