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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 25 чер, 2024 21:39
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
"скільки старих бойових товаришів"
А що тут дивного? В Закарпатті в більшості прадіди воювали за мадярів проти червоних окупантів.
Дивно, а тепер мадьяри лупяться в десна з росіянами
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Додано: Вів 25 чер, 2024 21:49
Вперед-вперед, до останнього морпіха, — цитата бійця бригади морської піхоти про Содоля
Головне з інтерв'ю для LIGAnet бійця , який брав участь у боях в Кринках:
🧡Содоль не цінував особовий склад – ні офіцерський, ні солдатський. Наступати морпіхів відправляли туди, де це фізично було неможливо.
🧡Содоль – типовий командир часів Чечні і Афгану.
🧡Ходили чутки, що йому навіть карту малюють паперову. Хоча всі користуються захищеними електронними мапами.
🧡Содолю комбриги намагалися довести, що на Кринках військові гинуть десятками, якщо не сотнями. А він відправив одного з тих комбригів у відпустку і по-тихому зняв з посади.
🧡Поки замість тюрми п*дори будуть отримувати підвищення, ми будемо втрачати людей в безглуздих операціях.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 21:51
Бетон написав:
Вперед-вперед, до останнього морпіха, — цитата бійця бригади морської піхоти про Содоля
Головне з інтерв'ю для LIGAnet бійця , який брав участь у боях в Кринках:
🧡Содоль не цінував особовий склад – ні офіцерський, ні солдатський. Наступати морпіхів відправляли туди, де це фізично було неможливо.
🧡Содоль – типовий командир часів Чечні і Афгану.
🧡Ходили чутки, що йому навіть карту малюють паперову. Хоча всі користуються захищеними електронними мапами.
🧡Содолю комбриги намагалися довести, що на Кринках військові гинуть десятками, якщо не сотнями. А він відправив одного з тих комбригів у відпустку і по-тихому зняв з посади.
🧡Поки замість тюрми п*дори будуть отримувати підвищення, ми будемо втрачати людей в безглуздих операціях.
Позднее зажигание ? Опохмел затянулся ?
Содоля уже сняли
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Додано: Вів 25 чер, 2024 22:25
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