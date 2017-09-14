понимаем: в таком случае - на принудительное психиатрическое освидетельствование с последующей изоляцией от общества по медицинским показаниям.
А ви в ЗСУ, так? Чи ви лише спрямовані на скорочення ЗСУ? Поповнювати «квіточка не для того виросла»?
вообще не понял как одно к другому относится...
Безпосередньо. Контужені і поранені продовжують службу в тилу хіба не тому, що хитрозроблений Хантер по не своїм (такі що не відповідали його роду занять) документам виїхав і так само незаконно не повернувся? Чи ви думаєте причина в тому, що Летусрок не стає на облік?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 26 чер, 2024 14:31, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:так всех и не нужно: только опасных для общества - да еще и по статье УК.
это тонкая материя. Система должна быть такая, чтобы упрятать в клинику было невозможно с корысной целью. Например любовника вашей жены. Нашему обществу это пока не грозит. А в советское время психбольницы поломали судеб не меньше, чем лагеря. Короче нет тут выхода.
С где корыстная цель? - вроде все просто: - человек нарушает УК - похищает другого человека - попадает в Суд - в суде заявляет "а у меня отмазка есть - у меня контузия" - Суд: да вообще без проблем - *назначает психиатрическую экспертизу*
_hunter написав:- Суд: да вообще без проблем - *назначает психиатрическую экспертизу*
дальше? экспертиза выносит диагноз "Посттравматические стрессовые расстройства (ПТСР)". Пограничные состояния вообще болезнями не являются. Принудительное лечение назначают если будет доказано связь проступка с нервно-психическим расстройством. Нафига это надо экспертизе? Проще поставить нейтральный ни к чему не обязывающий диагноз. А за рецидивы экспертиза не отвечает. Это тупиковый путь.
Для тех кто не нарушал УК есть тест на профпригодность. Кто нарушил - суд, тюрьма или ограничение свободы (домашний арест), крупный штраф.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 26 чер, 2024 14:44, всього редагувалось 1 раз.
Згадав радянський вірш - харкая кровью,купаясь в говне - счастливо живу я в советской стране. В області добу немає освітлення, ін-т також не працює,вода буде якщо запустити генератор ,паливо по цінам Європи,зарплати як .... Скільки треба часу щоб подумати про ресурс який нікуди не в тік.
Востаннє редагувалось sens в Сер 26 чер, 2024 15:01, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Контрольовані нами АЕС виробляють ~7,8ГВт (коли не в ремонті). Імпорт з ЄС — 1,7 ГВт, можна постаратись збільшити до 2,3ГВт max. Тим часом зараз у ввечері нам треба 11ГВт, а взимку — всі 18ГВт https://dou.ua/forums/topic/49034/
Це питання вже вирішується встановленням сонячних панелей на дахах будинків, масовим придбанням генераторів, зарядних станцій тощо.
flyman написав:якщо відкрити кордони і випустити людей це може частково знизити навантаження на енергосистему,
Рідкісний де Біл може так мислити. Розірву на шматки Отже,
flyman написав: відновити рух грошей, товарів і послуг через кордон,
Менше людей - менше грошей. Чи ти думаєш, що люди виїжджатимуть, а гроші залишать тут або після виїзду ще надсилатимуть сюди? Так само менше стане товарів і послуг, адже зменшиться кількість споживачів.
flyman написав:підвищити впевненість інвесторів в безпеці їх активів
Виїзд М18-60 (у першу чергу до своїх сімей, які влаштовані за кордоном, а це не бідні люди) дасть однозначний сигнал інвесторам не лише про безпеку, а й про сенс знаходження їх активів у країні, безпека якої на очах погіршується. Про виїзд молоді до 30 років, яка без проблем влаштується за кордоном не гірше, ніж вдома під час війни, можна не пояснювати.
flyman написав:і суттєво зменшити напругу в суспільстві
Прям бачу, як масовий виїзд М18-60 зменшує напругу в суспільстві))) Фронт починає сипатись, а суспільство ні разу не напружується)))
flyman написав:і це при мінімальних мінусах
"Мінімальні" мінуси - це падіння виробництва товарів і послуг через нестачу вузькопрофільних фахівців, які затребувані за кордоном. Зростання безробіття через зупинку підприємств. Наслідки - дуля в бюджеті, немає пенсій і соцвиплат, немає зарплат бюджетникам.. Дефолт.
flyman написав:(адептів секти «всі повтікають» прошу проходити повз, бо нема бажання вести неконструктивні дискусії)
Кого ти намагаєшся надурити? Всі знають, що у разі відкриття кордонів ти будеш першим у черзі на виїзд)))
_hunter написав:потому, что буссификация - есть. А по закону - быть не должно.
По закону ти мав оновити дані в ТЦК ще 2.5 року тому, зразу після оголошення військового стану. Якщо ти хер ложив на закон - то не дивуйся, що й стосовно тебе на закон ложать хер...
Такий підхід означає що ми йдемо кудись не туди в сторону ЕС, де закони працюють, а толеруємо порушення законів, це інший напрям до лаптеногих. За не оновлення даних чи ігнорування направлення на ВЛК чи бойову повістку є відповідальність, за викрадення, хуліганські дії, катування, також. Всього лише треба виконувати Закон. А не отовсьо шо відбувається. Ось до цього основне несприйняття у суспільства, ну не нормально ж коли йде відверте порушення закону, а поліція просто спостерігає і ніяк не припиняє правопорушення.
detroytred написав:Майор на посаду старшого лейтенанта (взводного) цілком допускається.
Ну так і полковника виходить ротним можна? Або хоча б підполковника...
Ви б хотіли щоб вашою ротою командував командир підводної лодки Запоріжжя? От до чого цей маразм?? Ясно що полковник який пройшов щаблі КОМВЗВОДА , комроти прекрасно зможе ним командувати. Але отих піхотних пенсів (які йшли ці щаблі) вже давно вигрібли і призначили. Куди ви призначите випускника училища тилу? Який після випуску прийшов начвєщєм, а звільнився зампотилом частини? Він не командував ніким ніколи. Як ви дасте взвод чи роту техніку (інженеру) літака (вертольота)? Чи морському офіцеру.
Є будь які винятки. Є льотчики, які прийшли в авіацію з посади сержанта чи старшини роти ДШВ. Він став пілотом, потім чи списався, чи на пенсії, і йому в званні майора легко можна дати взвод. Є такі люди в одиничних випадках. Але загалом і вцілому вручити роту льотчику - це смерть всім. Так само як в літак посадити танкіста.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 26 чер, 2024 15:08, всього редагувалось 3 разів.
_Mykola_ написав:акий підхід означає що ми йдемо кудись не туди в сторону ЕС, де закони працюють, а толеруємо порушення законів, це інший напрям до лаптеногих.
Я з вами абсолютно погоджуюсь. На жаль, по існуючим законам провести нормально мобілізацію не виходить, про що говорить некомплект у підрозділах. Міняти закони монозбрід забив. В результаті маємо що маємо. Якщо не робити навіть цього, то йти нікуди не будемо, бо будемо мертві. Як держава і нація.