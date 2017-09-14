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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 26 чер, 2024 10:32
detroytred написав: vitaliiangel написав: detroytred написав:
Бо між наслідками бусифікації полковників-генералів бусифікації гресїчкосіїв є чимала різниця.
смешно. Генералы из другого теста что ли?
Ні-ні. Такі ж самі з точки зору положення в суспільстві, в самій армії. Абсолютно))
так в обществе или в армии? - потому как это две большие разницы: обществу генералы нафиг не нужны
а если в армии - так пусть они там сами мпжду собой разбираются - а к гражданским не лезут. - это если мы про ПОТРЕБНОСТИ вдруг снова вспоминаем
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Додано: Сер 26 чер, 2024 10:34
_hunter написав:
так в обществе или в армии? - потому как это две большие разницы: обществу гепералы нафиг не нужны
вот именно. армия - альтернативная реальность с искажёнными ценностями. Где выборочно работают Законы и Конституция. Разрушение общественных институтов за деньги того же общества.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 10:36
_hunter написав: detroytred написав:
[quote="5741090:vitaliiangelсмешно. Генералы из другого теста что ли?
Ні-ні. Такі ж самі з точки зору положення в суспільстві, в самій армії. Абсолютно))
так в обществе или в армии? - потому как это две большие разницы: обществу генералы нафиг не нужны
а если в армии - так пусть они там сами мпжду собой разбираются - а к гражданским не лезут. - это если мы про ПОТРЕБНОСТИ вдруг снова вспоминаем
[/quote]
І там, і там.
Ви сплутали.
Це цивільні чомусь полізли зі своїми порадами та визначенням до військових кого куди призначати в армії.
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detroytred
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Додано: Сер 26 чер, 2024 10:37
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Не подобається кастовість...
Що навіть столові окремі...
всегда есть люди противники прогресса. Я хорошо помню как в детстве дед иронизировал против автомобилей и тракторов, что лошадь в селе никто не заменит.
Ваше детство это 1980-е.
Что такое кастовость? это разделение людей на сорта. Какая мотивация у 9 человек 2 сорта, если перейти в 1й может только 1 из 10. До 21века мотивацией было получить тарелку еды. В 21м веке за еду в цивилизованных обществах не работают. Чтобы сохранить кастовость нужно идти в обратную сторону от прогресса.
В любом, даже самом цивилизованном обществе наверх пробивается "только 1 из 10". А, может, и меньше.
Современное "цивилизованное общество" отличается только тем, что такой шанс
есть у всех. Причём шансы разные в зависимости от начальных условий. Но шансы
есть у всех.
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ЛАД
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Додано: Сер 26 чер, 2024 10:37
detroytred написав: _hunter написав: detroytred написав:
Розглядаємо ж не інше якесь суспільство.
так с "этой страной" все полностью аналогично: _до_ - оно пэрэсичным нафиг не нужно было, а _после_ - пэрэсичных туда стали силой заталкивать. Т.е. именно _потребности_ что-то не наблюдается
З будівельником тоді між собою розберіться.
Бо він доволить , що платить.
По вашому - за непотрібне.
Або він лох або потрібне.
вы невнимательны - я чуть раньше писал: _спрос_ на уровне сантехников. Не о чем разбираться: да - сантехникам платят, но это далеко не самая почётная или престижная работа.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 10:37
vitaliiangel написав: _hunter написав:
так в обществе или в армии? - потому как это две большие разницы: обществу гепералы нафиг не нужны
вот именно. армия - альтернативная реальность с искажёнными ценностями.
Да, поки не філіал АТБ.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 10:39
detroytred написав:
Це цивільні чомусь полізли зі своїми порадами та визначенням до військових кого куди призначати в армії.
ок гражданские не лезут к военным, а военные к гражданским. Иначе получается как в том анекдоте ты (общество) деньги зарабатывай, а как лучше потратить я (армия) и без тебя разберусь.
detroytred написав:
Да, поки не філіал АТБ.
атб тоже альтернативная реальность с искажёнными ценностями. Но оно не бусифицирует на работу пэрэсичных. Пришёл добровольно значит принял всю атэбэшую дурь как норму. Не принял - на выход.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 26 чер, 2024 10:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 10:39
sens написав: ЛАД написав: vitaliiangel написав:
..........
упрощённо, хотите кушать, денег нет, это проблема или расходы? Пошли заработали денег и покушали. Весь мир так живёт. Зачем видеть везде проблемы?
Да, всё очень просто.
А если, например, безработица процентов 20? Или ещё больше?
У нас сегодня половина бюджета за счёт партнёров.
Где государству заработать деньги?
Менше витрачати,перерозподілити і відмовитися від підрядників. Останнє,це ключ до вихід у готівку. У одного великого підприємства вже також відмовляються від "умовного аутсорсингу".
Не очень понял связь с моим постом.
Вы тоже считаете, что отсутствие средств это "не проблема, а расходы"?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 26 чер, 2024 10:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 10:40
_hunter написав:
вы невнимательны - я чуть раньше писал: _спрос_ на уровне сантехников. Не о чем разбираться: да - сантехникам платят, но это далеко не самая почётная или престижная работа.
)))
Так престіж в нас звідки-то????
Да щоб менше грошей платити...
Замість грошей ось тобі престиж, медалька, грамота, повага, шана.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 10:41
detroytred написав: _hunter написав: detroytred написав:
Ні-ні. Такі ж самі з точки зору положення в суспільстві, в самій армії. Абсолютно))
так в обществе или в армии? - потому как это две большие разницы: обществу генералы нафиг не нужны
а если в армии - так пусть они там сами мпжду собой разбираются - а к гражданским не лезут. - это если мы про ПОТРЕБНОСТИ вдруг снова вспоминаем
І там, і там.
Ви сплутали.
Це цивільні чомусь полізли зі своїми порадами та визначенням до військових кого куди призначати в армії.
нит: пэрэсичные "полезли" только ПОСЛЕ того, как "армейские" их к себе тягать начали. Вспомните АТО: кому какое дело было кто/где служит/на пенсии сидит?
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