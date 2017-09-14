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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8804880588068807>
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 12:38

  Bobua написав:піхо́та
-и, ж.
1》 Рід військ, що діє в пішому строю.
|| Частина, підрозділ такого роду військ.
|| збірн. Сукупність військовослужбовців такого роду військ. Морська піхота.
піхота від слова піхать
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 12:47

  fox767676 написав:
  flyman написав:А якщо Україна відмовиться, то вся прогресивна республіканська партія з одного боку, демократи з іншого будуть дивитися як РФ поглинає Україну.
Думаю, це вже було, коли на більше як на півроку перекрили кранік, тепер мусять допомагати в два рази більше, чим тоді би потратили.


є відмінність - Трамп не буде шептатися у кулуарах як бідономасони
Він прямо на весь світ скаже - чи рпв по лбз, чи він вмиває руки
Тоді відповідальність буде цілком на Києві


Трамп наш кандидат! 🤠

Всі за Трампа!! 🤠

РПВ вже восени, а демобілізація взимку? 😍

Всі хто не за Трампа -- вороги ЗСУ, України, Людства і Людяності теж. 😞
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 12:47

  _hunter написав:мы и Ко про абстрактную справедливость :) - с одной стороны пэрэсичным отказывают в праве прятаться за законами - буссифицируя и подваля их вместо админки, а с другой стороны - оказывается есть каста, которая тоже за законами прячется...

Так а я тоді до чого вам?
Я не заперечую вашу справедливість, вашого права вимагати законність до себе.
Я показую, що, якщо несправедливість дійде і до більш верхніх сходинок, то наслідки будуть ще гіршими.

По суті ви і Ко вимагаєте незаконності і до інших. На підставі що до вас отак незаконно.

При чому розділяйте: бусифікувати - це незаконно.
А цивільних військовозобов'язаних рядових і сержантів на посади рядового і сержантського складу --- абсолютно законно.
Предметом же було з вашого боку саме -- старших офіцерів на нижчі посади (рядових і сержантів). Це незаконно.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 12:54

  Letusrock написав:
  d44 написав:Мабуть це перша сформульована стратегія відносно нашої війни та погліди такого масштабу на події. Нажаль, нічого нового та втішного там немає. Але все це давно зрозуміло, ще зі Стамбулу. Я теж вважаю, що всі найкраші варіанти ми втратили ще у 22-му. А до лютого 22-го ( вторгнення) привела саме політика "партнерів". І с кожним днем допомоги буде менше. Як, по суті (з оглядом на масштаб дії расії) і було завжди.
Я зрозумів так, що пропозиція буде відмова України від НАТО, та якись військові гарантії що до залишку теріторій. Всі зайняті теріторії за росією поки путін при владі. ИМХО може нам вернуть ЗАЕС ( це можна видати за перемогу), бо по факту для її використання все одне треба погодженні двох сторін, щоб не руйнували передаючи мережи.

диванні та заброньовані патріоти, разом з дамами за 50, та хлопцями з південної канадщини будуть дико кричати про зраду, але на ділі ніхто з них не побіжить допомогти Успіху з проривом до Мелітополя

Глибина проблеми не в наявності вище перелічених.
Кордонів 91-го тощо бажає, вимагає також значна частина самого війська.
І по закону так і повинно бути.

Але примушувати іншу частину вони вирішили незаконними і слизькими (з точки зору європейських цінностей) методами. Бусифікацією та збільшенням примусу, обмежень.

Тому в корінці питання: що понад усе?
Країна (як і у совдепі).
Чи окрема людина зі своїми свободами (як у вільному світі).
І це все ще за умов катастрофічного підриву довіри в суспільстві, про що було в статті від Прохожого; і декілька тижнів зверталось увагу тут на форумі.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 26 чер, 2024 12:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 12:56

  detroytred написав:
  _hunter написав:мы и Ко про абстрактную справедливость :) - с одной стороны пэрэсичным отказывают в праве прятаться за законами - буссифицируя и подваля их вместо админки, а с другой стороны - оказывается есть каста, которая тоже за законами прячется...

Так а я тоді до чого вам?
Я не заперечую вашу справедливість, вашого права вимагати законність до себе.
Я показую, що, якщо несправедливість дійде і до більш верхніх сходинок, то наслідки будуть ще гіршими.

По суті ви і Ко вимагаєте незаконності і до інших. На підставі що до вас отак незаконно.

При чому розділяйте: бусифікувати - це незаконно.
А цивільних військовозобов'язаних рядових і сержантів на посади рядового і сержантського складу --- абсолютно законно.
Предметом же було з вашого боку саме -- старших офіцерів на нижчі посади (рядових і сержантів). Це незаконно.

