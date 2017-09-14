Бетон написав:Вперед-вперед, до останнього морпіха, — цитата бійця бригади морської піхоти про Содоля
Головне з інтерв'ю для LIGAnet бійця , який брав участь у боях в Кринках: 🧡Содоль не цінував особовий склад – ні офіцерський, ні солдатський. Наступати морпіхів відправляли туди, де це фізично було неможливо. 🧡Содоль – типовий командир часів Чечні і Афгану. 🧡Ходили чутки, що йому навіть карту малюють паперову. Хоча всі користуються захищеними електронними мапами. 🧡Содолю комбриги намагалися довести, що на Кринках військові гинуть десятками, якщо не сотнями. А він відправив одного з тих комбригів у відпустку і по-тихому зняв з посади. 🧡Поки замість тюрми п*дори будуть отримувати підвищення, ми будемо втрачати людей в безглуздих операціях.
Дюрі-бачі написав:Дмитро Лазуткін каже, що 1.2 млн. заброньованих оновило і 1.1 млн. оптимістів, яких можуть призвати. Єдина проблема, що значна частина з цього 1.1 млн. - офіцери, яких не можна в окоп.
невірю в цю цифру що вони є, оновились і їх можна призвати просто так. Інакше поняття бусифікація навіть не повинно було виникнути
Ukrainian написав:Це чому не можна в окоп ?
Хотаб казав що неможна, спочатку програмісти, а вже потім він
Наскільки я розумію в окоп не можна без приставки ТВО, а так мені відомо принаймі про одну ВЧ, командир якої на момент призначення ТВО був максимум старшим лейтенантом (тобто зі званням на 4-5 рівнів нижче посади) а зами в т.ч. і полковники. Досить цікаво це все виглядало в рапортах - неформальне погодження з підписом на звротній стороні - майор1, формальні рапорти - майор2 потім капітан і фінальний на (старшого) лейтенанта .
По ідеї воно повинно працювати і в зворотню сторону і навіть 64-річного впенса полковника можна мобілізувати та призначити ТВО командира взводу. І не роблять цього виключно через цехову солідарність та відсутність політичної волі .
А Хотаба - так взагалі цілком можна призначати командиром взводу навіть без ТВО, і користі від нього там точно було б набагато більше ніж від 21-річних пацанів яких достроково випускали з 3-го курсу військових ВУЗів весною 22-го.
Востаннє редагувалось candle645 в Вів 25 чер, 2024 23:09, всього редагувалось 1 раз.
Наскільки я розумію в окоп не можна без приставки ТВО
Це що за дурня?
а так мені відомо принаймі про одну ВЧ, командир якої на момент призначення ТВО був максимум старшим лейтенантом (тобто зі званням на 4-5 рівнів вище посади)
«вище» чи «нижче»?
По ідеї воно повинно працювати і в зворотню сторону
По якій «ідеї»? Вашій особистій? Які ще є у вас ідеї?
не роблять цього виключно через цехову солідарність та відсутність політичної волі
А можуть бути інші причини? Ну наприклад «бо досвідчений старший сержант може, вміє і хоче бути комвзвода» . І це ще і корисніше для справи. А бажання кендла645- це просто його бажання основане на якихось власних комплексах?
Хотаба - так взагалі цілком можна призначати командиром взводу
Теж «по ідеї»? Чи є якісь ще причини?
21-річних пацанів яких достроково випускали з 3-го курсу військових ВУЗів весною 22-го.
Дивлячись по якому профілю вони вчились в ВВНЗ
Не дивлячись на провокативний характер вашого посту, я з вами спілкуюсь щось пояснюючи лише з поваги як до колеги.
