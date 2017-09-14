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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 88018802880388048805>
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 10:42

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Особливо, Фірташа. Якого хочуть амери бачити не перемовником, а у в"язниці
Пінчук ? Ахметов ? "Это не серьёзно"(с) один фильм
На жаль, опція "перемовини" вже відсутня
А опція "капітуляція", так це не "перемовини"

амери хотять з 14 року , а він чогось у відні. думаю частки в облгазах в нього зостались, поправте мене якщо не правий...
наступне по чому буде бити росія це газова система, тому він кровно зацікавлений. ахметов теж міг би щось з енергетики сохранити. потом є росіські олігархи які мали у власності наші обленерго. лічно я чув про арешт майна, а про націоналізацію ще не чув :wink: чому не серйозно ? і медведчука мож з склепу витянути для такого діла.. кінчати треба з цією деолігархізацією. і гроші заборонити виводити їм з України.

Як ви не можете зрозуміти, що саме кланово-олігархічна система влади довела країну до того, що зараз маємо! Олігархи будуть топити лише за свої інтереси, їм пох на країну. Віддадуть пуйлу все, що він захоче, в обмін на свій бізнес.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 10:43

  detroytred написав:
  _hunter написав:вы невнимательны - я чуть раньше писал: _спрос_ на уровне сантехников. Не о чем разбираться: да - сантехникам платят, но это далеко не самая почётная или престижная работа.

)))
Так престіж в нас звідки-то????
Да щоб менше грошей платити...

Замість грошей ось тобі престиж, медалька, грамота, повага, шана.

я ровно про это же ;) - а теперь возвращаемся к вопросу о потребностях - и смотрим, например, на стоматологов ;)
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 10:43

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Це цивільні чомусь полізли зі своїми порадами та визначенням до військових кого куди призначати в армії.
ок гражданские не лезут к военным, а военные к гражданским. Иначе получается как в том анекдоте ты (общество) деньги зарабатывай, а как лучше потратить я (армия) и без тебя разберусь.
  detroytred написав:Да, поки не філіал АТБ.
атб тоже альтернативная реальность с искажёнными ценностями. Но оно не бусифицирует на работу пэрэсичных. Пришёл добровольно значит принял всю атэбэшую дурь как норму. Не принял - на выход.

Звертайтеся до можновладців.

І тримайте контрактну армію відповідного розміру. Для повномасштабки.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 10:46

  detroytred написав:І тримайте контрактну армію відповідного розміру. Для повномасштабки.
при контрактной армии дури будет меньше? я думал дурь (в т.ч. кастовость) в головах.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 10:48

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:
  vitaliiangel написав:........
упрощённо, хотите кушать, денег нет, это проблема или расходы? Пошли заработали денег и покушали. Весь мир так живёт. Зачем видеть везде проблемы?

Да, всё очень просто. :D
А если, например, безработица процентов 20? Или ещё больше?
У нас сегодня половина бюджета за счёт партнёров.
Где государству заработать деньги?

это проблема, очевидно нужно разбираться в условиях доступа к ресурсам и зарегулированностью экономики, с коррупцией и казнокрадством, с неэффективностью власти, с системой правосудия. почему страны с гораздо меньшим населением и ресурсами живут лучше нас? Таким образом, называя вещи своими именами, мы приходим к истинным проблемам, которые надо решать, а не надуманным.

Уровень жизни в стране не очень связан с численностью населения.
Такие проблемы решаются не за день, и даже не за год, а за десятилетия.
Предлагаете быстренько решить эту проблему прямо сегодня, во время войны?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 10:48

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Це цивільні чомусь полізли зі своїми порадами та визначенням до військових кого куди призначати в армії.
ок гражданские не лезут к военным, а военные к гражданским. Иначе получается как в том анекдоте ты (общество) деньги зарабатывай, а как лучше потратить я (армия) и без тебя разберусь.
  detroytred написав:Да, поки не філіал АТБ.
атб тоже альтернативная реальность с искажёнными ценностями. Но оно не бусифицирует на работу пэрэсичных. Пришёл добровольно значит принял всю атэбэшую дурь как норму. Не принял - на выход.

Звертайтеся до можновладців.

І тримайте контрактну армію відповідного розміру. Для повномасштабки.

ну слава Биллу Гейтцу - нашли виноватых :D
осталось малое - решить, что делать :D
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 10:49

  fler написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:Особливо, Фірташа. Якого хочуть амери бачити не перемовником, а у в"язниці
Пінчук ? Ахметов ? "Это не серьёзно"(с) один фильм
На жаль, опція "перемовини" вже відсутня
А опція "капітуляція", так це не "перемовини"

амери хотять з 14 року , а він чогось у відні. думаю частки в облгазах в нього зостались, поправте мене якщо не правий...
наступне по чому буде бити росія це газова система, тому він кровно зацікавлений. ахметов теж міг би щось з енергетики сохранити. потом є росіські олігархи які мали у власності наші обленерго. лічно я чув про арешт майна, а про націоналізацію ще не чув :wink: чому не серйозно ? і медведчука мож з склепу витянути для такого діла.. кінчати треба з цією деолігархізацією. і гроші заборонити виводити їм з України.

Як ви не можете зрозуміти, що саме кланово-олігархічна система влади довела країну до того, що зараз маємо! Олігархи будуть топити лише за свої інтереси, їм пох на країну. Віддадуть пуйлу все, що він захоче, в обмін на свій бізнес.

Ні!!!!

Олігархам вигідніше ЄС.
Ніж адміністративка Мордору.
Навіть Яник реально тупотів в напрямку Європи.
Всі розуміли, що їм світить доля Ходора, Береовського та ін.

Але! Якщо є змога обирати між ЄС і власним ринком, то звісно вони за незалежність. Свою. І від ЄС.
Тому і корупційний бар'єр. Для захисту. Себе.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 10:50

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:То де, в якому війську прогрес, який ви бачите?
результаты на табло.

На каком табло?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 10:50

  ЛАД написав:Уровень жизни в стране не очень связан с численностью населения.
Такие проблемы решаются не за день, и даже не за год, а за десятилетия.
Предлагаете быстренько решить эту проблему прямо сегодня, во время войны?
я предложил разделять проблему и расходы. и кстати у вас неплохо получается. Проблемы на то и проблемы что легко и просто (например деньгами) не устраняются. Сколько коррупционеру не дай денег, коррупция останется. А голодному дай денег, он купит себе еду и проблема ушла.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 26 чер, 2024 10:56, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 10:51

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:І тримайте контрактну армію відповідного розміру. Для повномасштабки.
при контрактной армии дури будет меньше? я думал дурь (в т.ч. кастовость) в головах.

При контрактній армії ви будете хоча б обмежені від армії.

А дурь в армії.... від дурі на цивільці.
Корінець в них один.
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