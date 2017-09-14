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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8802880388048805>
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 10:53

  flyman написав:
  detroytred написав:Залишилось тільки аргументувати причетність цієї аксіоми саме до цього питання, яке розглядається.

Бо в тій же штатівській та ін. арміях різниця в положеннях офіцерів, сержантів і рядових ще вище на порядок.
Там навіть сержанти -- вже каста каст.

Чи ви гадали, що я спростовувати аксіому почну?))
То де, в якому війську прогрес, який ви бачите?

чого тільки силовоєнпенси 60+- не придумають щоби не виглядати в очах пересіченого цинічними ухилянтами: то "коврів" нема, то должностей (насправді є через ТВО)

"чого тільки ухилянти не придумають", только чтобы оправдать своё ухилянство.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 10:54

  detroytred написав:При контрактній армії ви будете хоча б обмежені від армії.
нет. хотабы живут по соседству и я вынужден с ними искать общий язык учитывая их искаженную единоначалием реальность, например отрицанием ценности моей свободы.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 11:03

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:А про тебе як ? 28, приписне, квитка немає

Більше 28, вже більше року "тимчасове посвідчення" нового зразка (А5), до того було "тимчасове посвідчення" старого зразка (оливкова вузька полоска, видавали замість приписного "непридатним в мирний час"). Штраф (850 грн.) оплатив за те, що кожні 5 років не ходив на ВЛК.


Відповідно до ст. 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення адміністративне стягнення може бути накладене не пізніше як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці з дня його виявлення.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 11:04

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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 11:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  candle645 написав:По ідеї воно повинно працювати і в зворотню сторону і навіть 64-річного впенса полковника можна мобілізувати та призначити ТВО командира взводу. І не роблять цього виключно через цехову солідарність та відсутність політичної волі

Підтверджую. В мене взводним був майор. Здається навіть без ТВО.
Правда тільки ті 3 місяці, коли ми були на відновлені. Потім, кажуть, його відправили ротним у Францію.
  ЛАД написав:50+летний полковник, даже прекрасно подготовленный и грамотный, в качестве командира пехотного взвода, скорее всего, будет уступать "курсанту ВВУЗів ...

З цим теж важко не погодитися.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Сер 26 чер, 2024 11:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 11:18




Он там говорит на 29-30 мин .что он не устал от войны .
Просто это всем надо дотянуть до конца .
Слышишь , всем и до конца
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 11:29

  sashaqbl написав:
  candle645 написав:По ідеї воно повинно працювати і в зворотню сторону і навіть 64-річного впенса полковника можна мобілізувати та призначити ТВО командира взводу. І не роблять цього виключно через цехову солідарність та відсутність політичної волі

Підтверджую. В мене взводним був майор. Здається навіть без ТВО.
Правда тільки ті 3 місяці, коли ми були на відновлені. Потім, кажуть, його відправили ротним у Францію.
  ЛАД написав:50+летний полковник, даже прекрасно подготовленный и грамотный, в качестве командира пехотного взвода, скорее всего, будет уступать "курсанту ВВУЗів ...

З цим теж важко не погодитися.

А що тут дивного або хто це заперечував?
На дві сходинки нижче призначення є.
Майор на посаду старшого лейтенанта (взводного) цілком допускається.
Питання було про більше ніж дві сходинки вниз.

Підполковник комбат Верес (воює з 2014 без перерви) прямо каже, що будь-який його рядовий-сержант краще справиться зі своїми обов'язками, ніж комбат підполковник він. Так прямо і вказав.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 26 чер, 2024 11:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 11:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Майор на посаду старшого лейтенанта (взводного) цілком допускається.

Ну так і полковника виходить ротним можна? Або хоча б підполковника...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 11:34

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Майор на посаду старшого лейтенанта (взводного) цілком допускається.

Ну так і полковника виходить ротним можна?

Ротний -- шпк капітан.
Полковника можна на майорські посади.

От тільки не пам'ятаю вже: призначення на нижчі посади відбувається за згоди чи необов'язково? Не пам'ятаю.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 11:38

  ЛАД написав:
  d44 написав:
  ЛАД написав:Чуть подробнее о плане Келлога-Фляйца:
Куди вже детальніше. Якщо путін не задовільниться тим що вже є, тоді ми допоможемо Україні перемогти і вдвоювати втрачене? А зараз що тоді коїться, недопомога нам це хіба не гра за расію ?

А где Вы увидели "не задовільниться тим що вже є"?
Вы прочитали "общедоступный исследовательский документ" по адресу https://americafirstpolicy.com/issues/america-first-russia-ukraine?
В статье Рейтерс я такого не увидел. Там, к сожалению, ничего толком не сказано об условиях мира, есть только о требовании рпв на существующих рубежах и начале переговоров.
Дякую за посилання. Мабуть це перша сформульована стратегія відносно нашої війни та погліди такого масштабу на події. Нажаль, нічого нового та втішного там немає. Але все це давно зрозуміло, ще зі Стамбулу. Я теж вважаю, що всі найкраші варіанти ми втратили ще у 22-му. А до лютого 22-го ( вторгнення) привела саме політика "партнерів". І с кожним днем допомоги буде менше. Як, по суті (з оглядом на масштаб дії расії) і було завжди.
Я зрозумів так, що пропозиція буде відмова України від НАТО, та якись військові гарантії що до залишку теріторій. Всі зайняті теріторії за росією поки путін при владі. ИМХО може нам вернуть ЗАЕС ( це можна видати за перемогу), бо по факту для її використання все одне треба погодженні двох сторін, щоб не руйнували передаючи мережи. Головна цієї стратегії (плану)
Украинскому правительству и украинскому народу будет трудно согласиться на заключенный путем переговоров мир, который не вернет им всю их территорию или, по крайней мере, на данный момент, не возложит на Россию ответственность за резню, которую она причинила Украине. Их сторонники тоже.


....Якщо це правда, от це бімба від "партнерів"
По данным New York Times, когда истребители прибудут этим летом, из 45 обещанных самолетов будет доставлено лишь шесть из-за нехватки подготовленных украинских пилотов


Головне я зрозумів так - Амеріка визнає провал своєї політики, але про наслідки говорити піздно, "що упало то пропало", треба налагоджувати стосунки, зате нам буде відсоток від російської нафти
в обмен на соблюдение режима прекращения огня, создание демилитаризованной зоны и участие в мирных переговорах России могли быть предложены некоторые ограниченные послабления санкций. Украину не будут просить отказаться от цели вернуть всю свою территорию, но она согласится использовать дипломатию, а не силу, понимая, что это потребует будущего дипломатического прорыва, который, вероятно, не произойдет до того, как Путин покинет свой пост. Пока этого не произойдет, Соединенные Штаты и их союзники пообещают полностью отменить санкции против России и нормализовать отношения только после того, как она подпишет мирное соглашение, приемлемое для Украины. Мы также призываем ввести сборы с продаж российской энергии для финансирования восстановления Украины.
Макрон буде радий дозволити підписати документи у Версалі :)
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