Додано: Вів 25 чер, 2024 23:07

Наскільки я розумію в окоп не можна без приставки ТВО



а так мені відомо принаймі про одну ВЧ, командир якої на момент призначення ТВО був максимум старшим лейтенантом (тобто зі званням на 4-5 рівнів вище посади)



По ідеї воно повинно працювати і в зворотню сторону



не роблять цього виключно через цехову солідарність та відсутність політичної волі



Хотаба - так взагалі цілком можна призначати командиром взводу



21-річних пацанів яких достроково випускали з 3-го курсу військових ВУЗів весною 22-го.



Це що за дурня?«вище» чи «нижче»?По якій «ідеї»? Вашій особистій? Які ще є у вас ідеї?А можуть бути інші причини? Ну наприклад «бо досвідчений старший сержант може, вміє і хоче бути комвзвода» . І це ще і корисніше для справи. А бажання кендла645- це просто його бажання основане на якихось власних комплексах?Теж «по ідеї»? Чи є якісь ще причини?Дивлячись по якому профілю вони вчились в ВВНЗНе дивлячись на провокативний характер вашого посту, я з вами спілкуюсь щось пояснюючи лише з поваги як до колеги.Тому ще раз.Треба засвоїти прості речі. Як не має спеціальності «цивільний», так нема спеціальність «військовий». Кожна спеціальність вимагає деяку кількість годин для підготовки. Найменше годин вимагає «Стрілець». Це ота найнижча ланка. Саме тому цивільних людей, які ніколи не мали стосунку до армії, призначають на ці посади. Інші спеціальності (навіть рядового складу) вимагають довшої підготовки (звʼязківці- телефоністи, артилеристи, водії танків та інших спеціальних машин).Командир взводу - це командир над різними спеціалістами рядового складу. Тобто він має знати і вміти все те, що вміють його підлеглі. І вчити їх цьому.Саме тому командира взводу вчать у ВВНЗ (ще і тому, щоб його освіти вистачило до комбата включно).Тобто , коли наприклад льотчик на 3-4 курсі в класі вивчає тактику винищувальної (бомбардувальної, транспортної) авіації, піхотний курсант в класі вивчає тактику сухопутних військ до дій батальйону включно (в оборотні і в наступі). Танковий курсант вчить тактику танкових підрозділів. Звʼязківець вчить своє.Потім на 3 і 4 му курсі майбутні пілоти їдуть на аеродроми вчитись літати, майбутній ком взводу їде на полігон вчитись працювати зі взводом в обороні і наступі. Обладнують вогневі позиції, вчаться окопуватись, визначають сектори стрільби. Сигнали управління, взаємодія з іншими підрозділами.Тому нема такого як хоче тут хтось , щоб сказати звʼязківцю офіцеру «ти ж військовий, бери взвод / роту/батальон і командуй». Бо ніхто не каже «ти ж цивільний (водій) , бери і сідай в локомотив.».Розумію що від страху за себе тут багатьом хочеться відправити аби когось замість себе: пальцем на депутатів, на поліцейських, на військових пенсіонерів - офіцерів. Ніяк не усвідомлюючи , що «Стрілець» - це доля якраз отих, хто в армії нічого раніше не розумів. А хто має якесь поняття, або споріднену спеціальність, той вже не «стрілець». Той телефоніст, водій і багато інших є.Опція «маю спеціальність вище ніж для стрілець» доступна майже кожному. Крім тих, хто кинув школу у 8 класі. Ухилянти мабуть принципово бусиками відправляються в «стрільці». Навіть при наявності якихось скілів для кращої ВОС.Проте я ніякому поліграфу поліграфовичу не можу заборонити мріяти про полковника в окопі в ранзі «Стрілець». Дурень думкою багатіє.