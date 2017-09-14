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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 26 чер, 2024 08:29
ЛАД написав: vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Во-вторых, если по-вашему, отсутствие средств не проблема, то что это?
упрощённо, хотите кушать, денег нет, это проблема или расходы? Пошли заработали денег и покушали. Весь мир так живёт. Зачем видеть везде проблемы?
Да, всё очень просто.
А если, например, безработица процентов 20? Или ещё больше?
У нас сегодня половина бюджета за счёт партнёров.
Где государству заработать деньги?
Менше витрачати,перерозподілити і відмовитися від підрядників. Останнє,це ключ до вихід у готівку. У одного великого підприємства вже також відмовляються від "умовного аутсорсингу".
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Додано: Сер 26 чер, 2024 08:33
flyman написав:
зато бусифікований мирнонепридатний 50+ стрілець це Чак-Ремба-Вандамо-Шварц
Логіка)))
Похерили систему на рівні стрільців, так давайте ще похеремо за таким же принципом і на рівні офіцерів.
Витримає вся система?
Поки розлад на низовому рівні система витримує. Тримається на верхах.
Якщо ж і вище піде розлад, то - ?
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Додано: Сер 26 чер, 2024 08:40
flyman написав: detroytred написав:
Залишилось тільки аргументувати причетність цієї аксіоми саме до цього питання, яке розглядається.
Бо в тій же штатівській та ін. арміях різниця в положеннях офіцерів, сержантів і рядових ще вище на порядок.
Там навіть сержанти -- вже каста каст.
Чи ви гадали, що я спростовувати аксіому почну?))
То де, в якому війську прогрес, який ви бачите?
чого тільки силовоєнпенси 60+- не придумають щоби не виглядати в очах пересіченого цинічними ухилянтами: то "коврів" нема, то должностей (насправді є через ТВО)
ТВО -- тут не при чому.
Не фантазуй. Оперуй фактами.
Ухилянт -- це той, хто ухиляється від обов'язку.
Воєнпенси не ухиляються.
І тим паче не придумують причин.
Якщо вже хтось і має причини їх не призивати, то це мобісти ТЦК, командири частин та управління війська.
Тобто: чого ти тільки не придумаєш...
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detroytred
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Додано: Сер 26 чер, 2024 08:46
Bobua написав:
Ви особисто у якій “фортеці” хотіли би опинитись, якщо іншого вибору (крім “фортець”) не залишать?
Звісно що не в якій. Проблема в тому, що яма в полі це шось з першої світової. Для дрона не перешкода та і для артилерії гарна ціль, якщо керованими снарядами бити з корекцією з дрона то братьска могила, самокопна.
А Успіх копає бо стріляти нема чим, а солдат без задачі сама страшна річ для командира)))
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Додано: Сер 26 чер, 2024 08:51
ЛАД написав: vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Во-вторых, если по-вашему, отсутствие средств не проблема, то что это?
упрощённо, хотите кушать, денег нет, это проблема или расходы? Пошли заработали денег и покушали. Весь мир так живёт. Зачем видеть везде проблемы?
Да, всё очень просто.
А если, например, безработица процентов 20? Или ещё больше?
У нас сегодня половина бюджета за счёт партнёров.
Где государству заработать деньги?
это проблема, очевидно нужно разбираться в условиях доступа к ресурсам и зарегулированностью экономики, с коррупцией и казнокрадством, с неэффективностью власти, с системой правосудия. почему страны с гораздо меньшим населением и ресурсами живут лучше нас? Таким образом, называя вещи своими именами, мы приходим к истинным проблемам, которые надо решать, а не надуманным.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 08:55
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
упрощённо, хотите кушать, денег нет, это проблема или расходы? Пошли заработали денег и покушали. Весь мир так живёт. Зачем видеть везде проблемы?
Да, всё очень просто.
А если, например, безработица процентов 20? Или ещё больше?
У нас сегодня половина бюджета за счёт партнёров.
Где государству заработать деньги?
это проблема, очевидно нужно разбираться в условиях доступа к ресурсам и зарегулированностью экономики, с коррупцией и казнокрадством, с неэффективностью власти, с системой правосудия. почему страны с гораздо меньшим населением и ресурсами живут лучше нас? Таким образом, называя вещи своими именами, мы приходим к истинным проблемам, которые надо решать, а не надуманным.
Так корінець в:
1. Хто володіє таким інструментом, як держава.
2. З якою метою цим інструментом користується? Щоби що?
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Додано: Сер 26 чер, 2024 08:56
Mimohod написав:
Звісно що не в якій. Проблема в тому, що яма в полі це шось з першої світової. Для дрона не перешкода та і для артилерії гарна ціль, якщо керованими снарядами бити з корекцією з дрона то братьска могила, самокопна.
А Успіх копає бо стріляти нема чим, а солдат без задачі сама страшна річ для командира)))
яма да, минное поле нет. Тех кто захочет разминировать можно подолбать артой и дронами. Имхо генералитет мыслит категориями танк-калаш-пехота и не учитывает новых реалий - кабы и дроны. Бусификация это тоже 37й год. Конечно тогда бусифицировали не в красную армию, но методы те же. Значит и менталитет у руководства тот же.
detroytred написав:
Так корінець в:
1. Хто володіє таким інструментом, як держава.
2. З якою метою цим інструментом користується? Щоби що?
вот именно. и деньгами это проблема не решается. Уже были попытки миллионными зарплатами побороть коррупцию. Получилась жирная добавка к коррупции.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 26 чер, 2024 09:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 09:01
Як мені подобаються оці "генерали нового покоління". Краще них знають, як треба воювати, тільки таксисти.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 09:04
detroytred написав:
То де, в якому війську прогрес, який ви бачите?
результаты на табло.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 09:04
detroytred написав:
Поки розлад на низовому рівні система витримує. Тримається на верхах
.
Комусь потрібно щось пояснювати по питанню світогляду воєнпенса?
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