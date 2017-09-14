candle645 написав:Ідея очевидна - здоровий глузд та реальні приклади. «досвідчений полковник колись вже був комвзвода та/або вище, відповідно точно може та вміє», хоче - це про АТБ а не про армію. Існують реальні полковники у яких ні «корона не впала», ні «погони не жмуть» від того що їх командир ст. лейтенант ТВО в/ч. Відповідно так-само нормально коли лейтенант ком-роти, а підлеглі полковники ТВО ком-взводу.
До чого тут корона і погони жмуть? У вашому прикладі ст.л-та призначили на посаду суттєво вищу, а не полковників на посади суттєво нижчі. Предметом було призначення на суттєво нижчі звання посади, а не підпорядкування суттєво нижчому за військовим званням.
Мій приклад про те, що навіть зараз в ЗСУ буває так, що посада визначається саме рівнем кваліфікації та відповідності знань та досвіду завданням підрозділу, як це і повинно бути, а не званням. І про те, що існує "чарівна" приставка ТВО яка дозволяє це зробити.
Логіка: призначимо полковників на взводних (чому? Бо взводних старлеїв не вистачає, а полковник справиться, бо має досвід).
Контекст початку цієї дискусії - у нас є ~160+ тисяч немобілізованих впенсів 60-, плюс ще якась значна частина з 65- які є старшими оіфцерами і відповідно теж підлягають мобілізаціЇ. Серед них багато офіцерів які досвідчені, навчені і точно здатні командувати взводами. Але те що їх можна мобілізувати лише на офіцерські посади чомусь подається як проблема. А насправді є суттева потреба в взводних, настільки суттєва що курсантів ВВУЗів достроково випускають після 3х (замість нормальних 5-ти) курсів, призначають мобілізованих 55+ річних з нульовим досвідом які ще при совітах закінчили ВУЗ з військовой кафедрою, пропонують сержантам пройти "прискорений 3х місячний курс".
Але тоді логічно домислюйте в зворотньому напрямку: а якщо буде не вистачати полковників, тоді що? Кого призначемо на їх місце? Старлеїв. А вони справляться, не маючи досвіду на посадах полковників?
Теперішні бойові майори та підполковники справляться точно краще ніж колишні полковники що вийшли на пенсію в 40+ і вже давно втратили кваліфікацію.
Кстате замечу следующий момент - я тут ранее писал что от СССРа времен ВВ2 успешно переняли отлов людей и закрытые кордоны - а вот лекарства и продукты по талонам (то есть бесплатно) - перенять забыли. Мне ответили что-то типа "хочешь есть 200грамм хлеба в сутки но бесплатно?". А недавно мне пришло в голову что в этом диалоге отсутствует технологическое развитие продуктовой промышленности за 80 лет - то есть то что тогда когда пшеницу жали серпами, муку возили волами и хлеб пекли вручную возвращалось народу правительственной буханкой "200 гр в сутки" - не должно ли сейчас, в век агродронов, комбайнов ДжонДир и автоматических роботизированных производственных линий, возвращаться народу уже полноценным бесплатным трехразовым питанием "по талонам", раз уж страна перенимает "те" принципы насилия к гражданам в части формирования моб.резерва?
Два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа, который баллотируется на новый срок в Белом доме, представили ему план прекращения войны России против Украины.
В документе, о котором во вторник сообщает в своём эксклюзивном материале агентство Reuters, говорится, что Украина получит больше американского оружия лишь в том случае, если вступит в мирные переговоры. В то же время предполагается, что Соединённые Штаты предупредят Москву об усилении американской поддержки Киева в случае любого отказа России от диалога с украинскими властями.
Reuters ссылается, в частности, на слова одного из советников Трампа по национальной безопасности, генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога.
Согласно плану, представленному Келлогом и ещё одним советником Фредом Флейтцем, на время мирных переговоров должно быть объявлено о прекращении огня на основе "преобладающих линий фронта".
