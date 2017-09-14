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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 26 чер, 2024 14:07
vitaliiangel написав:
специально или случайно? разницу понимаете?
Умисел - це те, що найважче довести в суді. У випадку з ТЦК - завжди є люди після контузії, самі розумієте...
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sashaqbl
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Додано: Сер 26 чер, 2024 14:09
detroytred написав: _hunter написав:
Вы снова невнимательны: где я хоть слово писал, что "на посаду комбрига, в якому законі е"? - я вам сразу написал - разговор конкретно про "абстрактную справедливость".
Хотите изменения в законодательстве обсуждать - это без меня.
Ну да.
Тільки що було про порушення закону *якщо всі - то всі* і пряма прив'язка бусифікації і призначень, а тепер тіко про абстрактну справедливість.
Так це я вказав, що про хатєлки - це не до мене.
И вы снова невнимательны сегодня
Буссификация - одна ветка обсуждения, неприкасаемые черешенки - другая.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 14:11
Невже Ви думаєте пво різні ракети і дальні дрони наші запускають?
Бою,
Не треба з впевненим виглядом казати про те, чого не знаєте. Тим більше ви військовослужбовець і хтось може вам безумовно повірити.
Я вже казав що наш вертолітний майданчик прикривали НАСАМС. Стояли в 20 метрах від лопасті несущого гвинта.
Командир - офіцер в британці (не тому що британець, а бо був в Британії на навчанні) , він все знає, вміє, налаштовує. Солдати теж наші. Рівень : «принеси отой жгут кабелів, запусти електростанцію, перетягни оце отуди».
Про дрони не знаю, але думаю там теж наших спеціалістів підготували за кордоном.
неприкасаемые черешенки - другая.
Який відсоток офіцерів до 60 років повторно мобілізовано в силові структури,
Так може черешенка в Німеччині у шольца клянчить 500 євро на мюнхенські ковбаски і баварське?
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 26 чер, 2024 14:15, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 14:11
sashaqbl написав: vitaliiangel написав:
специально или случайно? разницу понимаете?
Умисел - це те, що найважче довести в суді. У випадку з ТЦК - завжди є люди після контузії, самі розумієте...
для моральной стороны умысел имеет ключевое значение. То как работают наши суды не тема данной ветки. У людей помимо законов должны быть внутренние стопы на преступления против личности (за исключением самообороны конечно). Если у кого то этих стопов нет этот человек конченный.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 14:12
sashaqbl написав: vitaliiangel написав:
специально или случайно? разницу понимаете?
після контузії, самі розумієте...
понимаем: в таком случае - на принудительное психиатрическое освидетельствование с последующей изоляцией от общества по медицинским показаниям.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 14:14
_hunter
понимаем: в таком случае - на принудительное психиатрическое освидетельствование с последующей изоляцией от общества по медицинским показаниям.
А ви в ЗСУ, так? Чи ви лише спрямовані на скорочення ЗСУ? Поповнювати «квіточка не для того виросла»?
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Додано: Сер 26 чер, 2024 14:16
_hunter написав: sashaqbl написав: vitaliiangel написав:
специально или случайно? разницу понимаете?
після контузії, самі розумієте...
понимаем: в таком случае - на принудительное психиатрическое освидетельствование с последующей изоляцией от общества по медицинским показаниям.
это тоже нереально. Гипердиагностика называется, всех изолировать. Во первых нет столько мест в закрытых неврологических интернатах во вторых это деньги налогоплательщиков, в третьих там ломают череп не хуже чем в тюрьмах, там ещё те сталинские порядки, а правозащитные организации у нас только для получения грантов.
есть тесты которые определяют склонность человека к насилию и другому ассоциальному поведению. Как минимум таким людям нельзя давать власть, а лучше вообще подбирать работу не связанную с людьми.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 26 чер, 2024 14:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 14:18
vitaliiangel написав: _hunter написав: sashaqbl написав:
після контузії, самі розумієте...
понимаем: в таком случае - на принудительное психиатрическое освидетельствование с последующей изоляцией от общества по медицинским показаниям.
это тоже нереально. Гипердиагностика называется, всех изолировать. Во первых нет столько мест в клиниках, во вторых это деньги налогоплательщиков, в третьих в клиниках ломают череп не хуже чем в тюрьмах, там ещё те сталинские порядки, а правозащитные организации у нас только для получения грантов.
так всех и не нужно: только опасных для общества - да еще и по статье УК.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 14:20
Hotab написав:_hunter
понимаем: в таком случае - на принудительное психиатрическое освидетельствование с последующей изоляцией от общества по медицинским показаниям.
А ви в ЗСУ, так? Чи ви лише спрямовані на скорочення ЗСУ? Поповнювати «квіточка не для того виросла»?
вообще не понял как одно к другому относится...
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Додано: Сер 26 чер, 2024 14:20
_hunter написав:
так всех и не нужно: только опасных для общества - да еще и по статье УК.
это тонкая материя. Система должна быть такая, чтобы упрятать в клинику было невозможно с корысной целью. Например любовника вашей жены. Нашему обществу это пока не грозит. А в советское время психбольницы поломали судеб не меньше, чем лагеря. Короче нет тут выхода.
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