|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 26 чер, 2024 13:27
sashaqbl написав: _hunter написав:
только их не призывают "почему-то" - берегут черешенку
а равных по "званию" пэрэсичных - призывают.
Проблема в тому, що якби "пересічні" вчасно оновлювали дані, то і бусифікації би не було, і проблеми з ВЛК скоріш за все би не було...
нет никакой проблемы: имеют полное право не обновлять - ПО ЗАКОНУ за этот проступок - админка.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7971
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 26 чер, 2024 13:30
_hunter написав:
нет никакой проблемы: имеют полное право не обновлять - ПО ЗАКОНУ за этот проступок - админка.
Якщо нема ніякої проблеми - то якого хера нити про бусифікацію.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1738
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 чер, 2024 13:34
detroytred написав: _hunter написав:
так и я именно про бусификацию - вы с чем спорите-то?
>>> й так при призові за мобілізації йдуть в ТЦК
только их не призывают "почему-то" - берегут черешенку
а равных по "званию" пэрэсичных - призывают.
Вот эту несправедливость нарид и хочет видеть исправленной.
Це я спорю?
Я втретє вказую, що полковників і т.д. (воєнпенсів) не бусифікують, бо вони самі приходять в ТЦК.
То про яке *якщо всі - то всі* по данному аспекту може бути мова відносно них?
Не призивають їх на посади рядового і сержантського складу. А на відповідні посади призивають ще й як. Причини -- закони. Від фахівців. Визначення законом.
Пересічних же гречкосіїв призивають на посади рядового і сержантського складу -- теж згідно закону.
Як бачите,факт -- все по закону.
І до перших, і до других.
А ви вище наполягаєте саме на незаконності, як підставі.
Тобто "бережуть черешеньку" -- це вигадка. Зі стелі. Бо схотілося.
Вигадати може кожен будь-що, свою хатєлку...
Тому закон визначає.
и снова вы делаете вид, что не заметили мое "звания" - снова сводя все к непонятным "грэчкосиям"...
Давайте я уже конкретно напишу: по вот этой нехитрой табличкеhttps://finance.ua/goodtoknow/zarplaty-vijskovyh-2023
условного зам-зама-директора районного АТБ можно призывать ТОЛЬКО на должность комбрига.
Нет у вас такой должности? - ну так и не трогайте его. А то, видите-ли черешенку - нельзя: "а вдруг завтра война, а офицерского моб-резерва - нет"
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7971
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 26 чер, 2024 13:35
sashaqbl написав: _hunter написав:
нет никакой проблемы: имеют полное право не обновлять - ПО ЗАКОНУ за этот проступок - админка.
Якщо нема ніякої проблеми - то якого хера нити про бусифікацію.
потому, что буссификация - есть. А по закону - быть не должно.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7971
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 26 чер, 2024 13:40
_hunter написав:
потому, что буссификация - есть. А по закону - быть не должно.
По закону ти мав оновити дані в ТЦК ще 2.5 року тому, зразу після оголошення військового стану. Якщо ти хер ложив на закон - то не дивуйся, що й стосовно тебе на закон ложать хер...
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1738
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 чер, 2024 13:45
sashaqbl написав: _hunter написав:
нет никакой проблемы: имеют полное право не обновлять - ПО ЗАКОНУ за этот проступок - админка.
Якщо нема ніякої проблеми - то якого хера нити про бусифікацію.
ну піймали, бусифікували, не опирався і не отримав епілепсію, на виході мотивований Ремба, тільки кодрнонів91 ті Ремби чомусь не беруть, мабуть мало епілепсії виписали
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35469
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1584 раз.
- Подякували: 2778 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 26 чер, 2024 13:48
Bobua написав:
Трамп наш кандидат! 🤠
Всі за Трампа!! 🤠
РПВ вже восени, а демобілізація взимку? 😍
Всі хто не за Трампа -- вороги ЗСУ, України, Людства і Людяності теж. 😞
Pesikotu, Флер і Ко на замітку
detroytred написав:
Кордонів 91-го тощо бажає, вимагає також значна частина самого війська.
Хіба значна? От у нас на форумі взагалі таких нема.
Наврят чи багато з тих хто безпосередньо в зоні БД проти РПВ і бажає сидіти в окопі ще 5-10 років.
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1497
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15
|53153
|
|
|1493
|213108
|
|
|6076
|684650
|
|