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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 87998800880188028803>
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 10:21

  detroytred написав:Бо між наслідками бусифікації полковників-генералів і бусифікації гресїчкосіїв є чимала різниця.
смешно. Генералы из другого теста что ли? приходим к сортности по признаку присвоенных званий?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 26 чер, 2024 10:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 10:21

  detroytred написав:
  _hunter написав:в нормальном обществе - где кордоны не закрываются по первому шухеру - _спрос_ (а не потребность и уж темболее нужда) на военных где-то на уровне сантехников...

Розглядаємо ж не інше якесь суспільство.

так с "этой страной" все полностью аналогично: _до_ - оно пэрэсичным нафиг не нужно было, а _после_ - пэрэсичных туда стали силой заталкивать. Т.е. именно _потребности_ что-то не наблюдается :D
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 10:24

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Бо між наслідками бусифікації полковників-генералів бусифікації гресїчкосіїв є чимала різниця.
смешно. Генералы из другого теста что ли?

Ні-ні. Такі ж самі з точки зору положення в суспільстві, в самій армії. Абсолютно))

Бусифікувати завтра президента. Він з того ж тіста.
І нічого ж не зміниться в країні, в суспільстві, так за вашою логікою?
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 26 чер, 2024 10:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 10:25

  d44 написав:
  ЛАД написав:Чуть подробнее о плане Келлога-Фляйца:
Куди вже детальніше. Якщо путін не задовільниться тим що вже є, тоді ми допоможемо Україні перемогти і вдвоювати втрачене? А зараз що тоді коїться, недопомога нам це хіба не гра за расію ?

А где Вы увидели "не задовільниться тим що вже є"?
Вы прочитали "общедоступный исследовательский документ" по адресу https://americafirstpolicy.com/issues/america-first-russia-ukraine?
В статье Рейтерс я такого не увидел. Там, к сожалению, ничего толком не сказано об условиях мира, есть только о требовании рпв на существующих рубежах и начале переговоров.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 10:25

  pesikot написав:
  Успіх написав:
  Letusrock написав:Хоч питання не мені але: ти краще не пиши про продовження війни якщо навіть не думаєш в ній брати участь
В граніт!!!©
+100500!👍

Копай та не відволікайся
Бо Letusrock точно не хоче замінити тебе
Роби висновки

між нами є велика різниця: я хоч не пишу Успіху що від повинен довічно сидіти в окопі.
ти точно не плануєш його міняти і тим не менше топиш за столітню війну

  pesikot написав:Я пишу, що всі оці ваші бажання "перемовин" та "РПВ" - примарні.

це ти Трампу розкажеш через півроку, інакше доведеться замінити Успіха-артелериста на pesikota з лопатою
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 10:26

  pesikot написав:
  Banderlog написав:Та шукати посередників. Тіки не в інших державах. Бо буде як в казочці де лисичка жадібним медвежатам сир розділила. Мають свої жадібні домовлятись. Од нас послати фірташа, пінчука, ахметова...

Ви так гарно почали і ... так погано закінчили

Особливо, Фірташа. Якого хочуть амери бачити не перемовником, а у в"язниці

Пінчук ? Ахметов ? "Это не серьёзно"(с) один фильм

На жаль, опція "перемовини" вже відсутня
А опція "капітуляція", так це не "перемовини"

амери хотять з 14 року , а він чогось у відні. думаю частки в облгазах в нього зостались, поправте мене якщо не правий...
наступне по чому буде бити росія це газова система, тому він кровно зацікавлений. ахметов теж міг би щось з енергетики сохранити. потом є росіські олігархи які мали у власності наші обленерго. лічно я чув про арешт майна, а про націоналізацію ще не чув :wink: чому не серйозно ? і медведчука мож з склепу витянути для такого діла.. кінчати треба з цією деолігархізацією. і гроші заборонити виводити їм з України.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 10:26

  detroytred написав:Бусифікації завтра президента. Він з того ж тіста.
І нічого ж не зміниться в країні, в суспільстві, так за вашою логікою?
по Конституции все равны. вы не знали? Президент обычный наёмный менеджер, а не Богом помазанный царь. Генералы туда же. Почему пэрэсичного можно бусицицировать а диктатора чаушеску нельзя? Тоже можно.
  detroytred написав:І нічого ж не зміниться в країні, в суспільстві, так за вашою логікою?
в Румынии после чаушеску стало лучше или хуже?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 26 чер, 2024 10:31, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 10:29

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  _hunter написав:в нормальном обществе - где кордоны не закрываются по первому шухеру - _спрос_ (а не потребность и уж темболее нужда) на военных где-то на уровне сантехников...

