ЛАД написав:Чуть подробнее о плане Келлога-Фляйца:
Куди вже детальніше. Якщо путін не задовільниться тим що вже є, тоді ми допоможемо Україні перемогти і вдвоювати втрачене? А зараз що тоді коїться, недопомога нам це хіба не гра за расію ?
А где Вы увидели "не задовільниться тим що вже є"? Вы прочитали "общедоступный исследовательский документ" по адресу https://americafirstpolicy.com/issues/america-first-russia-ukraine? В статье Рейтерс я такого не увидел. Там, к сожалению, ничего толком не сказано об условиях мира, есть только о требовании рпв на существующих рубежах и начале переговоров.
Banderlog написав:Та шукати посередників. Тіки не в інших державах. Бо буде як в казочці де лисичка жадібним медвежатам сир розділила. Мають свої жадібні домовлятись. Од нас послати фірташа, пінчука, ахметова...
Ви так гарно почали і ... так погано закінчили
Особливо, Фірташа. Якого хочуть амери бачити не перемовником, а у в"язниці
Пінчук ? Ахметов ? "Это не серьёзно"(с) один фильм
На жаль, опція "перемовини" вже відсутня А опція "капітуляція", так це не "перемовини"
амери хотять з 14 року , а він чогось у відні. думаю частки в облгазах в нього зостались, поправте мене якщо не правий... наступне по чому буде бити росія це газова система, тому він кровно зацікавлений. ахметов теж міг би щось з енергетики сохранити. потом є росіські олігархи які мали у власності наші обленерго. лічно я чув про арешт майна, а про націоналізацію ще не чув чому не серйозно ? і медведчука мож з склепу витянути для такого діла.. кінчати треба з цією деолігархізацією. і гроші заборонити виводити їм з України.
detroytred написав:Бусифікації завтра президента. Він з того ж тіста. І нічого ж не зміниться в країні, в суспільстві, так за вашою логікою?
по Конституции все равны. вы не знали? Президент обычный наёмный менеджер, а не Богом помазанный царь. Генералы туда же. Почему пэрэсичного можно бусицицировать а диктатора чаушеску нельзя? Тоже можно.
detroytred написав:І нічого ж не зміниться в країні, в суспільстві, так за вашою логікою?
в Румынии после чаушеску стало лучше или хуже?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 26 чер, 2024 10:31, всього редагувалось 2 разів.
flyman написав:Контрольовані нами АЕС виробляють ~7,8ГВт (коли не в ремонті). Імпорт з ЄС — 1,7 ГВт, можна постаратись збільшити до 2,3ГВт max. Тим часом зараз у ввечері нам треба 11ГВт, а взимку — всі 18ГВт https://dou.ua/forums/topic/49034/
Це питання вже вирішується встановленням сонячних панелей на дахах будинків, масовим придбанням генераторів, зарядних станцій тощо.
flyman написав:якщо відкрити кордони і випустити людей це може частково знизити навантаження на енергосистему,
Рідкісний де Біл може так мислити. Розірву на шматки Отже,
flyman написав: відновити рух грошей, товарів і послуг через кордон,
Менше людей - менше грошей. Чи ти думаєш, що люди виїжджатимуть, а гроші залишать тут або після виїзду ще надсилатимуть сюди? Так само менше стане товарів і послуг, адже зменшиться кількість споживачів.
flyman написав:підвищити впевненість інвесторів в безпеці їх активів
Виїзд М18-60 (у першу чергу до своїх сімей, які влаштовані за кордоном, а це не бідні люди) дасть однозначний сигнал інвесторам не лише про безпеку, а й про сенс знаходження їх активів у країні, безпека якої на очах погіршується. Про виїзд молоді до 30 років, яка без проблем влаштується за кордоном не гірше, ніж вдома під час війни, можна не пояснювати.
flyman написав:і суттєво зменшити напругу в суспільстві
Прям бачу, як масовий виїзд М18-60 зменшує напругу в суспільстві))) Фронт починає сипатись, а суспільство ні разу не напружується)))
flyman написав:і це при мінімальних мінусах
"Мінімальні" мінуси - це падіння виробництва товарів і послуг через нестачу вузькопрофільних фахівців, які затребувані за кордоном. Зростання безробіття через зупинку підприємств. Наслідки - дуля в бюджеті, немає пенсій і соцвиплат, немає зарплат бюджетникам.. Дефолт.
flyman написав:(адептів секти «всі повтікають» прошу проходити повз, бо нема бажання вести неконструктивні дискусії)
Кого ти намагаєшся надурити? Всі знають, що у разі відкриття кордонів ти будеш першим у черзі на виїзд)))
detroytred написав:Бусифікації завтра президента. Він з того ж тіста. І нічого ж не зміниться в країні, в суспільстві, так за вашою логікою?
по Конституции все равны. вы не знали? Президент обычный наёмный менеджер, а не Богом помазанный царь. Генералы туда же. Почему пэрэсичного можно бусицицировать а диктатора чаушеску нельзя? Тоже можно.
)))
Де я хоч обмовився про МОЖНА бусифікувати? Мова була, що наслідки бусифікації гречкосіїв не такі кардинальні, як бусифікації тих, хто займає вищі, ніж гречкосії, сходинки в суспільстві.
Не можна нікого.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 26 чер, 2024 10:32, всього редагувалось 1 раз.