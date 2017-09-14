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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 87968797879887998800 ... 8803>
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 09:06

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Поки розлад на низовому рівні система витримує. Тримається на верхах.
Комусь потрібно щось пояснювати по питанню світогляду воєнпенса?

Собі пояснюй.
Запитай у Успіха скільки б з його підрозділу залишилось суто на власному ентузязізьмє.
Тобто без отих грошей, які призначили верхи; отих стримуючіх інструментів від командирів; без отого забезпечення від верхів.
А так - чисто на власних переконаннях, бажанні та волонтерах.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 09:13

  detroytred написав:Тобто без отих грошей, які призначили верхи; отих стримуючіх інструментів від командирів; без отого забезпечення від верхів.
А так - чисто на власних переконаннях, бажанні та волонтерах.
вас послушать в армии всё идеально. Только народ туда чё-то не ломится.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 26 чер, 2024 09:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 09:13

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Поки розлад на низовому рівні система витримує. Тримається на верхах.
Комусь потрібно щось пояснювати по питанню світогляду воєнпенса?
Собі пояснюй.
Чого рефлексуєш?
ти кінчена гілка еволюції..я іншим про таких як ти пояснюю
тобі вже ні.

Існує людина
25 років працювала по контракту. отримала спеціальне військове звання полковник-пішла на пенсію з заявкою
я нікому нічого не винен бо працював по контракту, який виконав і пенсію отримую на загальних підставах, а спеціальне військове звання ПОЛКОВНИКА захищає мене від відправки в окоп, бо полковники в окопах не служать....

Беремо іншу людину
ця 30 років працювала в бізнесі, заслужила спеціальне економічне звання барига(свідомий) , на протязі праці виплачувала в Бюджет суми вищі ніж БЮДЖЕТ платив полковнику( тобто розмір оцінки Бюджетом-полколвника даний)....

Приходить війна.

Що робить людина з військовим званням? йде в армію аж бігом?
ні вона переконує що їй не можна бо вона ПОЛКОВНИК

а от всім БАРИГАМ - треба , бо
а - в них нема полковника
б - їх на економічному фронті хто хоче замінить...


Труси-Хрестик?
Чи я чогось не розумію? чи спочатку треба знайти спеціального воєнпенса який нашого замінить?
чим по суті звання барига(той який платить в БЮДЖЕТ)
гірше від звання полковник(той який смокче з Бюдету)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 09:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:обто без отих грошей, які призначили верхи
А може заробили БАРИГИ ?

Труси-хрестик...

Якщо верхи такі всесильні - низи тоді навіщо?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 09:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Після гучного скандалу Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов залишився без посади. Скандал спричинило відео, на якому п’яний вже екс-чиновник натравлює ТЦК на перехожих.



Ось так і виходить, що замість корупціонера і алкоголіка далі Вінницькою областю буде керувати його коханка, яка не має ні відповідного досвіду, ні навичок, а тільки вміння ублажати свого колишнього керівника.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 09:23

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:Комусь потрібно щось пояснювати по питанню світогляду воєнпенса?
Собі пояснюй.
Чого рефлексуєш?
ти кінчена гілка еволюції..я іншим про таких як ти пояснюю
тобі вже ні.

Існує людина
25 років працювала по контракту. отримала спеціальне військове звання полковник-пішла на пенсію з заявкою
я нікому нічого не винен бо працював по контракту, який виконав і пенсію отримую на загальних підставах, а спеціальне військове звання ПОЛКОВНИКА захищає мене від відправки в окоп, бо полковники в окопах не служать....

Беремо іншу людину
ця 30 років працювала в бізнесі, заслужила спеціальне економічне звання барига(свідомий) , на протязі праці виплачувала в Бюджет суми вищі ніж БЮДЖЕТ платив полковнику( тобто розмір оцінки Бюджетом-полколвника даний)....

Приходить війна.

Що робить людина з військовим званням? йде в армію аж бігом?
ні вона переконує що їй не можна бо вона ПОЛКОВНИК

а от всім БАРИГАМ - треба , бо
а - в них нема полковника
б - їх на економічному фронті хто хоче замінить...