Тому ще раз. Треба засвоїти прості речі. Як не має спеціальності «цивільний», так нема спеціальність «військовий». Кожна спеціальність вимагає деяку кількість годин для підготовки. Найменше годин вимагає «Стрілець». Це ота найнижча ланка. Саме тому цивільних людей, які ніколи не мали стосунку до армії, призначають на ці посади. Інші спеціальності (навіть рядового складу) вимагають довшої підготовки (звʼязківці- телефоністи, артилеристи, водії танків та інших спеціальних машин). Командир взводу - це командир над різними спеціалістами рядового складу. Тобто він має знати і вміти все те, що вміють його підлеглі (автоматник стрілець, кулеметник, гранатометник, оператор ПТУР (хоча б на початковому рівні), оператори ПЗРК (початковий рівень) сісти за кермо вантажівки (і однозначно знати конструкцію своєї техніки, вміти виконувати ремонт) . І вчити підлеглих цьому. Саме тому командира взводу вчать у ВВНЗ (ще і тому, щоб його освіти вистачило до комбата включно). Тобто , коли наприклад льотчик на 3-4 курсі в класі вивчає тактику винищувальної (бомбардувальної, транспортної) авіації, піхотний курсант в класі вивчає тактику сухопутних військ до дій батальйону включно (в оборотні і в наступі). Танковий курсант вчить тактику танкових підрозділів. Звʼязківець вчить своє. Потім на 3 і 4 му курсі майбутні пілоти їдуть на аеродроми вчитись літати, майбутній ком взводу їде на полігон вчитись працювати зі взводом в обороні і наступі. Обладнують вогневі позиції, вчаться окопуватись, визначають сектори стрільби. Сигнали управління, взаємодія з іншими підрозділами. Саме тому командир авіаційної винищувальної бригади (шпк полковник) буде набагато гіршим командиром мотокопитного взводу, чим лейтенант - випускник командного (піхотного) ВВНЗ. А полковник танкіст не зможе опанувати робоче місце лейтенанта - другого пілота Мі8. Тому нема такого як хоче тут хтось , щоб сказати звʼязківцю (льотчику) офіцеру «ти ж військовий, бери взвод / роту/батальон і командуй». Бо ніхто не каже «ти ж цивільний (водій) , бери і сідай в локомотив.». Зате копати руками яму чи мити підлогу (найнижча ланка в цивільному житі) може і полковник пенсіонер. Якщо вийде на пенсію і нічого не вміє у цивільному житті (аналогія з доцентом в окопі в ролі стрільця). Розумію що від страху за себе тут багатьом хочеться відправити аби когось замість себе: пальцем на депутатів, на поліцейських, на військових пенсіонерів - офіцерів. Ніяк не усвідомлюючи , що «Стрілець» - це доля якраз отих, хто в армії нічого раніше не розумів. А хто має якесь поняття, або споріднену спеціальність, той вже не «стрілець». Той телефоніст, водій і багато інших є. Опція «маю спеціальність вище ніж для стрілець» доступна майже кожному. Крім тих, хто кинув школу у 8 класі. Ухилянти мабуть принципово бусиками відправляються в «стрільці». Навіть при наявності якихось скілів для кращої ВОС. Проте я ніякому поліграфу поліграфовичу не можу заборонити мріяти про полковника в окопі в ранзі «Стрілець». Дурень думкою багатіє.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 26 чер, 2024 00:58, всього редагувалось 4 разів.
Наскільки я розумію в окоп не можна без приставки ТВО
Це що за дурня?
Не дурня а метафора. На сержантську посаду офіцера таки майже не можливо - статути схоже не мінялись не те що з часів РККА СС, подібне обмеження мало сенс ще за часів РІ, коли звання та допустимі посади визначались дворянським титулом. А от 100% неможливості назначити полковника командиром взводу - дійсно немає, є деякі обмеження, які цілком законно повинні вирішуватися за допомогою ТВО. А в ідеалі - так, (пере)атестація і посада відповідно до підтверджених знань, максимум з пріоритетним правом на позачергову атестацію на заміщення вакантної посади вищого рівня.
а так мені відомо принаймі про одну ВЧ, командир якої на момент призначення ТВО був максимум старшим лейтенантом (тобто зі званням на 4-5 рівнів вище посади)
«вище» чи «нижче»?
Звісно нижче, суть ви зрозуміли, просто чіпляєтесь до слів...
По якій «ідеї»? Вашій особистій? Які ще є у вас ідеї? А можуть бути інші причини? Ну наприклад «бо досвідчений старший сержант може, вміє і хоче бути комвзвода» . І це ще і корисніше для справи. А бажання кендла645- це просто його бажання основане на якихось власних комплексах?
