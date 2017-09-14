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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8804880588068807
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 13:27

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:только их не призывают "почему-то" - берегут черешенку
а равных по "званию" пэрэсичных - призывают.

Проблема в тому, що якби "пересічні" вчасно оновлювали дані, то і бусифікації би не було, і проблеми з ВЛК скоріш за все би не було...

нет никакой проблемы: имеют полное право не обновлять - ПО ЗАКОНУ за этот проступок - админка.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 13:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:нет никакой проблемы: имеют полное право не обновлять - ПО ЗАКОНУ за этот проступок - админка.

Якщо нема ніякої проблеми - то якого хера нити про бусифікацію.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 13:34

  detroytred написав:
  _hunter написав:так и я именно про бусификацию - вы с чем спорите-то?

>>> й так при призові за мобілізації йдуть в ТЦК
только их не призывают "почему-то" - берегут черешенку :)
а равных по "званию" пэрэсичных - призывают.
Вот эту несправедливость нарид и хочет видеть исправленной.

Це я спорю?
Я втретє вказую, що полковників і т.д. (воєнпенсів) не бусифікують, бо вони самі приходять в ТЦК.
То про яке *якщо всі - то всі* по данному аспекту може бути мова відносно них?

Не призивають їх на посади рядового і сержантського складу. А на відповідні посади призивають ще й як. Причини -- закони. Від фахівців. Визначення законом.
Пересічних же гречкосіїв призивають на посади рядового і сержантського складу -- теж згідно закону.
Як бачите,факт -- все по закону.
І до перших, і до других.
А ви вище наполягаєте саме на незаконності, як підставі.

Тобто "бережуть черешеньку" -- це вигадка. Зі стелі. Бо схотілося.
Вигадати може кожен будь-що, свою хатєлку...
Тому закон визначає.

и снова вы делаете вид, что не заметили мое "звания" - снова сводя все к непонятным "грэчкосиям"...
Давайте я уже конкретно напишу: по вот этой нехитрой табличке
https://finance.ua/goodtoknow/zarplaty-vijskovyh-2023
условного зам-зама-директора районного АТБ можно призывать ТОЛЬКО на должность комбрига.
Нет у вас такой должности? - ну так и не трогайте его. А то, видите-ли черешенку - нельзя: "а вдруг завтра война, а офицерского моб-резерва - нет" :D
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 13:35

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:нет никакой проблемы: имеют полное право не обновлять - ПО ЗАКОНУ за этот проступок - админка.

Якщо нема ніякої проблеми - то якого хера нити про бусифікацію.

потому, что буссификация - есть. А по закону - быть не должно.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 13:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:потому, что буссификация - есть. А по закону - быть не должно.

По закону ти мав оновити дані в ТЦК ще 2.5 року тому, зразу після оголошення військового стану. Якщо ти хер ложив на закон - то не дивуйся, що й стосовно тебе на закон ложать хер...
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 13:45

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:нет никакой проблемы: имеют полное право не обновлять - ПО ЗАКОНУ за этот проступок - админка.

Якщо нема ніякої проблеми - то якого хера нити про бусифікацію.

ну піймали, бусифікували, не опирався і не отримав епілепсію, на виході мотивований Ремба, тільки кодрнонів91 ті Ремби чомусь не беруть, мабуть мало епілепсії виписали
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 13:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Трамп наш кандидат! 🤠
Всі за Трампа!! 🤠
РПВ вже восени, а демобілізація взимку? 😍
Всі хто не за Трампа -- вороги ЗСУ, України, Людства і Людяності теж. 😞

Pesikotu, Флер і Ко на замітку

  detroytred написав:Кордонів 91-го тощо бажає, вимагає також значна частина самого війська.

Хіба значна? От у нас на форумі взагалі таких нема.
Наврят чи багато з тих хто безпосередньо в зоні БД проти РПВ і бажає сидіти в окопі ще 5-10 років.
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