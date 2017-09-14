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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 87948795879687978798>
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 07:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Чуть подробнее о плане Келлога-Фляйца:
Куди вже детальніше. Якщо путін не задовільниться тим що вже є, тоді ми допоможемо Україні перемогти і вдвоювати втрачене? А зараз що тоді коїться, недопомога нам це хіба не гра за расію ?
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 07:59

  Mimohod написав:
  Bobua написав:Чому не вимагаєте вже і зараз копати траншеї і бліндажі за десятки км від нулів -- аби завтра не опинитись в умовах, що фронт котиться, і копатимете самі і вручну... 😒

Та при советах на сто років уперед укріплень понастроєно! Лінія мажино в сучасних умовах то повна дурня. Фортеця Бахмут, Маріуполь, Вовчанськ. Багато ще є, воювать не перевоювать.


Ви особисто у якій “фортеці” хотіли би опинитись, якщо іншого вибору (крім “фортець”) не залишать? І навіть на суд та у в`язницю не відпустять... Бо судячи із нарікань тилів на тецека -- от саме так все і відбувається: елої благають про суд і законний строк, а їх везуть на полігони і примусово перетворюють на людей. Звірство шо капець...

То в яку “фортецю” більше хотітимете?
Маріупольного типу? (оточена, бо з флангів не мала укріплень, а надалі -- без постачання, безвихідна...)
Бахмутського типу? (не оточена, з гарним постачанням з тилу, і можливістю відступу на кращі опорники, бо фланги укріплені, от і досі тримаються...)
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 08:06

  katso написав:А недавно мне пришло в голову что в этом диалоге отсутствует технологическое развитие продуктовой промышленности за 80 лет - то есть то что тогда когда пшеницу жали серпами, муку возили волами и хлеб пекли вручную возвращалось народу правительственной буханкой "200 гр в сутки" - не должно ли сейчас, в век агродронов, комбайнов ДжонДир и автоматических роботизированных производственных линий, возвращаться народу уже полноценным бесплатным трехразовым питанием "по талонам", раз уж страна перенимает "те" принципы насилия к гражданам в части формирования моб.резерва?

с тех пор многое изменилось не только в технологическом смысле. Натуральное хозяйство давало большую степень свободы. Сейчас большинство людей живут в городах и очень зависимы а) от наличия работы б) от цен. В многоэтажке картошку с помидорами не вырастишь, дровами квартиру не протопишь. Для жизни нужны деньги. Таким образом у власти есть инструмент, которого не было ранее. Достаточно создать гуманитарную катастрофу (безработицу + гиперинфляцию) и люди станут очень послушными, хоть в окоп хоть с лопатой на авиацию. Границы уже закрыты, дело за малым.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 08:12

  d44 написав:
  Дюрі-бачі написав:Ой+ всього 1300, ну з тих, хто отримав листа частина виключена з обліку, частина служить і тому зараз прибіжить Песікот і скаже, що я брешу і військовозобов'язаних не 700, а 620...
це як, у вас 1300 викладачів (це тільки чоловіків) ?
Дійсно, прочитав що загальна кількість 3000... мозок не взмозі осягнути усю міць вітчизняної освіти.
У 2021 році в школах працювало 434 тисячі 755 педагога.....
1 вересня 2021 року пішли навчатися понад 4,23 млн учнів
А ви думали , що освіта - це дешево?
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 08:14

  candle645 написав:
  detroytred написав:
  candle645 написав:Ідея очевидна - здоровий глузд та реальні приклади. «досвідчений полковник колись вже був комвзвода та/або вище, відповідно точно може та вміє», хоче - це про АТБ а не про армію. Існують реальні полковники у яких ні «корона не впала», ні «погони не жмуть» від того що їх командир ст. лейтенант ТВО в/ч. Відповідно так-само нормально коли лейтенант ком-роти, а підлеглі полковники ТВО ком-взводу.

До чого тут корона і погони жмуть?
У вашому прикладі ст.л-та призначили на посаду суттєво вищу, а не полковників на посади суттєво нижчі.
Предметом було призначення на суттєво нижчі звання посади, а не підпорядкування суттєво нижчому за військовим званням.

