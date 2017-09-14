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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 26 чер, 2024 09:39
budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав:Де ти в мене визначення бариги бачив?
-я в тебе жодного розумного визначення не бачив, то чого ти до саме цього причепився?
Рішення прийняв хто?
Підприємці можуть заробити хоч трихуліард, але рішення + 100 тис, 70 тис. приймають не вони.
Тому і кажу тобі: про годувальника -- це єралашик. Черговий.
Для того щоб ПОДІЛИТИ
треба МАТИ ЩО ДІЛИТИ....
Ти коли причинно-наслідкові звязки осоїш?
Ще раз для
Спочатку ПОДАТКИ СПЛАЧУЮЮТЬ
і тільки після сплати зявляється ресурс який ДІЛЯТЬ....
В Бюджеті
СПОЧАТКУ розпис ДОХОДІВ
а тільки після РОЗПИС РОЗХОДІВ.
Іостаннє
Ти не юли
якщо ВЕРХИ ВСЕ вирішують -твоя версія
То все- це не тільки ділять , вони ще й заробляють...
Якщо ж тільки ділять - то ти уточнюй...що складніше
Заробити
чи поділити..
Поділити навіть такий примітив як ти - може...
єдина проблема подібних примітивів...заробити вони не вміють а тому змушені гидуючи пролетарською ненавистю до таких як я з протягнутою рукою на колінцях приповзати...
Звісно корові трава потрібна.
Спочатку треба мати траву.
Вона годує корову.
)))
В твоєму єралашику -- мене годує не фермер, який дав мені молоко, а корова і навіть трава.
А для трави потрібна земля.
Якою володіє ще якийсь перець.
Тож він годувальник)))
Не сміши....
Від твоїх хоч хуліардних заробітків, створеного, без рішення держави -- мені не холодно, ні жарко.
Розбирайся ти з державою....
Не єралаш...
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Додано: Сер 26 чер, 2024 09:39
detroytred написав:
Корова виробляє молоко...
І що?))))
Хто годувальник когось -- фермер, який дає молоко цьому комусь, чи корова?))))
Можна ще далі -- а трава годує корову..
Чомусь на просторах світу не видно корів які всіх годують самостійно....
А от тих хто організовує місце для корівника, робітників для дійки корів,- тих валом....
І уяви собі
над ними є влада...яка у нормальному світі вважається -сервісною обслуговуючою організацією...і ця влада собі присвоюює тільки СУМУ отриманої зарплати за свої сервісні функції..
А дурні а-ля ти +гетьманцев
вважають що 1700 млрд грн податків-це вони ЗАРОБИЛИ..
а я вважаю - зібрали
от між цим зібрали і заробили -вся різниця...
вартість зібрали = 30 млрд грн
вартість заробили=5000 млрд грн
вартість з заробленого сплатили податків=1700 млрд грн
Вчи .
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Додано: Сер 26 чер, 2024 09:40
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Хто годувальник когось -- фермер, який дає молоко цьому комусь, чи корова?))))
Можна ще далі -- а трава годує корову..
корова без фермера проживёт, фермер без коровы нет. ) странно, вчера вы сами говорили что армия держится на ресурсах пэрэсичного, а теперь это оспариваете.
впечатляющий уровень дискуссии
- А суть то гдє?
- А ссуть оні в пєсок. (с)
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Додано: Сер 26 чер, 2024 09:41
budivelnik написав: detroytred написав:
Корова виробляє молоко...
І що?))))
Хто годувальник когось -- фермер, який дає молоко цьому комусь, чи корова?))))
Можна ще далі -- а трава годує корову..
Чомусь на просторах світу не видно корів які всіх годують самостійно....
А от тих хто організовує місце для корівника, робітників для дійки корів,- тих валом....
І уяви собі
над ними є влада...яка у нормальному світі вважається -сервісною обслуговуючою організацією...і ця влада собі присвоюює тільки СУМУ отриманої зарплати за свої сервісні функції..
А дурні а-ля ти +гетьманцев
вважають що 1700 млрд грн податків-це вони ЗАРОБИЛИ..
а я вважаю - зібрали
от між цим зібрали і заробили -вся різниця...
вартість зібрали = 30 млрд грн
вартість заробили=5000 млрд грн
вартість з заробленого сплатили податків=1700 млрд грн
Вчи .
ці "заробляльники" і "наповнювачі" довідку поштою не можуть вислати, хочуть щоб особисто забирав
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 26 чер, 2024 09:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 09:42
budivelnik написав: detroytred написав:
Корова виробляє молоко...
