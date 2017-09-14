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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8791879287938794
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 21:39

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:"скільки старих бойових товаришів"

А що тут дивного? В Закарпатті в більшості прадіди воювали за мадярів проти червоних окупантів.

Дивно, а тепер мадьяри лупяться в десна з росіянами
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 21:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вперед-вперед, до останнього морпіха, — цитата бійця бригади морської піхоти про Содоля

Головне з інтерв'ю для LIGAnet бійця , який брав участь у боях в Кринках:
🧡Содоль не цінував особовий склад – ні офіцерський, ні солдатський. Наступати морпіхів відправляли туди, де це фізично було неможливо.
🧡Содоль – типовий командир часів Чечні і Афгану.
🧡Ходили чутки, що йому навіть карту малюють паперову. Хоча всі користуються захищеними електронними мапами.
🧡Содолю комбриги намагалися довести, що на Кринках військові гинуть десятками, якщо не сотнями. А він відправив одного з тих комбригів у відпустку і по-тихому зняв з посади.
🧡Поки замість тюрми п*дори будуть отримувати підвищення, ми будемо втрачати людей в безглуздих операціях.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 21:51

  Бетон написав:Вперед-вперед, до останнього морпіха, — цитата бійця бригади морської піхоти про Содоля

Головне з інтерв'ю для LIGAnet бійця , який брав участь у боях в Кринках:
🧡Содоль не цінував особовий склад – ні офіцерський, ні солдатський. Наступати морпіхів відправляли туди, де це фізично було неможливо.
🧡Содоль – типовий командир часів Чечні і Афгану.
🧡Ходили чутки, що йому навіть карту малюють паперову. Хоча всі користуються захищеними електронними мапами.
🧡Содолю комбриги намагалися довести, що на Кринках військові гинуть десятками, якщо не сотнями. А він відправив одного з тих комбригів у відпустку і по-тихому зняв з посади.
🧡Поки замість тюрми п*дори будуть отримувати підвищення, ми будемо втрачати людей в безглуздих операціях.

Позднее зажигание ? Опохмел затянулся ?

Содоля уже сняли
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 22:25

Віктор Шлінчак

:shock: Супер!
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