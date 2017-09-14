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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 87978798879988008801 ... 8803>
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 09:39

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:Де ти в мене визначення бариги бачив?-я в тебе жодного розумного визначення не бачив, то чого ти до саме цього причепився?
Рішення прийняв хто?
Підприємці можуть заробити хоч трихуліард, але рішення + 100 тис, 70 тис. приймають не вони.

Тому і кажу тобі: про годувальника -- це єралашик. Черговий.

Для того щоб ПОДІЛИТИ
треба МАТИ ЩО ДІЛИТИ....

Ти коли причинно-наслідкові звязки осоїш?

Ще раз для
Спочатку ПОДАТКИ СПЛАЧУЮЮТЬ
і тільки після сплати зявляється ресурс який ДІЛЯТЬ....
В Бюджеті
СПОЧАТКУ розпис ДОХОДІВ
а тільки після РОЗПИС РОЗХОДІВ.

Іостаннє
Ти не юли
якщо ВЕРХИ ВСЕ вирішують -твоя версія
То все- це не тільки ділять , вони ще й заробляють...

Якщо ж тільки ділять - то ти уточнюй...що складніше
Заробити
чи поділити..

Поділити навіть такий примітив як ти - може...
єдина проблема подібних примітивів...заробити вони не вміють а тому змушені гидуючи пролетарською ненавистю до таких як я з протягнутою рукою на колінцях приповзати...

Звісно корові трава потрібна.
Спочатку треба мати траву.
Вона годує корову.
)))

В твоєму єралашику -- мене годує не фермер, який дав мені молоко, а корова і навіть трава.
А для трави потрібна земля.
Якою володіє ще якийсь перець.
Тож він годувальник)))

Не сміши....
Від твоїх хоч хуліардних заробітків, створеного, без рішення держави -- мені не холодно, ні жарко.
Розбирайся ти з державою....
Не єралаш...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 09:39

  detroytred написав:Корова виробляє молоко...
І що?))))
Хто годувальник когось -- фермер, який дає молоко цьому комусь, чи корова?))))
Можна ще далі -- а трава годує корову..
Чомусь на просторах світу не видно корів які всіх годують самостійно....
А от тих хто організовує місце для корівника, робітників для дійки корів,- тих валом....
І уяви собі
над ними є влада...яка у нормальному світі вважається -сервісною обслуговуючою організацією...і ця влада собі присвоюює тільки СУМУ отриманої зарплати за свої сервісні функції..

А дурні а-ля ти +гетьманцев
вважають що 1700 млрд грн податків-це вони ЗАРОБИЛИ..
а я вважаю - зібрали
от між цим зібрали і заробили -вся різниця...
вартість зібрали = 30 млрд грн
вартість заробили=5000 млрд грн
вартість з заробленого сплатили податків=1700 млрд грн

Вчи .
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 09:40

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Хто годувальник когось -- фермер, який дає молоко цьому комусь, чи корова?))))
Можна ще далі -- а трава годує корову..
корова без фермера проживёт, фермер без коровы нет. ) странно, вчера вы сами говорили что армия держится на ресурсах пэрэсичного, а теперь это оспариваете.

впечатляющий уровень дискуссии

- А суть то гдє?
- А ссуть оні в пєсок. (с)
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 09:41

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Корова виробляє молоко...
І що?))))
Хто годувальник когось -- фермер, який дає молоко цьому комусь, чи корова?))))
Можна ще далі -- а трава годує корову..
Чомусь на просторах світу не видно корів які всіх годують самостійно....
А от тих хто організовує місце для корівника, робітників для дійки корів,- тих валом....
І уяви собі
над ними є влада...яка у нормальному світі вважається -сервісною обслуговуючою організацією...і ця влада собі присвоюює тільки СУМУ отриманої зарплати за свої сервісні функції..

А дурні а-ля ти +гетьманцев
вважають що 1700 млрд грн податків-це вони ЗАРОБИЛИ..
а я вважаю - зібрали
от між цим зібрали і заробили -вся різниця...
вартість зібрали = 30 млрд грн
вартість заробили=5000 млрд грн
вартість з заробленого сплатили податків=1700 млрд грн

Вчи .