Про це я говорив ще пів року тому. Вважаю це найбільш вірогідним розвитком подій при перемозі Трампа. Правда не відомо що скажуть Зеленський/путін на цей план. При перемозі Байдена будемо мати ще 5 років такої самої війни як зараз.
Стоит уточнить, пока это не план Трампа:
Они представили свою стратегию Трампу, и кандидат в президенты от Республиканской партии ответил положительно, добавил Фляйтц. «Я не утверждаю, что он согласился с этим или согласился с каждым словом, но мы были рады получить обратную связь», - сказал он. Представитель Трампа Стивен Чунг заявил, что официальными следует считать только заявления, сделанные Трампом или уполномоченными членами его предвыборного штаба.
Чуть подробнее о плане Келлога-Фляйца:
Келлог заявил, что в случае победы Трампа на выборах будет крайне важно как можно скорее усадить Россию и Украину за стол переговоров. «Мы говорим украинцам: «Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет», — сказал он. «И вы говорите Путину: «Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол переговоров, мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас в поле». Согласно их исследовательской работе, Москву также уговорят сесть за стол переговоров, если обещание членства Украины в НАТО будет отложено на длительный период. ......... Фляйтц сказал, что Украине не нужно официально уступать территорию России согласно их плану. Тем не менее, по его словам, Украина вряд ли восстановит эффективный контроль над всей своей территорией в ближайшем будущем. «Нас беспокоит то, что это превратилось в войну на истощение, которая убьет целое поколение молодых людей», - сказал он. Прочный мир в Украине потребует дополнительных гарантий безопасности для Украины, заявили Келлог и Фляйтц. Флейтц добавил, что «вооружение Украины до зубов», вероятно, станет ключевым элементом этого процесса.
И ещё:
Во время подкаст-интервью на прошлой неделе Трамп исключил ввод американских войск в Украину и выразил скептицизм по поводу вступления Украины в член НАТО. Он дал понять, что в случае своего избрания быстро перейдет к сокращению помощи Киеву.
candle645 написав:............ Мій приклад про те, що навіть зараз в ЗСУ буває так, що посада визначається саме рівнем кваліфікації та відповідності знань та досвіду завданням підрозділу, як це і повинно бути, а не званням. І про те, що існує "чарівна" приставка ТВО яка дозволяє це зробити.
Такое бывало всегда. И даже без "чарівної" приставки ТВО". Всегда можно было поставить офицера на должность соответствующую более высокому званию. Это делалось редко по вполне понятным и легко объяснимым причинам. Обратная ситуация - назначение на должность, соответствующую более низкому званию - это наказание, причём, достаточно сильное. Применяется при весьма серьёзных проступках. И обычно вместе с понижением в звании.
Контекст початку цієї дискусії - у нас є ~160+ тисяч немобілізованих впенсів 60-, плюс ще якась значна частина з 65- які є старшими оіфцерами і відповідно теж підлягають мобілізаціЇ. Серед них багато офіцерів які досвідчені, навчені і точно здатні командувати взводами. Але те що їх можна мобілізувати лише на офіцерські посади чомусь подається як проблема. А насправді є суттева потреба в взводних, настільки суттєва що курсантів ВВУЗів достроково випускають після 3х (замість нормальних 5-ти) курсів, призначають мобілізованих 55+ річних з нульовим досвідом які ще при совітах закінчили ВУЗ з військовой кафедрою, пропонують сержантам пройти "прискорений 3х місячний курс".
50+летний полковник, даже прекрасно подготовленный и грамотный, в качестве командира пехотного взвода, скорее всего, будет уступать "курсанту ВВУЗів ... після 3х (замість нормальних 5-ти) курсів" и, возможно, даже хорошему сержанту, которые знают меньше него. Просто в силу физических кондиций.
katso Голову на отсечение не дам, но, насколько знаю, по карточкам продукты всё же оплачивались. Просто по твёрдым ценам, установленным государством, а не по ценам чёрного рынка, которые были существенно выше.