Додано: Сер 26 чер, 2024 03:01

andrijk777 написав: https://www.svoboda.org/a/sovetniki-trampa-predstavili-emu-plan-prekrascheniya-voyny-v-ukraine-/33008367.html

Два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа, который баллотируется на новый срок в Белом доме, представили ему план прекращения войны России против Украины.



В документе, о котором во вторник сообщает в своём эксклюзивном материале агентство Reuters, говорится, что Украина получит больше американского оружия лишь в том случае, если вступит в мирные переговоры. В то же время предполагается, что Соединённые Штаты предупредят Москву об усилении американской поддержки Киева в случае любого отказа России от диалога с украинскими властями.



Reuters ссылается, в частности, на слова одного из советников Трампа по национальной безопасности, генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога.



Согласно плану, представленному Келлогом и ещё одним советником Фредом Флейтцем, на время мирных переговоров должно быть объявлено о прекращении огня на основе "преобладающих линий фронта".

Про це я говорив ще пів року тому. Вважаю це найбільш вірогідним розвитком подій при перемозі Трампа. Правда не відомо що скажуть Зеленський/путін на цей план.

При перемозі Байдена будемо мати ще 5 років такої самої війни як зараз. Про це я говорив ще пів року тому. Вважаю це найбільш вірогідним розвитком подій при перемозі Трампа. Правда не відомо що скажуть Зеленський/путін на цей план.При перемозі Байдена будемо мати ще 5 років такої самої війни як зараз.

Они представили свою стратегию Трампу, и кандидат в президенты от Республиканской партии ответил положительно, добавил Фляйтц. «Я не утверждаю, что он согласился с этим или согласился с каждым словом, но мы были рады получить обратную связь», - сказал он.

Представитель Трампа Стивен Чунг заявил, что официальными следует считать только заявления, сделанные Трампом или уполномоченными членами его предвыборного штаба.

Келлог заявил, что в случае победы Трампа на выборах будет крайне важно как можно скорее усадить Россию и Украину за стол переговоров.

«Мы говорим украинцам: «Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет», — сказал он. «И вы говорите Путину: «Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол переговоров, мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас в поле».

Согласно их исследовательской работе, Москву также уговорят сесть за стол переговоров, если обещание членства Украины в НАТО будет отложено на длительный период.

.........

Фляйтц сказал, что Украине не нужно официально уступать территорию России согласно их плану. Тем не менее, по его словам, Украина вряд ли восстановит эффективный контроль над всей своей территорией в ближайшем будущем.

«Нас беспокоит то, что это превратилось в войну на истощение, которая убьет целое поколение молодых людей», - сказал он.

Прочный мир в Украине потребует дополнительных гарантий безопасности для Украины, заявили Келлог и Фляйтц. Флейтц добавил, что «вооружение Украины до зубов», вероятно, станет ключевым элементом этого процесса.

Во время подкаст-интервью на прошлой неделе Трамп исключил ввод американских войск в Украину и выразил скептицизм по поводу вступления Украины в член НАТО. Он дал понять, что в случае своего избрания быстро перейдет к сокращению помощи Киеву.

Стоит уточнить, пока это не план Трампа:Чуть подробнее о плане Келлога-Фляйца:И ещё:Все цитаты отсюда -Таким образом, согласно статьи Рейтерс план Келлога-Фляйца предусматривает принуждение к рпв и переговорам, но не предусматривает обязательного выполнения всех требований Путина.Можно бы ещё посмотреть общедоступный исследовательский документ по адресу. Но не знаю, стоит ли этим заниматься. Таких планов-предложений может быть ещё много.