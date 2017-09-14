detroytred написав:

budivelnik написав: detroytred написав: обто без отих грошей, які призначили верхи обто без отих грошей, яківерхи А може заробили БАРИГИ ?



Труси-хрестик...



Якщо верхи такі всесильні - низи тоді навіщо? А можеБАРИГИ ?Труси-хрестик...Якщо верхи такі всесильні - низи тоді навіщо?

я в тебе жодного розумного визначення не бачив, то чого ти до саме цього причепився?

Рішення прийняв хто?Підприємці можуть заробити хоч трихуліард, але рішення + 100 тис, 70 тис. приймають не вони.Тому і кажу тобі: про годувальника -- це єралашик. Черговий.