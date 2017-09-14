Додано: Сер 26 чер, 2024 12:33

Banderlog написав: detroytred написав: Угорщина не братиме участі у "військовій місії" НАТО в Україні, заявив Орбан: "Мінімальної мети ми досягли, я домовився з генеральним секретарем НАТО, Угорщина зійде з поїзда. У НАТО буде військова місія в Україні, але Угорщина не братиме в ній участі. Машиніста переконати не вдалося, і тепер зупинити поїзд зможе лише Трамп".

https://ua.korrespondent.net/ukraine/po ... inu-onlain



Військова місія НАТО в Україні буде (тобто рішення прийнято, плани вже діють). Перепоною може стати лише Трамп (наврядчи. Дуже малоймовірно. Скоріше за все, якщо виграє вибори, то нікуди не дінеться - змінить риторику.)



Але нема головного -- в чому полягатиме місія??? Які задачі мін. і макс.? Угорщина не братиме участі у "військовій місії" НАТО в Україні, заявив Орбан: "Мінімальної мети ми досягли, я домовився з генеральним секретарем НАТО, Угорщина зійде з поїзда. У НАТО буде військова місія в Україні, але Угорщина не братиме в ній участі. Машиніста переконати не вдалося, і тепер зупинити поїзд зможе лише Трамп".Військова місія НАТО в Україні буде (тобто рішення прийнято, плани вже діють). Перепоною може стати лише Трамп (наврядчи. Дуже малоймовірно. Скоріше за все, якщо виграє вибори, то нікуди не дінеться - змінить риторику.)Але нема головного -- в чому полягатиме місія??? Які задачі мін. і макс.? не смішіть. Ви ж полковник і технічний. Невже Ви думаєте пво різні ракети і дальні дрони наші запускають? Та й снайпери їздять на практику. Нато давно тут.

А в піхоту вони своїх не дадуть не смішіть. Ви ж полковник і технічний. Невже Ви думаєте пво різні ракети і дальні дрони наші запускають? Та й снайпери їздять на практику. Нато давно тут.

А чому так?піхо́та-и, ж.1》 Рід військ, що діє в пішому строю.|| Частина, підрозділ такого роду військ.|| збірн. Сукупність військовослужбовців такого роду військ. Морська піхота.Мені здавалось, що вони від ІІ світової регулярно намагались тримати своє військо в тонусі.Корея, В’єтнам, Ірак, Балкани,，Афган... Може щось забув.Але ж як не крути, піхота -- важлива складова.Перервати майже столітню естафету тренування в реал.умовах -- це хіба розумно буде?Звісно ж, вони не будуть напружуватись і закривати нам всю протяжність фронту.Але взяти скількись там кілометрів ще у відносному тилу, вкопатись пристойно, заселити своїх солдатів на місяць-два. З макс.підтримкою іншими родами військ та психотестами до і після...Їм це ж треба. Всім тим багатим країнам треба.Жаль все таки що ми увесь фронт не роздаруємо нашим Зах.союзникам.За ті гроші, що вони вже нам дали -- мають морал.право на глибокі клаптики на багато км2 кожен.Виселити місцевих з мінімал.компесацією. Куди схочуть. Хоч у сибір...І хай у світі буде не лише Французька Ґвіана, але і Французька Україна. 😁