Мій приклад про те, що навіть зараз в ЗСУ буває так, що посада визначається саме рівнем кваліфікації та відповідності знань та досвіду завданням підрозділу, як це і повинно бути, а не званням. І про те, що існує "чарівна" приставка ТВО яка дозволяє це зробити.

Логіка: призначимо полковників на взводних (чому? Бо взводних старлеїв не вистачає, а полковник справиться, бо має досвід).

Контекст початку цієї дискусії - у нас є ~160+ тисяч немобілізованих впенсів 60-, плюс ще якась значна частина з 65- які є старшими оіфцерами і відповідно теж підлягають мобілізаціЇ. Серед них багато офіцерів які досвідчені, навчені і точно здатні командувати взводами. Але те що їх можна мобілізувати лише на офіцерські посади чомусь подається як проблема. А насправді є суттева потреба в взводних, настільки суттєва що курсантів ВВУЗів достроково випускають після 3х (замість нормальних 5-ти) курсів, призначають мобілізованих 55+ річних з нульовим досвідом які ще при совітах закінчили ВУЗ з військовой кафедрою, пропонують сержантам пройти "прискорений 3х місячний курс".
Але тоді логічно домислюйте в зворотньому напрямку: а якщо буде не вистачати полковників, тоді що? Кого призначемо на їх місце? Старлеїв. А вони справляться, не маючи досвіду на посадах полковників?

Теперішні бойові майори та підполковники справляться точно краще ніж колишні полковники що вийшли на пенсію в 40+ і вже давно втратили кваліфікацію.

З кінця.

Беззаперечно, що бойові м-ри, п/п-ки справляється краще колишніх п-ків. Але хто замінить цих м-рів, п/п-ків, якщо вони підуть вище?
Комбатів.
Ротні?
А ротних взводні.
Взводних?
Сержанти. Досвідчені, бойові. Всі від сержанта до м-ра.

Так тоді навіщо вгород городити? Всі по драбинці вверх і позаміняли. Як є.
Чи просто аби призначити 50+ п-ка взводним. Який, як позначив вище ЛАД, програє більш здоровому молодому хоч курсанту, хоч сержанту на цій посаді.
До речі, бувший режисер Сенцов зараз ротний і чудово справляється з обов'язками ротного...
Краще будь-якого полковника.

І яка мотивація кар'єрного росту буде в офіцерського складу, якщо за потреби його з суттєвим пониженням будь-куди?
Це знов з точки зору - краще.
Якщо ж необхідності, то згоден, що можна будь-куди... І так і буде, коли стане отака необхідність.
В принципі, я більш заперечував про офіцерів кулеметниками (на посади рядових і сержантів).

Головне: яка мета таких експериментів з призначеннями?
Пристроїти 160 тис. воєнпенсів у військо на вільні суттєво нижчі посади?
Що є одним з видів покарань в армії.
Тоді треба знати скільки з цих 160 тис. --- саме воєнпенсів, а не бувших мчс, МВС, держохоронців тощо.
А потім скільки з цих 50+ воєнпенсів не хворих, не по догляду, не опікуни і т.д.
Тобто чи буде краще отак експериментувати?
Бо різниця суттєва, принципова: старлєй на полковничій посаді і полковник на старлейській))))
Перший - молодець, дослужився - дивіться і старайтеся досягти.
Другий - *молодець*, *дослужився* - дивіться і що?

Тоді лишати і звання...
Тобто ще глибше експериментувати в збалансованій системі.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 08:20

  katso написав:
  vitaliiangel написав: ...мыло по талонам ...


Кстате замечу следующий момент - я тут ранее писал что от СССРа времен ВВ2 успешно переняли отлов людей и закрытые кордоны - а вот лекарства и продукты по талонам (то есть бесплатно) - перенять забыли. Мне ответили что-то типа "хочешь есть 200грамм хлеба в сутки но бесплатно?". А недавно мне пришло в голову что в этом диалоге отсутствует технологическое развитие продуктовой промышленности за 80 лет - то есть то что тогда когда пшеницу жали серпами, муку возили волами и хлеб пекли вручную возвращалось народу правительственной буханкой "200 гр в сутки" - не должно ли сейчас, в век агродронов, комбайнов ДжонДир и автоматических роботизированных производственных линий, возвращаться народу уже полноценным бесплатным трехразовым питанием "по талонам", раз уж страна перенимает "те" принципы насилия к гражданам в части формирования моб.резерва?

