RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 879887998800880188028803>
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 09:50

  detroytred написав:Так хто тоді в кому нуждається?
вы подменили тему. фермеры 100% нуждаются в армии, а не в толстопузых полковниках и генералах, которым надо платить космические пенсии а для обороны воно непрыдатно. Всё что требует ресурсов при этом не делает ничего полезного - раковая опухоть. Проблема нашего общества что она (опухоль) поглощает слишком много ресурсов.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23922
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2404 раз.
Подякували: 3361 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 10:06

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Хто годувальник когось -- фермер, який дає молоко цьому комусь, чи корова?))))
Можна ще далі -- а трава годує корову..
корова без фермера проживёт, фермер без коровы нет. ) странно, вчера вы сами говорили что армия держится на ресурсах пэрэсичного, а теперь это оспариваете.

впечатляющий уровень дискуссии

Угу.

Тобто підприємцям ПОТРІБНА армія.
Саме підприємцям потрібна армія.
А не навпаки.

Не мали б цієї потреби підприємці, то потенційні військові і не пішли б у військові...
Займалися б іншим.
Прокормилися б самі...

Так хто тоді в кому нуждається?

в нормальном обществе - где кордоны не закрываются по первому шухеру - _спрос_ (а не потребность и уж темболее нужда) на военных где-то на уровне сантехников...
_hunter
 
Повідомлень: 7963
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 10:08

  budivelnik написав:
  detroytred написав:коли ти годувальник війська, то часна армія.
Черговий ум за разум
Я ПЛАТНИК ПОДАТКІВ
якщо розмір податків плюсовий...
то
30% цієї суми йде на ЗСУ
20% цієї суми йде на пенсіонерів
....
100%=сума податків

Тому в мене на утриманні тільки я і моя сімя....
Але всі хто ОТРИМУЮТЬ з БЮДЖЕТУ - отримують 1 грн з кожних 1700000 отриманих - саме від МЕНЕ.

Не від тебе.
А від держави. Установи.
В них відносини не з тобою, а з державою.
І пенсія від держави. А не від тебе.
Пенсія в якості зобов'язання з боку держави сплачувати її, пенсію, за зроблене пенсом.
detroytred
 
Повідомлень: 29118
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 10:12

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Так хто тоді в кому нуждається?
вы подменили тему. фермеры 100% нуждаются в армии, а не в толстопузых полковниках и генералах, которым надо платить космические пенсии а для обороны воно непрыдатно. Всё что требует ресурсов при этом не делает ничего полезного - раковая опухоть. Проблема нашего общества что она (опухоль) поглощает слишком много ресурсов.

Дик, хто ж проти-то?!

Але фокуси оці не треба - спочатку одні правила, умови (тобто ось вам звання, пенсії, тільки служіть -- підтримуйте хоч якусь армію держави, бо ніхто на менше не згоден), а потім, як схотілося зекономити, то інші.
Так це не працює.
detroytred
 
Повідомлень: 29118
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 10:15

Кому интересно, как живёт прифронтовой город, можете почитать https://www.objectiv.tv/objectively/2024/06/25/tramvai-vs-avtobusy-kak-vojna-menyaet-transport-harkova-i-chto-budet-zimoj/#google_vignette.
Статья о проблемах транспорта, но затрагиваются разные проблемы. Без подробностей, но достаточно честно. Упоминается и о мародёрстве.
Говорится и о проблемах с работниками из-за мобилизации и страха перед ней. Правда, на мой взгляд, эта проблема несколько надумана - в статье отмечается, что вопросы есть даже с водителями троллейбуса, которыми традиционно были женщины.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29278
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 10:15

  _hunter написав:в нормальном обществе - где кордоны не закрываются по первому шухеру - _спрос_ (а не потребность и уж темболее нужда) на военных где-то на уровне сантехников...

