Додано: Сер 26 чер, 2024 08:14

candle645 написав: detroytred написав: candle645 написав: Ідея очевидна - здоровий глузд та реальні приклади. «досвідчений полковник колись вже був комвзвода та/або вище, відповідно точно може та вміє», хоче - це про АТБ а не про армію. Існують реальні полковники у яких ні «корона не впала», ні «погони не жмуть» від того що їх командир ст. лейтенант ТВО в/ч. Відповідно так-само нормально коли лейтенант ком-роти, а підлеглі полковники ТВО ком-взводу.

Ідея очевидна - здоровий глузд та реальні приклади. «досвідчений полковник колись вже був комвзвода та/або вище, відповідно точно може та вміє», хоче - це про АТБ а не про армію. Існують реальні полковники у яких ні «корона не впала», ні «погони не жмуть» від того що їх командир ст. лейтенант ТВО в/ч. Відповідно так-само нормально коли лейтенант ком-роти, а підлеглі полковники ТВО ком-взводу.

До чого тут корона і погони жмуть?

У вашому прикладі ст.л-та призначили на посаду суттєво вищу, а не полковників на посади суттєво нижчі.

Предметом було призначення на суттєво нижчі звання посади, а не підпорядкування суттєво нижчому за військовим званням.

До чого тут корона і погони жмуть?У вашому прикладі ст.л-та призначили на посаду суттєво вищу, а не полковників на посади суттєво нижчі.Предметом було призначення на суттєво нижчі звання посади, а не підпорядкування суттєво нижчому за військовим званням.

Мій приклад про те, що навіть зараз в ЗСУ буває так, що посада визначається саме рівнем кваліфікації та відповідності знань та досвіду завданням підрозділу, як це і повинно бути, а не званням. І про те, що існує "чарівна" приставка ТВО яка дозволяє це зробити.



Логіка: призначимо полковників на взводних (чому? Бо взводних старлеїв не вистачає, а полковник справиться, бо має досвід).



Контекст початку цієї дискусії - у нас є ~160+ тисяч немобілізованих впенсів 60-, плюс ще якась значна частина з 65- які є старшими оіфцерами і відповідно теж підлягають мобілізаціЇ. Серед них багато офіцерів які досвідчені, навчені і точно здатні командувати взводами. Але те що їх можна мобілізувати лише на офіцерські посади чомусь подається як проблема. А насправді є суттева потреба в взводних, настільки суттєва що курсантів ВВУЗів достроково випускають після 3х (замість нормальних 5-ти) курсів, призначають мобілізованих 55+ річних з нульовим досвідом які ще при совітах закінчили ВУЗ з військовой кафедрою, пропонують сержантам пройти "прискорений 3х місячний курс".

Але тоді логічно домислюйте в зворотньому напрямку: а якщо буде не вистачати полковників, тоді що? Кого призначемо на їх місце? Старлеїв. А вони справляться, не маючи досвіду на посадах полковників?

Теперішні бойові майори та підполковники справляться точно краще ніж колишні полковники що вийшли на пенсію в 40+ і вже давно втратили кваліфікацію. Мій приклад про те, що навіть зараз в ЗСУ буває так, що посада визначається саме рівнем кваліфікації та відповідності знань та досвіду завданням підрозділу, як це і повинно бути, а не званням. І про те, що існує "чарівна" приставка ТВО яка дозволяє це зробити.Контекст початку цієї дискусії - у нас є ~160+ тисяч немобілізованих впенсів 60-, плюс ще якась значна частина з 65- які є старшими оіфцерами і відповідно теж підлягають мобілізаціЇ. Серед них багато офіцерів які досвідчені, навчені і точно здатні командувати взводами. Але те що їх можна мобілізувати лише на офіцерські посади чомусь подається як проблема. А насправді є суттева потреба в взводних, настільки суттєва що курсантів ВВУЗів достроково випускають після 3х (замість нормальних 5-ти) курсів, призначають мобілізованих 55+ річних з нульовим досвідом які ще при совітах закінчили ВУЗ з військовой кафедрою, пропонують сержантам пройти "прискорений 3х місячний курс".Теперішні бойові майори та підполковники справляться точно краще ніж колишні полковники що вийшли на пенсію в 40+ і вже давно втратили кваліфікацію.

З кінця.Беззаперечно, що бойові м-ри, п/п-ки справляється краще колишніх п-ків. Але хто замінить цих м-рів, п/п-ків, якщо вони підуть вище?Комбатів.Ротні?А ротних взводні.Взводних?Сержанти. Досвідчені, бойові. Всі від сержанта до м-ра.Так тоді навіщо вгород городити? Всі по драбинці вверх і позаміняли. Як є.Чи просто аби призначити 50+ п-ка взводним. Який, як позначив вище ЛАД, програє більш здоровому молодому хоч курсанту, хоч сержанту на цій посаді.До речі, бувший режисер Сенцов зараз ротний і чудово справляється з обов'язками ротного...Краще будь-якого полковника.І яка мотивація кар'єрного росту буде в офіцерського складу, якщо за потреби його з суттєвим пониженням будь-куди?Це знов з точки зору - краще.Якщо ж необхідності, то згоден, що можна будь-куди... І так і буде, коли стане отака необхідність.В принципі, я більш заперечував про офіцерів кулеметниками (на посади рядових і сержантів).Головне: яка мета таких експериментів з призначеннями?Пристроїти 160 тис. воєнпенсів у військо на вільні суттєво нижчі посади?Що є одним з видів покарань в армії.Тоді треба знати скільки з цих 160 тис. --- саме воєнпенсів, а не бувших мчс, МВС, держохоронців тощо.А потім скільки з цих 50+ воєнпенсів не хворих, не по догляду, не опікуни і т.д.Тобто чи буде краще отак експериментувати?Бо різниця суттєва, принципова: старлєй на полковничій посаді і полковник на старлейській))))Перший - молодець, дослужився - дивіться і старайтеся досягти.Другий - *молодець*, *дослужився* - дивіться і що?Тоді лишати і звання...Тобто ще глибше експериментувати в збалансованій системі.