І що?))))
Хто годувальник когось -- фермер, який дає молоко цьому комусь, чи корова?))))
Можна ще далі -- а трава годує корову..
Чомусь на просторах світу не видно корів які всіх годують самостійно....
А от тих хто організовує місце для корівника, робітників для дійки корів,- тих валом....
І уяви собі
над ними є влада...яка у нормальному світі вважається -сервісною обслуговуючою організацією...і ця влада собі присвоюює тільки СУМУ отриманої зарплати за свої сервісні функції..
А дурні а-ля ти +гетьманцев
вважають що 1700 млрд грн податків-це вони ЗАРОБИЛИ..
а я вважаю - зібрали
от між цим зібрали і заробили -вся різниця...
вартість зібрали = 30 млрд грн
вартість заробили=5000 млрд грн
вартість з заробленого сплатили податків=1700 млрд грн
Вчи .
Вчи -- на просторах світу, коли ти годувальник війська, то часна армія.
Годувальник пенса?
Або пенс або в тебе на содержаніі. Саме в тебе. І саме ти годувальник.
Не ліпи єралашиків...
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Додано: Сер 26 чер, 2024 09:44
detroytred написав:
Якою володіє ще якийсь перець.
Тож він годувальник
Починається
Якщо я володію...то це нікому нічого не приносить
Я володію машиною - але ти цим не скористаєшся, бо ти ніхто, хлопчик в брудних штанцях по відношенню до моїх статків....
Тепер інше
Я створюю...
Беру в оренду(чи купую ) землю
Приганяю на неї корову( яку також звідкись купую/орендую)
Наймаю для догляду за коровою людину
Ця людина працюючи з КОРОВОЮ - отримує ПЕРВИННІ ресурси ( молоко і гній)
Гній на поле щоб відновити траву
молоко на завод щоб отримати додану вартість.
.....
десяток операцій
І УРА
Гетьманцев отримує податки.
Як бачиш
наявність твого шлунку який любить продукти переробки молока...- без того хто СТВОРИТЬ - зайва детальсвітоутворення.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 09:46
detroytred написав:
Я окреслив умови задачі -- військо задовбалося і вимагає ресурсів. Людських, матеріальних. Для стримування ворога.
detroytred написав:
Тобто без отих грошей, які призначили верхи; отих стримуючіх інструментів від командирів; без отого забезпечення від верхів
.
так пусть верха нарожают и небходимое количество солдат, деньги и обеспечение из вашего кейса у них априори есть. Perpetuum Mobile
а может верхи только перераспределяют блага, которые им не принадлежат?
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 26 чер, 2024 09:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 09:47
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Хто годувальник когось -- фермер, який дає молоко цьому комусь, чи корова?))))
Можна ще далі -- а трава годує корову..
корова без фермера проживёт, фермер без коровы нет. ) странно, вчера вы сами говорили что армия держится на ресурсах пэрэсичного, а теперь это оспариваете.
впечатляющий уровень дискуссии
Угу.
Тобто підприємцям ПОТРІБНА армія.
Саме підприємцям потрібна армія.
А не навпаки.
Не мали б цієї потреби підприємці, то потенційні військові і не пішли б у військові...
Займалися б іншим.
Прокормилися б самі...
Так хто тоді в кому нуждається?
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Додано: Сер 26 чер, 2024 09:49
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Я окреслив умови задачі -- військо задовбалося і вимагає ресурсів. Людських, матеріальних. Для стримування ворога.
detroytred написав:
Тобто без отих грошей, які призначили верхи; отих стримуючіх інструментів від командирів; без отого забезпечення від верхів.
так пусть верха нарожают и небходимое количество солдат, деньги и обеспечение из вашего кейса у них априори есть. Perpetuum Mobile
Нехай.
Але вільнолюди-підприємці потребують -- державу, захисту.
От держава і надає його.
Звісно не за рахунок інопланетян, а за рахунок самих вимагаючи захисту підприємців.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 09:49
detroytred написав:
коли ти годувальник війська, то часна армія.
Черговий ум за разум
Я ПЛАТНИК ПОДАТКІВ
якщо розмір податків плюсовий...
то
30% цієї суми йде на ЗСУ
20% цієї суми йде на пенсіонерів
....
100%=сума податків
Тому в мене на утриманні тільки я і моя сімя....
Але всі хто ОТРИМУЮТЬ з БЮДЖЕТУ - отримують 1 грн з кожних 1700000 отриманих - саме від МЕНЕ.
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