Розглядаємо ж не інше якесь суспільство.
detroytred
 
Повідомлень: 29118
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 10:16

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Так хто тоді в кому нуждається?
вы подменили тему. фермеры 100% нуждаются в армии, а не в толстопузых полковниках и генералах, которым надо платить космические пенсии а для обороны воно непрыдатно. Всё что требует ресурсов при этом не делает ничего полезного - раковая опухоть. Проблема нашего общества что она (опухоль) поглощает слишком много ресурсов.

Дик, хто ж проти-то?!

Але фокуси оці не треба - спочатку одні правила, умови (тобто ось вам звання, пенсії, тільки служіть -- підтримуйте хоч якусь армію держави, бо ніхто на менше не згоден), а потім, як схотілося зекономити, то інші.
Так це не працює.

странно: с призывом/мобилизацией - работает, а вот именно тут - уже нет? :D
_hunter
 
Повідомлень: 7963
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 10:17

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Так хто тоді в кому нуждається?
вы подменили тему. фермеры 100% нуждаются в армии, а не в толстопузых полковниках и генералах, которым надо платить космические пенсии а для обороны воно непрыдатно. Всё что требует ресурсов при этом не делает ничего полезного - раковая опухоть. Проблема нашего общества что она (опухоль) поглощает слишком много ресурсов.

Дик, хто ж проти-то?!

Але фокуси оці не треба - спочатку одні правила, умови (тобто ось вам звання, пенсії, тільки служіть -- підтримуйте хоч якусь армію держави, бо ніхто на менше не згоден), а потім, як схотілося зекономити, то інші.
Так це не працює.

а для пэрэсичных гречкосеев не так? спочатку одні правила, умови а потім, як схотілося бусификация.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23922
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2404 раз.
Подякували: 3361 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 10:17

  pesikot написав:
  andrijk777 написав:Звичайно що я не знаю про що перемовини, чувак.
Я не Зеленський не путін і не Байден. Я не агент спецслужб.

Не знаешь, так не пиши про перемовини.
Краще мовчи, за розумного зійдешь )

А ти пишеш тільки те що знаєш)) ? тоді від тебе дописи мають бути тільки про погоду в Чернігові і скільки пачок гречки маєш на кухні.. А то виходить як минулі рази "немає мобілізаційного плану", "немає вступу в магістратуру осінню", ко-ко-ко

  andrijk777 написав:навіть якщо ми якимось чудом-чудесним візьмемо Москву, то навіть після цього РФ не підпише безумовну капітуляцію.
Лишаються 2 варіанти - безумовна капітуляція України і перемовини.
Якщо ти кажеш що Не буде ніяких перемовин, то лишається єдиний варіант.

В точку, але даремно апелювати до логіки та здорового глузду звертаючись до pesikota
Letusrock
 
Повідомлень: 1495
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 10:19

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:вы подменили тему. фермеры 100% нуждаются в армии, а не в толстопузых полковниках и генералах, которым надо платить космические пенсии а для обороны воно непрыдатно. Всё что требует ресурсов при этом не делает ничего полезного - раковая опухоть. Проблема нашего общества что она (опухоль) поглощает слишком много ресурсов.

Дик, хто ж проти-то?!

Але фокуси оці не треба - спочатку одні правила, умови (тобто ось вам звання, пенсії, тільки служіть -- підтримуйте хоч якусь армію держави, бо ніхто на менше не згоден), а потім, як схотілося зекономити, то інші.
Так це не працює.

странно: с призывом/мобилизацией - работает, а вот именно тут - уже нет? :D


Канєшна.
Бо між наслідками бусифікації полковників-генералів і бусифікації гресїчкосіїв є чимала різниця.
Дійдемо до першого, то це буде чергова аля пролетарська рехфолюція.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 26 чер, 2024 10:21, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 29118
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 879887998800880188028803>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
15 53080
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 чер, 2024 23:33
flysoulfly
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 213074
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 684563
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.