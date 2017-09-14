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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 26 чер, 2024 13:58
Letusrock написав: Bobua написав:
Трамп наш кандидат! 🤠
Всі за Трампа!! 🤠
РПВ вже восени, а демобілізація взимку? 😍
Всі хто не за Трампа -- вороги ЗСУ, України, Людства і Людяності теж. 😞
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Додано: Сер 26 чер, 2024 13:58
sashaqbl написав: _hunter написав:
потому, что буссификация - есть. А по закону - быть не должно.
По закону ти мав оновити дані в ТЦК ще 2.5 року тому, зразу після оголошення військового стану. Якщо ти хер ложив на закон - то не дивуйся, що й стосовно тебе на закон ложать хер...
и так же по закону: за необновление данных -штраф. Никакой буссификации законом не предусмотрено. - т.е. нарушение закона.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 14:00
Letusrock написав: Bobua написав:
Трамп наш кандидат! 🤠
Всі за Трампа!! 🤠
РПВ вже восени, а демобілізація взимку? 😍
Всі хто не за Трампа -- вороги ЗСУ, України, Людства і Людяності теж. 😞
Pesikotu, Флер і Ко на замітку
detroytred написав:
Кордонів 91-го тощо бажає, вимагає також значна частина самого війська.
Хіба значна? От у нас на форумі взагалі таких нема.
Наврят чи багато з тих хто безпосередньо в зоні БД проти РПВ і бажає сидіти в окопі ще 5-10 років.
Від цилих бригад і частин (3 ШБ і т.д., Кракен) і до купи командирів і рядових. Інтерв'ю, відосів повним повно. До повної перемоги, до повного визволення територій.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 14:01
Letusrock написав:
Олександр, так недалеко до швондерівщини та закликів до нквд-шних трійок.
Через рік два троє в кожанках зайдуть до умовного песікота додому, побють його і домочадців і винесуть все з дому "для фронта". І ви ж так само тоді напишете цей же коментар вище.
Недалеко. Мене найбільше лякає, що в цьому беруть участь мусора. Бо після війни військових демобілізують, а мусора лишаться. І звички дурні лишаться.
Але, якщо в тебе гангрена, то треба відрізати ногу, а не думати, як будеш ходити. Бо інакше помреш, і ходити точно не будеш.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 14:02
detroytred написав:
Від цилих бригад і частин (3 ШБ і т.д., Кракен) і до купи командирів і рядових. Інтерв'ю, відосів повним повно. До повної перемоги, до повного визволення територій.
то что говорят на камеру и за стаканом пива может сильно отличаться. Военные точно готовы воевать еще 5-10 лет?
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Додано: Сер 26 чер, 2024 14:02
Letusrock написав:
за вашою логікою якщо школяр кілька разів перейшов дорогу у невстановленому місці (тобто хер ложив на закон), то поліцейкий може його пристрелити (тобто положити хер на закон стосовно нього). Якось так виходить
Його можна збити. І в принципі, водію не важко буде відмазатися.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 14:03
detroytred написав: _hunter написав: detroytred написав:
Це я спорю?
Я втретє вказую, що полковників і т.д. (воєнпенсів) не бусифікують, бо вони самі приходять в ТЦК.
То про яке *якщо всі - то всі* по данному аспекту може бути мова відносно них?
Не призивають їх на посади рядового і сержантського складу. А на відповідні посади призивають ще й як. Причини -- закони. Від фахівців. Визначення законом.
Пересічних же гречкосіїв призивають на посади рядового і сержантського складу -- теж згідно закону.
Як бачите,факт -- все по закону.
І до перших, і до других.
А ви вище наполягаєте саме на незаконності, як підставі.
Тобто "бережуть черешеньку" -- це вигадка. Зі стелі. Бо схотілося.
Вигадати може кожен будь-що, свою хатєлку...
Тому закон визначає.
и снова вы делаете вид, что не заметили мое "звания" - снова сводя все к непонятным "грэчкосиям"...
Давайте я уже конкретно напишу: по вот этой нехитрой табличкеhttps://finance.ua/goodtoknow/zarplaty-vijskovyh-2023
условного зам-зама-директора районного АТБ можно призывать ТОЛЬКО на должность комбрига.
Нет у вас такой должности? - ну так и не трогайте его. А то, видите-ли черешенку - нельзя: "а вдруг завтра война, а офицерского моб-резерва - нет"
І снова ви робите вигляд, що не бачите, що такого, як ви вигадали про призначення замазамаАТБ на посаду комбрига, ні в якому законі нема. І не було ніколи до війни.
А в законі є, що його на посади рядового і сержантського складу.
Також законами визначено куди призначати офіцерів запасу.
Вы снова невнимательны: где я хоть слово писал, что "на посаду комбрига, в якому законі е"? - я вам сразу написал - разговор конкретно про "абстрактную справедливость".
Хотите изменения в законодательстве обсуждать - это без меня.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 14:03
sashaqbl написав: Letusrock написав:
за вашою логікою якщо школяр кілька разів перейшов дорогу у невстановленому місці (тобто хер ложив на закон), то поліцейкий може його пристрелити (тобто положити хер на закон стосовно нього). Якось так виходить
Його можна збити. І в принципі, водію не важко буде відмазатися.
специально или случайно? разницу понимаете?
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Додано: Сер 26 чер, 2024 14:06
_hunter написав:
Вы снова невнимательны: где я хоть слово писал, что "на посаду комбрига, в якому законі е"? - я вам сразу написал - разговор конкретно про "абстрактную справедливость".
Хотите изменения в законодательстве обсуждать - это без меня.
Ну да.
Тільки що було про порушення закону *якщо всі - то всі* і пряма прив'язка бусифікації і призначень, а тепер тіко про абстрактну справедливість.
Так це я вказав, що про хатєлки - це не до мене.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 26 чер, 2024 14:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 14:06
sashaqbl написав: Letusrock написав:
за вашою логікою якщо школяр кілька разів перейшов дорогу у невстановленому місці (тобто хер ложив на закон), то поліцейкий може його пристрелити (тобто положити хер на закон стосовно нього). Якось так виходить
Його можна збити. І в принципі, водію не важко буде відмазатися.
За "можна збити" можно неилюзорно присесть. Особенно если тяжкие телесные будут. И отмазаться будет ОЧЕНЬ сложно и дорого - ваш лепет "но он же не по переходу перебегал" даже слушать никто не будет
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