Труси-Хрестик?
Чи я чогось не розумію? чи спочатку треба знайти спеціального воєнпенса який нашого замінить?
чим по суті звання барига(той який платить в БЮДЖЕТ)
гірше від звання полковник(той який смокче з Бюдету)

Ти побудував єралашик на вигадці про те, що під час війни служити треба йти по бажанню. Треба.

Реальність інша -- є обов'язок. Є система, яка визначає порядок виконання обов'язку.
Згідно неї воєнпенса призивають на вслужбу. І це визначає хто?
Дописи або бажання самого воєнса?
Чи посадові особи?
Посадові особи. Уяви, з бойовим досвідом вони зараз. І молоді. Не воєнпенси.
Ось вони і визначають порядок призову, мобілізації.

А свої пісні-вигадки, точніше хатєлки зі стелі, співай бабунцям під під'їздом.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 09:23

зима блиЗЕнько

Контрольовані нами АЕС виробляють ~7,8ГВт (коли не в ремонті). Імпорт з ЄС — 1,7 ГВт, можна постаратись збільшити до 2,3ГВт max.

Тим часом зараз у ввечері нам треба 11ГВт, а взимку — всі 18ГВт

https://dou.ua/forums/topic/49034/

якщо відкрити кордони і випустити людей це може частково знизити навантаження на енергосистему, відновити рух грошей, товарів і послуг через кордон, підвищити впевненість інвесторів в безпеці їх активів і суттєво зменшити напругу в суспільстві і це при мінімальних мінусах (адептів секти «всі повтікають» прошу проходити повз, бо нема бажання вести неконструктивні дискусії)
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 09:26

  budivelnik написав:
  detroytred написав:обто без отих грошей, які призначили верхи
А може заробили БАРИГИ ?

Труси-хрестик...

Якщо верхи такі всесильні - низи тоді навіщо?

Де ти в мене визначення бариги бачив?

Рішення прийняв хто?
Підприємці можуть заробити хоч трихуліард, але рішення + 100 тис, 70 тис. приймають не вони.

Тому і кажу тобі: про годувальника -- це єралашик. Черговий.

Корова виробляє молоко...
І що?))))
Хто годувальник когось -- фермер, який дає молоко цьому комусь, чи корова?))))
Можна ще далі -- а трава годує корову..
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 26 чер, 2024 09:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 09:32

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:обто без отих грошей, які призначили верхи
А може заробили БАРИГИ ?

Труси-хрестик...

Якщо верхи такі всесильні - низи тоді навіщо?

Де ти в мене визначення бариги бачив?-я в тебе жодного розумного визначення не бачив, то чого ти до саме цього причепився?
Рішення прийняв хто?
Підприємці можуть заробити хоч трихуліард, але рішення + 100 тис, 70 тис. приймають не вони.

Тому і кажу тобі: про годувальника -- це єралашик. Черговий.

Для того щоб ПОДІЛИТИ
треба МАТИ ЩО ДІЛИТИ....

Ти коли причинно-наслідкові звязки осоїш?

Ще раз для
Спочатку ПОДАТКИ СПЛАЧУЮЮТЬ
і тільки після сплати зявляється ресурс який ДІЛЯТЬ....
В Бюджеті
СПОЧАТКУ розпис ДОХОДІВ
а тільки після РОЗПИС РОЗХОДІВ.

Іостаннє
Ти не юли
якщо ВЕРХИ ВСЕ вирішують -твоя версія
То все- це не тільки ділять , вони ще й заробляють...

Якщо ж тільки ділять - то ти уточнюй...що складніше
Заробити
чи поділити..

Поділити навіть такий примітив як ти - може...
єдина проблема подібних примітивів...заробити вони не вміють а тому змушені гидуючи пролетарською ненавистю до таких як я з протягнутою рукою на колінцях приповзати...
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 09:35

  detroytred написав:Хто годувальник когось -- фермер, який дає молоко цьому комусь, чи корова?))))
Можна ще далі -- а трава годує корову..
корова без фермера проживёт, фермер без коровы нет. ) странно, вчера вы сами говорили что армия держится на ресурсах пэрэсичного, а теперь это оспариваете.

впечатляющий уровень дискуссии
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