и снова нит: пэрэсичные требуют "если все - то все". Потому, что сейчас для пэрэсичных - законов нет, а для касты "неприкасаемых" - законы есть.
А должно быть или "для всех нет" или "для всех есть".
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 13:01

  vitaliiangel написав:
  Bobua написав:піхо́та
-и, ж.
1》 Рід військ, що діє в пішому строю.
|| Частина, підрозділ такого роду військ.
|| збірн. Сукупність військовослужбовців такого роду військ. Морська піхота.
піхота від слова піхать

В даному випадку - "напіхать"
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 13:02

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  _hunter написав:мы и Ко про абстрактную справедливость :) - с одной стороны пэрэсичным отказывают в праве прятаться за законами - буссифицируя и подваля их вместо админки, а с другой стороны - оказывается есть каста, которая тоже за законами прячется...

Так а я тоді до чого вам?
Я не заперечую вашу справедливість, вашого права вимагати законність до себе.
Я показую, що, якщо несправедливість дійде і до більш верхніх сходинок, то наслідки будуть ще гіршими.

По суті ви і Ко вимагаєте незаконності і до інших. На підставі що до вас отак незаконно.

При чому розділяйте: бусифікувати - це незаконно.
А цивільних військовозобов'язаних рядових і сержантів на посади рядового і сержантського складу --- абсолютно законно.
Предметом же було з вашого боку саме -- старших офіцерів на нижчі посади (рядових і сержантів). Це незаконно.

и снова нит: пэрэсичные требуют "если все - то все". Потому, что сейчас для пэрэсичных - законов нет, а для касты "неприкасаемых" - законы есть.
А должно быть или "для всех нет" или "для всех есть".

Ніііііт)))
Незаконна саме бусифікація.
Несправедливість до гречкосіїв саме в ній.
Але воєнпенсів не бусифікують, бо вони й так на обліку і й так при призові за мобілізації йдуть в ТЦК і у військо.

То про яке *якщо всі, то всі* ви кажете??? Конкретно.
Бо гречкосіїв на посади рядового і сержантського складу -- це абсолютно по закону.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 13:11

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  detroytred написав:Так а я тоді до чого вам?
Я не заперечую вашу справедливість, вашого права вимагати законність до себе.
Я показую, що, якщо несправедливість дійде і до більш верхніх сходинок, то наслідки будуть ще гіршими.

По суті ви і Ко вимагаєте незаконності і до інших. На підставі що до вас отак незаконно.

При чому розділяйте: бусифікувати - це незаконно.
А цивільних військовозобов'язаних рядових і сержантів на посади рядового і сержантського складу --- абсолютно законно.
Предметом же було з вашого боку саме -- старших офіцерів на нижчі посади (рядових і сержантів). Це незаконно.

и снова нит: пэрэсичные требуют "если все - то все". Потому, что сейчас для пэрэсичных - законов нет, а для касты "неприкасаемых" - законы есть.
А должно быть или "для всех нет" или "для всех есть".

Ніііііт)))
Незаконна саме бусифікація.
Несправедливість до гречкосіїв саме в ній.
Але воєнпенсів не бусифікують, бо вони й так на обліку і й так при призові за мобілізації йдуть в ТЦК і у військо.

То про яке *якщо всі, то всі* ви кажете??? Конкретно.
Бо гречкосіїв на посади рядового і сержантського складу -- це абсолютно по закону.

так и я именно про бусификацию - вы с чем спорите-то?

>>> й так при призові за мобілізації йдуть в ТЦК
только их не призывают "почему-то" - берегут черешенку :)
а равных по "званию" пэрэсичных - призывают.
Вот эту несправедливость нарид и хочет видеть исправленной.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 13:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:только их не призывают "почему-то" - берегут черешенку
а равных по "званию" пэрэсичных - призывают.

Проблема в тому, що якби "пересічні" вчасно оновлювали дані, то і бусифікації би не було, і проблеми з ВЛК скоріш за все би не було...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 13:19

  _hunter написав:так и я именно про бусификацию - вы с чем спорите-то?

>>> й так при призові за мобілізації йдуть в ТЦК
только их не призывают "почему-то" - берегут черешенку :)
а равных по "званию" пэрэсичных - призывают.
Вот эту несправедливость нарид и хочет видеть исправленной.

Це я спорю?
Я втретє вказую, що полковників і т.д. (воєнпенсів) не бусифікують, бо вони самі приходять в ТЦК.
То про яке *якщо всі - то всі* по данному аспекту може бути мова відносно них?

Не призивають їх на посади рядового і сержантського складу. А на відповідні посади призивають ще й як. Причини -- закони. Від фахівців. Визначення законом.
Пересічних же гречкосіїв призивають на посади рядового і сержантського складу -- теж згідно закону.
Як бачите,факт -- все по закону.
І до перших, і до других.
А ви вище наполягаєте саме на незаконності, як підставі.

Тобто "бережуть черешеньку" -- це вигадка. Зі стелі. Бо схотілося.
Вигадати може кожен будь-що, свою хатєлку...
Тому закон визначає.

Народ хоче - це аргумент. Згоден.
Зміна законів і без проблем.
А просто хатєлка (від імені народу) -- ну так собі...
По чиїмось хатєлкам в Україні поки не живуть без опору.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 26 чер, 2024 13:28, всього редагувалось 1 раз.
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