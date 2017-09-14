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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8795879687978798>
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 08:29

  ЛАД написав:
  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Во-вторых, если по-вашему, отсутствие средств не проблема, то что это?
упрощённо, хотите кушать, денег нет, это проблема или расходы? Пошли заработали денег и покушали. Весь мир так живёт. Зачем видеть везде проблемы?

Да, всё очень просто. :D
А если, например, безработица процентов 20? Или ещё больше?
У нас сегодня половина бюджета за счёт партнёров.
Где государству заработать деньги?

Менше витрачати,перерозподілити і відмовитися від підрядників. Останнє,це ключ до вихід у готівку. У одного великого підприємства вже також відмовляються від "умовного аутсорсингу".
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 08:33

  flyman написав:зато бусифікований мирнонепридатний 50+ стрілець це Чак-Ремба-Вандамо-Шварц

Логіка)))
Похерили систему на рівні стрільців, так давайте ще похеремо за таким же принципом і на рівні офіцерів.

Витримає вся система?
Поки розлад на низовому рівні система витримує. Тримається на верхах.
Якщо ж і вище піде розлад, то - ?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 08:40

  flyman написав:
  detroytred написав:Залишилось тільки аргументувати причетність цієї аксіоми саме до цього питання, яке розглядається.

Бо в тій же штатівській та ін. арміях різниця в положеннях офіцерів, сержантів і рядових ще вище на порядок.
Там навіть сержанти -- вже каста каст.

Чи ви гадали, що я спростовувати аксіому почну?))
То де, в якому війську прогрес, який ви бачите?

чого тільки силовоєнпенси 60+- не придумають щоби не виглядати в очах пересіченого цинічними ухилянтами: то "коврів" нема, то должностей (насправді є через ТВО)


ТВО -- тут не при чому.

Не фантазуй. Оперуй фактами.
Ухилянт -- це той, хто ухиляється від обов'язку.
Воєнпенси не ухиляються.
І тим паче не придумують причин.
Якщо вже хтось і має причини їх не призивати, то це мобісти ТЦК, командири частин та управління війська.

Тобто: чого ти тільки не придумаєш...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 08:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Ви особисто у якій “фортеці” хотіли би опинитись, якщо іншого вибору (крім “фортець”) не залишать?

Звісно що не в якій. Проблема в тому, що яма в полі це шось з першої світової. Для дрона не перешкода та і для артилерії гарна ціль, якщо керованими снарядами бити з корекцією з дрона то братьска могила, самокопна.
А Успіх копає бо стріляти нема чим, а солдат без задачі сама страшна річ для командира)))
Mimohod
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 08:51

  ЛАД написав:
  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Во-вторых, если по-вашему, отсутствие средств не проблема, то что это?
упрощённо, хотите кушать, денег нет, это проблема или расходы? Пошли заработали денег и покушали. Весь мир так живёт. Зачем видеть везде проблемы?

Да, всё очень просто. :D
А если, например, безработица процентов 20? Или ещё больше?
У нас сегодня половина бюджета за счёт партнёров.
Где государству заработать деньги?

это проблема, очевидно нужно разбираться в условиях доступа к ресурсам и зарегулированностью экономики, с коррупцией и казнокрадством, с неэффективностью власти, с системой правосудия. почему страны с гораздо меньшим населением и ресурсами живут лучше нас? Таким образом, называя вещи своими именами, мы приходим к истинным проблемам, которые надо решать, а не надуманным.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 08:55

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:упрощённо, хотите кушать, денег нет, это проблема или расходы? Пошли заработали денег и покушали. Весь мир так живёт. Зачем видеть везде проблемы?
Да, всё очень просто. :D
А если, например, безработица процентов 20? Или ещё больше?
У нас сегодня половина бюджета за счёт партнёров.
Где государству заработать деньги?

это проблема, очевидно нужно разбираться в условиях доступа к ресурсам и зарегулированностью экономики, с коррупцией и казнокрадством, с неэффективностью власти, с системой правосудия. почему страны с гораздо меньшим населением и ресурсами живут лучше нас? Таким образом, называя вещи своими именами, мы приходим к истинным проблемам, которые надо решать, а не надуманным.

Так корінець в:
1. Хто володіє таким інструментом, як держава.
2. З якою метою цим інструментом користується? Щоби що?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 08:56

  Mimohod написав:Звісно що не в якій. Проблема в тому, що яма в полі це шось з першої світової. Для дрона не перешкода та і для артилерії гарна ціль, якщо керованими снарядами бити з корекцією з дрона то братьска могила, самокопна.
А Успіх копає бо стріляти нема чим, а солдат без задачі сама страшна річ для командира)))
яма да, минное поле нет. Тех кто захочет разминировать можно подолбать артой и дронами. Имхо генералитет мыслит категориями танк-калаш-пехота и не учитывает новых реалий - кабы и дроны. Бусификация это тоже 37й год. Конечно тогда бусифицировали не в красную армию, но методы те же. Значит и менталитет у руководства тот же.
  detroytred написав:Так корінець в:
1. Хто володіє таким інструментом, як держава.
2. З якою метою цим інструментом користується? Щоби що?
вот именно. и деньгами это проблема не решается. Уже были попытки миллионными зарплатами побороть коррупцию. Получилась жирная добавка к коррупции.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 26 чер, 2024 09:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 09:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Як мені подобаються оці "генерали нового покоління". Краще них знають, як треба воювати, тільки таксисти.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 09:04

  detroytred написав:То де, в якому війську прогрес, який ви бачите?
результаты на табло.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 09:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Поки розлад на низовому рівні система витримує. Тримається на верхах.
Комусь потрібно щось пояснювати по питанню світогляду воєнпенса?
budivelnik
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