Ідея очевидна - здоровий глузд та реальні приклади. «досвідчений полковник колись вже був комвзвода та/або вище, відповідно точно може та вміє», хоче - це про АТБ а не про армію. Існують реальні полковники у яких ні «корона не впала», ні «погони не жмуть» від того що їх командир ст. лейтенант ТВО в/ч. Відповідно так-само нормально коли лейтенант ком-роти, а підлеглі полковники ТВО ком-взводу.
Хотаба - так взагалі цілком можна призначати командиром взводу
Теж «по ідеї»? Чи є якісь ще причини?
Служити на віддавати честь не тільки вміє а ще ї дуже любить. А особисті вподобання щодо кольору шкіри хазяїна та звання вищого командира - не мають значення , ЗСУ це не АТБ...
Востаннє редагувалось candle645 в Сер 26 чер, 2024 00:28, всього редагувалось 1 раз.
До чого вона тут? Просто «ТВО - це тимчасово на посаді, штатна посада у нього інша, без «ТВО» - він має цю штатну посаду.». Перебування в окопі чи поза окопом тут ні до чого. Це ви так смішно шуткуєте?
Звісно нижче, суть ви зрозуміли, просто чіпляєтесь до слів...
Я уточнюю у вас. Бо після ваших «метафор» є сумніви чи розумієтесь ви в тому, про що говорите.
Ідея очевидна - здоровий глузд та реальні приклади
Ні, ви не привели прикладу. У вашому прикладі молодший офіцер виконує обовʼязки посади на кілька ступенів вище. Це не означає ваше «по ідеї можна навпаки».
Відповідно так-само нормально
Нема такого «відповідно так само нормально ». Треба не «ідеї» і «відповідно» а знання предмету. У вас їх нема.
Служити на віддавати честь не тільки вміє а ще ї дуже любит
На чому ґрунтується ця заява?
А особисті вподобання щодо кольору шкіри хазяїна та звання вищого командира - не мають значення , ЗСУ це не АТБ...
candle645 написав:Ідея очевидна - здоровий глузд та реальні приклади. «досвідчений полковник колись вже був комвзвода та/або вище, відповідно точно може та вміє», хоче - це про АТБ а не про армію. Існують реальні полковники у яких ні «корона не впала», ні «погони не жмуть» від того що їх командир ст. лейтенант ТВО в/ч. Відповідно так-само нормально коли лейтенант ком-роти, а підлеглі полковники ТВО ком-взводу.
До чого тут корона і погони жмуть? У вашому прикладі ст.л-та призначили на посаду суттєво вищу, а не полковників на посади суттєво нижчі. Предметом було призначення на суттєво нижчі звання посади, а не підпорядкування суттєво нижчому за військовим званням.
Далі. Логіка: призначимо полковників на взводних (чому? Бо взводних старлеїв не вистачає, а полковник справиться, бо має досвід). Але тоді логічно домислюйте в зворотньому напрямку: а якщо буде не вистачати полковників, тоді що? Кого призначемо на їх місце? Старлеїв. А вони справляться, не маючи досвіду на посадах полковників?
Саме тому коли не вистачає комзводу старлеїв на їх місце призначають сержантів. На місце сержантів рядових. Тобто рух йде в такому напрямку, а не навпаки.
І це західний підхід -- це в окопах заміна знизу: *«Це ще одна велика різниця у західному підході розвитку лідерства та у російському підході. Коли є довіра і кожен солдат – лідер, тоді завжди знайдеться той, хто зробить крок уперед і займе місце офіцера, який загинув. Російська система, і це її слабкість, вони не довіряють своїм солдатам у посаді, коли офіцер загинув. І росіяни втратили офіцерів від рівня генерала до молодших офіцерів саме тому. Тому що їхні офіцери мають бути на передовій. Щоб керувати солдатами, яким вони не довіряють та віддавати прямі вказівки», – каже Джон Спенсер, ветеран війни в Іраці, керівник кафедри вивчення міських боїв Інституту сучасної війни.* https://www.radiosvoboda.org/a/chomu-v- ... 24937.html Саме знизу нагору. А не навпаки.
З.и. Не подобається кастовість... Що навіть столові окремі... Прибрати не важко, але зрозумійте -- місце єдиноначальника-офіцера займе комісар (неважливо в якій обгортці. Не обов'язково аля комуняцкій). Але якщо офіцером стає хоча б бувший курсант... (тобто кого відбирали, вчили), то на місце комісара буде застрибувати всяка шелупонь...