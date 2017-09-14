RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8802880388048805
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 11:46

  d44 написав:
Украинскому правительству и украинскому народу будет трудно согласиться на

Так для цього і створюються умови для дозрівання на погодитися.


Партнерів схоже влаштовує: або рфія дозріє і поступиться, або Україна.
detroytred
 
Повідомлень: 29124
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 11:50

  detroytred написав:
  d44 написав:
Украинскому правительству и украинскому народу будет трудно согласиться на

Так для цього і створюються умови для дозрівання на погодитися.


Партнерів схоже влаштовує: або рфія дозріє і поступиться, або Україна.
Давайте відверто. Ми не взмозі самотужки зробити, щоб рося "дозріла". А партнери не хочуть. Що нам тут залишається - сперечатися хто поїде на заміну Долярчику :(
d44
 
Повідомлень: 372
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 11:50

  detroytred написав:
  sashaqbl написав:
  candle645 написав:По ідеї воно повинно працювати і в зворотню сторону і навіть 64-річного впенса полковника можна мобілізувати та призначити ТВО командира взводу. І не роблять цього виключно через цехову солідарність та відсутність політичної волі

Підтверджую. В мене взводним був майор. Здається навіть без ТВО.
Правда тільки ті 3 місяці, коли ми були на відновлені. Потім, кажуть, його відправили ротним у Францію.
  ЛАД написав:50+летний полковник, даже прекрасно подготовленный и грамотный, в качестве командира пехотного взвода, скорее всего, будет уступать "курсанту ВВУЗів ...

З цим теж важко не погодитися.

А що тут дивного або хто це заперечував?
На дві сходинки нижче призначення є.
Майор на посаду старшого лейтенанта (взводного) цілком допускається.
Питання було про більше ніж дві сходинки вниз.

Підполковник комбат Верес (воює з 2014 без перерви) прямо каже, що будь-який його рядовий-сержант краще справиться зі своїми обов'язками, ніж комбат підполковник він. Так прямо і вказав.

Так и с этим никто не спорит :)
Спорят с тем, что Верес на должности рядового-сержанта справится лучше, чем условный директор АТБ на этой же должности. Или зам-директора - кто там по ЗП равное "звание" имеет на гражданке.
Востаннє редагувалось _hunter в Сер 26 чер, 2024 11:52, всього редагувалось 1 раз.
_hunter
 
Повідомлень: 7965
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 11:50

  ЛАД написав:Кстати, спасибо detroytred, за то, что выложил беседу Мосейчук с Безуглой. Я как-то не особо интересовался её деятельностью, полагаясь на господствующее (единодушное?) здесь о ней мнение. Убедился лишний раз, что на мнение сегодняшнего форума полагаться нельзя.
Судя по беседе, она, возможно, не семи пядей во лбу, но и не полная дура, как её здесь выставляют.

Ну по-перше, її дурою не часто називають. Тобто імпульсивна, неадекватна, схильна до ірраціональної поведінки. І це якраз про неї.
По друге, "бесіда" з Мосейчук - це зрежисований запис по проробленому наперед сценарію, щоб донести потрібну думку. Те, що вона протягом години змогла вести бесіду за складеним наперед сценарієм - ні про що не говорить.
Щодо Содоля - достатньо публічних зашкварів останнім часом.
З іншого боку, мені не подобаються ігри зелених в рейтинги. Спочатку звільнили Залужного, бо наполягав на мобілізації 500 тис., поставили зручного Сирського, при якому почали доволі масово відправляти в піхоту зенітчиків, артилеристів, танкістів, кажуть, є навіть зведена авіа-стрілецька бригада.
Потім, як партнери наполягли на посиленні мобілізації - почали знову шукати цапів відбувайлів серед генералітету.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1735
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 11:56

  _hunter написав:Так и с этим никто не спорит :)
Спорят с тем, что Верес на должности рядового-сержанта справится лучше, чем условный директор АТБ на этой же должности. Или зам-директора - кто там по ЗП равное "звание" имеет на гражданке.

Так у Вереса солдати-сержанти і є отими вчорашніми гречкосіями, директорами АТБ. Швидко опанували свої посади.

А банкір молодший лейтенант вище прямо каже -- бійцю не треба занадто засвоювати, лише 4-5 положень))
Утрірує, але суть така.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 26 чер, 2024 12:04, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 29124
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 12:04

  detroytred написав:
  _hunter написав:Так и с этим никто не спорит :)
Спорят с тем, что Верес на должности рядового-сержанта справится лучше, чем условный директор АТБ на этой же должности. Или зам-директора - кто там по ЗП равное "звание" имеет на гражданке.

Так у Вереса солдати-сержанти і є отими вчорашніми гречкосіями, директорами АТБ. Швидко опанували свої посади.

но Вереса на проф-пригодность никто не проверял ;)
Ну и вы сейчас сильно сову тянете - "гречкосіями, директорами"...
_hunter
 
Повідомлень: 7965
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 12:08

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  _hunter написав:Так и с этим никто не спорит :)
Спорят с тем, что Верес на должности рядового-сержанта справится лучше, чем условный директор АТБ на этой же должности. Или зам-директора - кто там по ЗП равное "звание" имеет на гражданке.

Так у Вереса солдати-сержанти і є отими вчорашніми гречкосіями, директорами АТБ. Швидко опанували свої посади.

но Вереса на проф-пригодность никто не проверял ;)
Ну и вы сейчас сильно сову тянете - "гречкосіями, директорами"...

У мене своє бачення, у вас своє.
В третього, четвертого і т.д. інші.

Тому і діють не по баченням когось, а по визначеним правилам (законам).
Призов по мобілізації визначає призначення на посади рядового і сержантського складу військовозобов'язаних рядового і сержантського складу. Крапка.
Визначено первіреними на профпригодність фахівцями...

Моє бачення співпадає з цими законами.
Про що Ви і Ко; яку сову натягуєте --- ?
detroytred
 
Повідомлень: 29124
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 12:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  d44 написав:Мабуть це перша сформульована стратегія відносно нашої війни та погліди такого масштабу на події. Нажаль, нічого нового та втішного там немає. Але все це давно зрозуміло, ще зі Стамбулу. Я теж вважаю, що всі найкраші варіанти ми втратили ще у 22-му. А до лютого 22-го ( вторгнення) привела саме політика "партнерів". І с кожним днем допомоги буде менше. Як, по суті (з оглядом на масштаб дії расії) і було завжди.
Я зрозумів так, що пропозиція буде відмова України від НАТО, та якись військові гарантії що до залишку теріторій. Всі зайняті теріторії за росією поки путін при владі. ИМХО може нам вернуть ЗАЕС ( це можна видати за перемогу), бо по факту для її використання все одне треба погодженні двох сторін, щоб не руйнували передаючи мережи.

диванні та заброньовані патріоти, разом з дамами за 50, та хлопцями з південної канадщини будуть дико кричати про зраду, але на ділі ніхто з них не побіжить допомогти Успіху з проривом до Мелітополя
Letusrock
 
Повідомлень: 1496
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8802880388048805
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bobua, Letusrock і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
15 53138
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 чер, 2024 23:33
flysoulfly
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 213099
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 684633
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1300)
26.06.2024 12:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.