Розглядаємо ж не інше якесь суспільство.

так с "этой страной" все полностью аналогично: _до_ - оно пэрэсичным нафиг не нужно было, а _после_ - пэрэсичных туда стали силой заталкивать. Т.е. именно _потребности_ что-то не наблюдается :D

З будівельником тоді між собою розберіться.
Бо він доволить , що платить.
По вашому - за непотрібне.
Або він лох або потрібне.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 10:32

  flyman написав:Контрольовані нами АЕС виробляють ~7,8ГВт (коли не в ремонті). Імпорт з ЄС — 1,7 ГВт, можна постаратись збільшити до 2,3ГВт max.
Тим часом зараз у ввечері нам треба 11ГВт, а взимку — всі 18ГВт
https://dou.ua/forums/topic/49034/

Це питання вже вирішується встановленням сонячних панелей на дахах будинків, масовим придбанням генераторів, зарядних станцій тощо.

  flyman написав:якщо відкрити кордони і випустити людей це може частково знизити навантаження на енергосистему,

Рідкісний де Біл може так мислити. Розірву на шматки :wink: Отже,
  flyman написав: відновити рух грошей, товарів і послуг через кордон,

Менше людей - менше грошей. Чи ти думаєш, що люди виїжджатимуть, а гроші залишать тут або після виїзду ще надсилатимуть сюди? Так само менше стане товарів і послуг, адже зменшиться кількість споживачів.
  flyman написав:підвищити впевненість інвесторів в безпеці їх активів

Виїзд М18-60 (у першу чергу до своїх сімей, які влаштовані за кордоном, а це не бідні люди) дасть однозначний сигнал інвесторам не лише про безпеку, а й про сенс знаходження їх активів у країні, безпека якої на очах погіршується. Про виїзд молоді до 30 років, яка без проблем влаштується за кордоном не гірше, ніж вдома під час війни, можна не пояснювати.
  flyman написав:і суттєво зменшити напругу в суспільстві

Прям бачу, як масовий виїзд М18-60 зменшує напругу в суспільстві))) Фронт починає сипатись, а суспільство ні разу не напружується)))
  flyman написав:і це при мінімальних мінусах

"Мінімальні" мінуси - це падіння виробництва товарів і послуг через нестачу вузькопрофільних фахівців, які затребувані за кордоном. Зростання безробіття через зупинку підприємств. Наслідки - дуля в бюджеті, немає пенсій і соцвиплат, немає зарплат бюджетникам.. Дефолт.
  flyman написав:(адептів секти «всі повтікають» прошу проходити повз, бо нема бажання вести неконструктивні дискусії)

Кого ти намагаєшся надурити? Всі знають, що у разі відкриття кордонів ти будеш першим у черзі на виїзд)))
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 10:32

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Бусифікації завтра президента. Він з того ж тіста.
І нічого ж не зміниться в країні, в суспільстві, так за вашою логікою?
по Конституции все равны. вы не знали? Президент обычный наёмный менеджер, а не Богом помазанный царь. Генералы туда же. Почему пэрэсичного можно бусицицировать а диктатора чаушеску нельзя? Тоже можно.

)))

Де я хоч обмовився про МОЖНА бусифікувати?
Мова була, що наслідки бусифікації гречкосіїв не такі кардинальні, як бусифікації тих, хто займає вищі, ніж гречкосії, сходинки в суспільстві.

Не можна нікого.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 26 чер, 2024 10:32, всього редагувалось 1 раз.
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