нє, не можна, так як концепція "приватизація прибутків, націоналізація збитків" тоді дійсно поломається "Криголамом" Мар'яни, а на іншу не спроможні
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 08:22

  detroytred написав:Не подобається кастовість...
Що навіть столові окремі...
всегда есть люди противники прогресса. Я хорошо помню как в детстве дед иронизировал против автомобилей и тракторов, что лошадь в селе никто не заменит. Что такое кастовость? это разделение людей на сорта. Какая мотивация у 9 человек 2 сорта, если перейти в 1й может только 1 из 10. До 21века мотивацией было получить тарелку еды. В 21м веке за еду в цивилизованных обществах не работают. Чтобы сохранить кастовость нужно идти в обратную сторону от прогресса.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 26 чер, 2024 08:26, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 08:23

  ЛАД написав:
  candle645 написав:............
Мій приклад про те, що навіть зараз в ЗСУ буває так, що посада визначається саме рівнем кваліфікації та відповідності знань та досвіду завданням підрозділу, як це і повинно бути, а не званням. І про те, що існує "чарівна" приставка ТВО яка дозволяє це зробити.

Такое бывало всегда. И даже без "чарівної" приставки ТВО".
Всегда можно было поставить офицера на должность соответствующую более высокому званию. Это делалось редко по вполне понятным и легко объяснимым причинам.
Обратная ситуация - назначение на должность, соответствующую более низкому званию - это наказание, причём, достаточно сильное. Применяется при весьма серьёзных проступках. И обычно вместе с понижением в звании.

Контекст початку цієї дискусії - у нас є ~160+ тисяч немобілізованих впенсів 60-, плюс ще якась значна частина з 65- які є старшими оіфцерами і відповідно теж підлягають мобілізаціЇ. Серед них багато офіцерів які досвідчені, навчені і точно здатні командувати взводами. Але те що їх можна мобілізувати лише на офіцерські посади чомусь подається як проблема. А насправді є суттева потреба в взводних, настільки суттєва що курсантів ВВУЗів достроково випускають після 3х (замість нормальних 5-ти) курсів, призначають мобілізованих 55+ річних з нульовим досвідом які ще при совітах закінчили ВУЗ з військовой кафедрою, пропонують сержантам пройти "прискорений 3х місячний курс".

50+летний полковник, даже прекрасно подготовленный и грамотный, в качестве командира пехотного взвода, скорее всего, будет уступать "курсанту ВВУЗів ... після 3х (замість нормальних 5-ти) курсів" и, возможно, даже хорошему сержанту, которые знают меньше него. Просто в силу физических кондиций.

зато бусифікований мирнонепридатний 50+ стрілець це Чак-Ремба-Вандамо-Шварц
Востаннє редагувалось flyman в Сер 26 чер, 2024 08:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 08:28

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Не подобається кастовість...
Що навіть столові окремі...
всегда есть люди противники прогресса. Я хорошо помню как в детстве дед иронизировал против автомобилей и тракторов, что лошадь в селе никто не заменит.

Залишилось тільки аргументувати причетність цієї аксіоми саме до цього питання, яке розглядається.

Бо в тій же штатівській та ін. арміях різниця в положеннях офіцерів, сержантів і рядових ще вище на порядок.
Там навіть сержанти -- вже каста каст.

Чи ви гадали, що я спростовувати аксіому почну?))
То де, в якому війську прогрес, який ви бачите?
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 08:29

  detroytred написав:Залишилось тільки аргументувати причетність цієї аксіоми саме до цього питання, яке розглядається.

Бо в тій же штатівській та ін. арміях різниця в положеннях офіцерів, сержантів і рядових ще вище на порядок.
Там навіть сержанти -- вже каста каст.

Чи ви гадали, що я спростовувати аксіому почну?))
То де, в якому війську прогрес, який ви бачите?

чого тільки силовоєнпенси 60+- не придумають щоби не виглядати в очах пересіченого цинічними ухилянтами: то "коврів" нема, то должностей (насправді є через ТВО)
Востаннє редагувалось flyman в Сер 26 чер, 2024 08:30, всього редагувалось 1 раз.
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