ці "заробляльники" і "наповнювачі" довідку поштою не можуть вислати, хочуть щоб особисто забирав
Востаннє редагувалось flyman в Сер 26 чер, 2024 09:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 09:42

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Корова виробляє молоко...
І що?))))
Хто годувальник когось -- фермер, який дає молоко цьому комусь, чи корова?))))
Можна ще далі -- а трава годує корову..
Чомусь на просторах світу не видно корів які всіх годують самостійно....
А от тих хто організовує місце для корівника, робітників для дійки корів,- тих валом....
І уяви собі
над ними є влада...яка у нормальному світі вважається -сервісною обслуговуючою організацією...і ця влада собі присвоюює тільки СУМУ отриманої зарплати за свої сервісні функції..

А дурні а-ля ти +гетьманцев
вважають що 1700 млрд грн податків-це вони ЗАРОБИЛИ..
а я вважаю - зібрали
от між цим зібрали і заробили -вся різниця...
вартість зібрали = 30 млрд грн
вартість заробили=5000 млрд грн
вартість з заробленого сплатили податків=1700 млрд грн

Вчи .

Вчи -- на просторах світу, коли ти годувальник війська, то часна армія.
Годувальник пенса?
Або пенс або в тебе на содержаніі. Саме в тебе. І саме ти годувальник.

Не ліпи єралашиків...
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 09:44

  detroytred написав:Якою володіє ще якийсь перець.
Тож він годувальник
Починається
Якщо я володію...то це нікому нічого не приносить
Я володію машиною - але ти цим не скористаєшся, бо ти ніхто, хлопчик в брудних штанцях по відношенню до моїх статків....
Тепер інше
Я створюю...
Беру в оренду(чи купую ) землю
Приганяю на неї корову( яку також звідкись купую/орендую)
Наймаю для догляду за коровою людину
Ця людина працюючи з КОРОВОЮ - отримує ПЕРВИННІ ресурси ( молоко і гній)
Гній на поле щоб відновити траву
молоко на завод щоб отримати додану вартість.

.....
десяток операцій
І УРА
Гетьманцев отримує податки.

Як бачиш
наявність твого шлунку який любить продукти переробки молока...- без того хто СТВОРИТЬ - зайва детальсвітоутворення.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 09:46

  detroytred написав:Я окреслив умови задачі -- військо задовбалося і вимагає ресурсів. Людських, матеріальних. Для стримування ворога.
  detroytred написав:Тобто без отих грошей, які призначили верхи; отих стримуючіх інструментів від командирів; без отого забезпечення від верхів.
так пусть верха нарожают и небходимое количество солдат, деньги и обеспечение из вашего кейса у них априори есть. Perpetuum Mobile

а может верхи только перераспределяют блага, которые им не принадлежат?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 26 чер, 2024 09:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 09:47

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Хто годувальник когось -- фермер, який дає молоко цьому комусь, чи корова?))))
Можна ще далі -- а трава годує корову..
корова без фермера проживёт, фермер без коровы нет. ) странно, вчера вы сами говорили что армия держится на ресурсах пэрэсичного, а теперь это оспариваете.

впечатляющий уровень дискуссии

Угу.

Тобто підприємцям ПОТРІБНА армія.
Саме підприємцям потрібна армія.
А не навпаки.

Не мали б цієї потреби підприємці, то потенційні військові і не пішли б у військові...
Займалися б іншим.
Прокормилися б самі...

Так хто тоді в кому нуждається?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 09:49

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Я окреслив умови задачі -- військо задовбалося і вимагає ресурсів. Людських, матеріальних. Для стримування ворога.
  detroytred написав:Тобто без отих грошей, які призначили верхи; отих стримуючіх інструментів від командирів; без отого забезпечення від верхів.
так пусть верха нарожают и небходимое количество солдат, деньги и обеспечение из вашего кейса у них априори есть. Perpetuum Mobile

Нехай.
Але вільнолюди-підприємці потребують -- державу, захисту.
От держава і надає його.
Звісно не за рахунок інопланетян, а за рахунок самих вимагаючи захисту підприємців.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 09:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:коли ти годувальник війська, то часна армія.
Черговий ум за разум
Я ПЛАТНИК ПОДАТКІВ
якщо розмір податків плюсовий...
то
30% цієї суми йде на ЗСУ
20% цієї суми йде на пенсіонерів
....
100%=сума податків

Тому в мене на утриманні тільки я і моя сімя....
Але всі хто ОТРИМУЮТЬ з БЮДЖЕТУ - отримують 1 грн з кожних 1700000 отриманих - саме від МЕНЕ.
budivelnik
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