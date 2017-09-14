detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Поки розлад на низовому рівні система витримує. Тримається на верхах
.
Комусь потрібно щось пояснювати по питанню світогляду воєнпенса?
Собі пояснюй.
Чого рефлексуєш?
ти кінчена гілка еволюції..я іншим про таких як ти пояснюю
тобі вже ні.
Існує людина
25 років працювала по контракту. отримала спеціальне військове звання полковник-пішла на пенсію з заявкоюя нікому нічого не винен бо працював по контракту, який виконав і пенсію отримую на загальних підставах, а спеціальне військове звання ПОЛКОВНИКА захищає мене від відправки в окоп, бо полковники в окопах не служать
....
Беремо іншу людину
ця 30 років працювала в бізнесі, заслужила спеціальне економічне звання барига(свідомий) , на протязі праці виплачувала в Бюджет суми вищі ніж БЮДЖЕТ платив полковнику( тобто розмір оцінки Бюджетом-полколвника даний)....
Приходить війна.
Що робить людина з військовим званням? йде в армію аж бігом?
ні вона переконує що їй не можна бо вона ПОЛКОВНИК
а от всім БАРИГАМ - треба , бо
а - в них нема полковника
б - їх на економічному фронті хто хоче замінить...
Труси-Хрестик?
Чи я чогось не розумію? чи спочатку треба знайти спеціального воєнпенса який нашого замінить?
чим по суті звання барига(той який платить в БЮДЖЕТ)
гірше від звання полковник(той який смокче з Бюдету)