|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 26 чер, 2024 10:42
Banderlog написав: pesikot написав:
Особливо, Фірташа. Якого хочуть амери бачити не перемовником, а у в"язниці
Пінчук ? Ахметов ? "Это не серьёзно"(с) один фильм
На жаль, опція "перемовини" вже відсутня
А опція "капітуляція", так це не "перемовини"
амери хотять з 14 року , а він чогось у відні. думаю частки в облгазах в нього зостались, поправте мене якщо не правий...
наступне по чому буде бити росія це газова система, тому він кровно зацікавлений. ахметов теж міг би щось з енергетики сохранити. потом є росіські олігархи які мали у власності наші обленерго. лічно я чув про арешт майна, а про націоналізацію ще не чув
чому не серйозно ? і медведчука мож з склепу витянути для такого діла.. кінчати треба з цією деолігархізацією. і гроші заборонити виводити їм з України.
Як ви не можете зрозуміти, що саме кланово-олігархічна система влади довела країну до того, що зараз маємо! Олігархи будуть топити лише за свої інтереси, їм пох на країну. Віддадуть пуйлу все, що він захоче, в обмін на свій бізнес.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 5101
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1192 раз.
- Подякували: 1333 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 чер, 2024 10:43
detroytred написав: _hunter написав:
вы невнимательны - я чуть раньше писал: _спрос_ на уровне сантехников. Не о чем разбираться: да - сантехникам платят, но это далеко не самая почётная или престижная работа.
)))
Так престіж в нас звідки-то????
Да щоб менше грошей платити...
Замість грошей ось тобі престиж, медалька, грамота, повага, шана.
я ровно про это же
- а теперь возвращаемся к вопросу о потребностях - и смотрим, например, на стоматологов
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7965
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 26 чер, 2024 10:43
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Це цивільні чомусь полізли зі своїми порадами та визначенням до військових кого куди призначати в армії.
ок гражданские не лезут к военным, а военные к гражданским. Иначе получается как в том анекдоте ты (общество) деньги зарабатывай, а как лучше потратить я (армия) и без тебя разберусь.
detroytred написав:
Да, поки не філіал АТБ.
атб тоже альтернативная реальность с искажёнными ценностями. Но оно не бусифицирует на работу пэрэсичных. Пришёл добровольно значит принял всю атэбэшую дурь как норму. Не принял - на выход.
Звертайтеся до можновладців.
І тримайте контрактну армію відповідного розміру. Для повномасштабки.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29124
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 чер, 2024 10:46
detroytred написав:
І тримайте контрактну армію відповідного розміру. Для повномасштабки.
при контрактной армии дури будет меньше? я думал дурь (в т.ч. кастовость) в головах.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23924
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2404 раз.
- Подякували: 3361 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 26 чер, 2024 10:48
vitaliiangel написав: ЛАД написав: vitaliiangel написав:
........
упрощённо, хотите кушать, денег нет, это проблема или расходы? Пошли заработали денег и покушали. Весь мир так живёт. Зачем видеть везде проблемы?
Да, всё очень просто.
А если, например, безработица процентов 20? Или ещё больше?
У нас сегодня половина бюджета за счёт партнёров.
Где государству заработать деньги?
это проблема, очевидно нужно разбираться в условиях доступа к ресурсам и зарегулированностью экономики, с коррупцией и казнокрадством, с неэффективностью власти, с системой правосудия. почему страны с гораздо меньшим населением и ресурсами живут лучше нас? Таким образом, называя вещи своими именами, мы приходим к истинным проблемам, которые надо решать, а не надуманным.
Уровень жизни в стране не очень связан с численностью населения.
Такие проблемы решаются не за день, и даже не за год, а за десятилетия.
Предлагаете быстренько решить эту проблему прямо сегодня, во время войны?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 29280
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Сер 26 чер, 2024 10:48
detroytred написав: vitaliiangel написав: detroytred написав:
Це цивільні чомусь полізли зі своїми порадами та визначенням до військових кого куди призначати в армії.
ок гражданские не лезут к военным, а военные к гражданским. Иначе получается как в том анекдоте ты (общество) деньги зарабатывай, а как лучше потратить я (армия) и без тебя разберусь.
detroytred написав:
Да, поки не філіал АТБ.
атб тоже альтернативная реальность с искажёнными ценностями. Но оно не бусифицирует на работу пэрэсичных. Пришёл добровольно значит принял всю атэбэшую дурь как норму. Не принял - на выход.
Звертайтеся до можновладців.
І тримайте контрактну армію відповідного розміру. Для повномасштабки.
ну слава Биллу Гейтцу - нашли виноватых
осталось малое - решить, что делать
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7965
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 26 чер, 2024 10:49
fler написав: Banderlog написав: pesikot написав:
Особливо, Фірташа. Якого хочуть амери бачити не перемовником, а у в"язниці
Пінчук ? Ахметов ? "Это не серьёзно"(с) один фильм
На жаль, опція "перемовини" вже відсутня
А опція "капітуляція", так це не "перемовини"
амери хотять з 14 року , а він чогось у відні. думаю частки в облгазах в нього зостались, поправте мене якщо не правий...
наступне по чому буде бити росія це газова система, тому він кровно зацікавлений. ахметов теж міг би щось з енергетики сохранити. потом є росіські олігархи які мали у власності наші обленерго. лічно я чув про арешт майна, а про націоналізацію ще не чув
чому не серйозно ? і медведчука мож з склепу витянути для такого діла.. кінчати треба з цією деолігархізацією. і гроші заборонити виводити їм з України.
Як ви не можете зрозуміти, що саме кланово-олігархічна система влади довела країну до того, що зараз маємо! Олігархи будуть топити лише за свої інтереси, їм пох на країну. Віддадуть пуйлу все, що він захоче, в обмін на свій бізнес.
Ні!!!!
Олігархам вигідніше ЄС.
Ніж адміністративка Мордору.
Навіть Яник реально тупотів в напрямку Європи.
Всі розуміли, що їм світить доля Ходора, Береовського та ін.
Але! Якщо є змога обирати між ЄС і власним ринком, то звісно вони за незалежність. Свою. І від ЄС.
Тому і корупційний бар'єр. Для захисту. Себе.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29124
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 чер, 2024 10:50
vitaliiangel написав: detroytred написав:
То де, в якому війську прогрес, який ви бачите?
результаты на табло.
На каком табло?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 29280
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Сер 26 чер, 2024 10:50
ЛАД написав:
Уровень жизни в стране не очень связан с численностью населения.
Такие проблемы решаются не за день, и даже не за год, а за десятилетия.
Предлагаете быстренько решить эту проблему прямо сегодня, во время войны?
я предложил разделять проблему и расходы. и кстати у вас неплохо получается. Проблемы на то и проблемы что легко и просто (например деньгами) не устраняются. Сколько коррупционеру не дай денег, коррупция останется. А голодному дай денег, он купит себе еду и проблема ушла.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 26 чер, 2024 10:56, всього редагувалось 2 разів.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23924
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2404 раз.
- Подякували: 3361 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 26 чер, 2024 10:51
vitaliiangel написав: detroytred написав:
І тримайте контрактну армію відповідного розміру. Для повномасштабки.
при контрактной армии дури будет меньше? я думал дурь (в т.ч. кастовость) в головах.
При контрактній армії ви будете хоча б обмежені від армії.
А дурь в армії.... від дурі на цивільці.
Корінець в них один.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29124
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15
|53138
|
|
|1493
|213099
|
|
|6076
|684633
|
|