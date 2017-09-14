Додано: Сер 26 чер, 2024 11:38

ЛАД написав: d44 написав: ЛАД написав: Чуть подробнее о плане Келлога-Фляйца: Чуть подробнее о плане Келлога-Фляйца: Куди вже детальніше. Якщо путін не задовільниться тим що вже є, тоді ми допоможемо Україні перемогти і вдвоювати втрачене? А зараз що тоді коїться, недопомога нам це хіба не гра за расію ? Куди вже детальніше. Якщо путін не задовільниться, тоді ми допоможемо Україні перемогти і вдвоювати втрачене? А зараз що тоді коїться, недопомога нам це хіба не гра за расію ?

А где Вы увидели "не задовільниться тим що вже є"?

Вы прочитали "общедоступный исследовательский документ" по адресу https://americafirstpolicy.com/issues/america-first-russia-ukraine ?

В статье Рейтерс я такого не увидел. Там, к сожалению, ничего толком не сказано об условиях мира, есть только о требовании рпв на существующих рубежах и начале переговоров. А где Вы увидели "не задовільниться"?Вы прочитали "общедоступный исследовательский документ" по адресуВ статье Рейтерс я такого не увидел. Там, к сожалению, ничего толком не сказано об условиях мира, есть только о требовании рпв на существующих рубежах и начале переговоров.

Украинскому правительству и украинскому народу будет трудно согласиться на заключенный путем переговоров мир, который не вернет им всю их территорию или, по крайней мере, на данный момент, не возложит на Россию ответственность за резню, которую она причинила Украине. Их сторонники тоже.

По данным New York Times, когда истребители прибудут этим летом, из 45 обещанных самолетов будет доставлено лишь шесть из-за нехватки подготовленных украинских пилотов

в обмен на соблюдение режима прекращения огня, создание демилитаризованной зоны и участие в мирных переговорах России могли быть предложены некоторые ограниченные послабления санкций. Украину не будут просить отказаться от цели вернуть всю свою территорию, но она согласится использовать дипломатию, а не силу, понимая, что это потребует будущего дипломатического прорыва, который, вероятно, не произойдет до того, как Путин покинет свой пост. Пока этого не произойдет, Соединенные Штаты и их союзники пообещают полностью отменить санкции против России и нормализовать отношения только после того, как она подпишет мирное соглашение, приемлемое для Украины. Мы также призываем ввести сборы с продаж российской энергии для финансирования восстановления Украины.

Дякую за посилання. Мабуть це перша сформульована стратегія відносно нашої війни та погліди такого масштабу на події. Нажаль, нічого нового та втішного там немає. Але все це давно зрозуміло, ще зі Стамбулу. Я теж вважаю, що всі найкраші варіанти ми втратили ще у 22-му. А до лютого 22-го ( вторгнення) привела саме політика "партнерів". І с кожним днем допомоги буде менше. Як, по суті (з оглядом на масштаб дії расії) і було завжди.Я зрозумів так, що пропозиція буде відмова України від НАТО, та якись військові гарантії що до залишку теріторій. Всі зайняті теріторії за росією поки путін при владі. ИМХО може нам вернуть ЗАЕС ( це можна видати за перемогу), бо по факту для її використання все одне треба погодженні двох сторін, щоб не руйнували передаючи мережи. Головна цієї стратегії (плану)....Якщо це правда, от це бімба від "партнерів"Головне я зрозумів так - Амеріка визнає провал своєї політики, але про наслідки говорити піздно, "що упало то пропало", треба налагоджувати стосунки, зате нам буде відсоток від російської нафтиМакрон буде радий дозволити підписати документи у Версалі