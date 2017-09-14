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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 88088809881088118812>
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 14:27

  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter

понимаем: в таком случае - на принудительное психиатрическое освидетельствование с последующей изоляцией от общества по медицинским показаниям.


А ви в ЗСУ, так? Чи ви лише спрямовані на скорочення ЗСУ? Поповнювати «квіточка не для того виросла»?

вообще не понял как одно к другому относится...

Безпосередньо. Контужені і поранені продовжують службу в тилу хіба не тому, що хитрозроблений Хантер по не своїм (такі що не відповідали його роду занять) документам виїхав і так само незаконно не повернувся? Чи ви думаєте причина в тому, що Летусрок не стає на облік?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 26 чер, 2024 14:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 14:30

  vitaliiangel написав:
  _hunter написав:так всех и не нужно: только опасных для общества - да еще и по статье УК.
это тонкая материя. Система должна быть такая, чтобы упрятать в клинику было невозможно с корысной целью. Например любовника вашей жены. Нашему обществу это пока не грозит. А в советское время психбольницы поломали судеб не меньше, чем лагеря. Короче нет тут выхода.

С где корыстная цель? - вроде все просто:
- человек нарушает УК - похищает другого человека
- попадает в Суд
- в суде заявляет "а у меня отмазка есть - у меня контузия"
- Суд: да вообще без проблем - *назначает психиатрическую экспертизу*
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 14:35

  _hunter написав:- Суд: да вообще без проблем - *назначает психиатрическую экспертизу*
дальше? экспертиза выносит диагноз "Посттравматические стрессовые расстройства (ПТСР)". Пограничные состояния вообще болезнями не являются. Принудительное лечение назначают если будет доказано связь проступка с нервно-психическим расстройством. Нафига это надо экспертизе? Проще поставить нейтральный ни к чему не обязывающий диагноз. А за рецидивы экспертиза не отвечает. Это тупиковый путь.

Для тех кто не нарушал УК есть тест на профпригодность. Кто нарушил - суд, тюрьма или ограничение свободы (домашний арест), крупный штраф.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 26 чер, 2024 14:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 14:44

  ЛАД написав:Кому интересно, как живёт прифронтовой город, можете почитать https://www.objectiv.tv/objectively/2024/06/25/tramvai-vs-avtobusy-kak-vojna-menyaet-transport-harkova-i-chto-budet-zimoj/#google_vignette.
Статья о проблемах транспорта, но затрагиваются разные проблемы. Без подробностей, но достаточно честно. Упоминается и о мародёрстве.
Говорится и о проблемах с работниками из-за мобилизации и страха перед ней. Правда, на мой взгляд, эта проблема несколько надумана - в статье отмечается, что вопросы есть даже с водителями троллейбуса, которыми традиционно были женщины.

Згадав радянський вірш - харкая кровью,купаясь в говне - счастливо живу я в советской стране.
В області добу немає освітлення, ін-т також не працює,вода буде якщо запустити генератор ,паливо по цінам Європи,зарплати як .... Скільки треба часу щоб подумати про ресурс який нікуди не в тік.
Востаннє редагувалось sens в Сер 26 чер, 2024 15:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 14:48

  fler написав:
  flyman написав:Контрольовані нами АЕС виробляють ~7,8ГВт (коли не в ремонті). Імпорт з ЄС — 1,7 ГВт, можна постаратись збільшити до 2,3ГВт max.
Тим часом зараз у ввечері нам треба 11ГВт, а взимку — всі 18ГВт
https://dou.ua/forums/topic/49034/

Це питання вже вирішується встановленням сонячних панелей на дахах будинків, масовим придбанням генераторів, зарядних станцій тощо.

  flyman написав:якщо відкрити кордони і випустити людей це може частково знизити навантаження на енергосистему,

Рідкісний де Біл може так мислити. Розірву на шматки :wink: Отже,
  flyman написав: відновити рух грошей, товарів і послуг через кордон,

