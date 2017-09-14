detroytred написав:Так хто тоді в кому нуждається?
вы подменили тему. фермеры 100% нуждаются в армии, а не в толстопузых полковниках и генералах, которым надо платить космические пенсии а для обороны воно непрыдатно. Всё что требует ресурсов при этом не делает ничего полезного - раковая опухоть. Проблема нашего общества что она (опухоль) поглощает слишком много ресурсов.
detroytred написав:коли ти годувальник війська, то часна армія.
Черговий ум за разум Я ПЛАТНИК ПОДАТКІВ якщо розмір податків плюсовий... то 30% цієї суми йде на ЗСУ 20% цієї суми йде на пенсіонерів .... 100%=сума податків
Тому в мене на утриманні тільки я і моя сімя.... Але всі хто ОТРИМУЮТЬ з БЮДЖЕТУ - отримують 1 грн з кожних 1700000 отриманих - саме від МЕНЕ.
Не від тебе. А від держави. Установи. В них відносини не з тобою, а з державою. І пенсія від держави. А не від тебе. Пенсія в якості зобов'язання з боку держави сплачувати її, пенсію, за зроблене пенсом.
detroytred написав:Так хто тоді в кому нуждається?
вы подменили тему. фермеры 100% нуждаются в армии, а не в толстопузых полковниках и генералах, которым надо платить космические пенсии а для обороны воно непрыдатно. Всё что требует ресурсов при этом не делает ничего полезного - раковая опухоть. Проблема нашего общества что она (опухоль) поглощает слишком много ресурсов.
Дик, хто ж проти-то?!
Але фокуси оці не треба - спочатку одні правила, умови (тобто ось вам звання, пенсії, тільки служіть -- підтримуйте хоч якусь армію держави, бо ніхто на менше не згоден), а потім, як схотілося зекономити, то інші. Так це не працює.
detroytred написав:Так хто тоді в кому нуждається?
вы подменили тему. фермеры 100% нуждаются в армии, а не в толстопузых полковниках и генералах, которым надо платить космические пенсии а для обороны воно непрыдатно. Всё что требует ресурсов при этом не делает ничего полезного - раковая опухоть. Проблема нашего общества что она (опухоль) поглощает слишком много ресурсов.
Дик, хто ж проти-то?!
Але фокуси оці не треба - спочатку одні правила, умови (тобто ось вам звання, пенсії, тільки служіть -- підтримуйте хоч якусь армію держави, бо ніхто на менше не згоден), а потім, як схотілося зекономити, то інші. Так це не працює.
странно: с призывом/мобилизацией - работает, а вот именно тут - уже нет?
detroytred написав:Так хто тоді в кому нуждається?
вы подменили тему. фермеры 100% нуждаются в армии, а не в толстопузых полковниках и генералах, которым надо платить космические пенсии а для обороны воно непрыдатно. Всё что требует ресурсов при этом не делает ничего полезного - раковая опухоть. Проблема нашего общества что она (опухоль) поглощает слишком много ресурсов.
Дик, хто ж проти-то?!
Але фокуси оці не треба - спочатку одні правила, умови (тобто ось вам звання, пенсії, тільки служіть -- підтримуйте хоч якусь армію держави, бо ніхто на менше не згоден), а потім, як схотілося зекономити, то інші. Так це не працює.
а для пэрэсичных гречкосеев не так? спочатку одні правила, умови а потім, як схотілося бусификация.
andrijk777 написав:Звичайно що я не знаю про що перемовини, чувак. Я не Зеленський не путін і не Байден. Я не агент спецслужб.
Не знаешь, так не пиши про перемовини. Краще мовчи, за розумного зійдешь )
А ти пишеш тільки те що знаєш)) ? тоді від тебе дописи мають бути тільки про погоду в Чернігові і скільки пачок гречки маєш на кухні.. А то виходить як минулі рази "немає мобілізаційного плану", "немає вступу в магістратуру осінню", ко-ко-ко
andrijk777 написав:навіть якщо ми якимось чудом-чудесним візьмемо Москву, то навіть після цього РФ не підпише безумовну капітуляцію. Лишаються 2 варіанти - безумовна капітуляція України і перемовини. Якщо ти кажеш що Не буде ніяких перемовин, то лишається єдиний варіант.
В точку, але даремно апелювати до логіки та здорового глузду звертаючись до pesikota
vitaliiangel написав:вы подменили тему. фермеры 100% нуждаются в армии, а не в толстопузых полковниках и генералах, которым надо платить космические пенсии а для обороны воно непрыдатно. Всё что требует ресурсов при этом не делает ничего полезного - раковая опухоть. Проблема нашего общества что она (опухоль) поглощает слишком много ресурсов.
Дик, хто ж проти-то?!
Але фокуси оці не треба - спочатку одні правила, умови (тобто ось вам звання, пенсії, тільки служіть -- підтримуйте хоч якусь армію держави, бо ніхто на менше не згоден), а потім, як схотілося зекономити, то інші. Так це не працює.
странно: с призывом/мобилизацией - работает, а вот именно тут - уже нет?
Канєшна. Бо між наслідками бусифікації полковників-генералів і бусифікації гресїчкосіїв є чимала різниця. Дійдемо до першого, то це буде чергова аля пролетарська рехфолюція.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 26 чер, 2024 10:21, всього редагувалось 1 раз.