Менше людей - менше грошей. Чи ти думаєш, що люди виїжджатимуть, а гроші залишать тут або після виїзду ще надсилатимуть сюди? Так само менше стане товарів і послуг, адже зменшиться кількість споживачів.
  flyman написав:підвищити впевненість інвесторів в безпеці їх активів

Виїзд М18-60 (у першу чергу до своїх сімей, які влаштовані за кордоном, а це не бідні люди) дасть однозначний сигнал інвесторам не лише про безпеку, а й про сенс знаходження їх активів у країні, безпека якої на очах погіршується. Про виїзд молоді до 30 років, яка без проблем влаштується за кордоном не гірше, ніж вдома під час війни, можна не пояснювати.
  flyman написав:і суттєво зменшити напругу в суспільстві

Прям бачу, як масовий виїзд М18-60 зменшує напругу в суспільстві))) Фронт починає сипатись, а суспільство ні разу не напружується)))
  flyman написав:і це при мінімальних мінусах

"Мінімальні" мінуси - це падіння виробництва товарів і послуг через нестачу вузькопрофільних фахівців, які затребувані за кордоном. Зростання безробіття через зупинку підприємств. Наслідки - дуля в бюджеті, немає пенсій і соцвиплат, немає зарплат бюджетникам.. Дефолт.
  flyman написав:(адептів секти «всі повтікають» прошу проходити повз, бо нема бажання вести неконструктивні дискусії)

Кого ти намагаєшся надурити? Всі знають, що у разі відкриття кордонів ти будеш першим у черзі на виїзд)))

Поїдуть усі хто зможе піднятися хоча б з ліжка
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 14:55

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:потому, что буссификация - есть. А по закону - быть не должно.

По закону ти мав оновити дані в ТЦК ще 2.5 року тому, зразу після оголошення військового стану. Якщо ти хер ложив на закон - то не дивуйся, що й стосовно тебе на закон ложать хер...

Такий підхід означає що ми йдемо кудись не туди в сторону ЕС, де закони працюють, а толеруємо порушення законів, це інший напрям до лаптеногих.
За не оновлення даних чи ігнорування направлення на ВЛК чи бойову повістку є відповідальність, за викрадення, хуліганські дії, катування, також. Всього лише треба виконувати Закон. А не отовсьо шо відбувається. Ось до цього основне несприйняття у суспільства, ну не нормально ж коли йде відверте порушення закону, а поліція просто спостерігає і ніяк не припиняє правопорушення.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 14:56

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:только их не призывают "почему-то" - берегут черешенку
а равных по "званию" пэрэсичных - призывают.

Проблема в тому, що якби "пересічні" вчасно оновлювали дані, то і бусифікації би не було, і проблеми з ВЛК скоріш за все би не було...

Хто відмовиться добровільно пощіпати гусака ?
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 14:59

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Майор на посаду старшого лейтенанта (взводного) цілком допускається.

Ну так і полковника виходить ротним можна? Або хоча б підполковника...

Ви б хотіли щоб вашою ротою командував командир підводної лодки Запоріжжя? От до чого цей маразм??
Ясно що полковник який пройшов щаблі КОМВЗВОДА , комроти прекрасно зможе ним командувати. Але отих піхотних пенсів (які йшли ці щаблі) вже давно вигрібли і призначили. Куди ви призначите випускника училища тилу? Який після випуску прийшов начвєщєм, а звільнився зампотилом частини? Він не командував ніким ніколи.
Як ви дасте взвод чи роту техніку (інженеру) літака (вертольота)?
Чи морському офіцеру.

Є будь які винятки. Є льотчики, які прийшли в авіацію з посади сержанта чи старшини роти ДШВ. Він став пілотом, потім чи списався, чи на пенсії, і йому в званні майора легко можна дати взвод. Є такі люди в одиничних випадках. Але загалом і вцілому вручити роту льотчику - це смерть всім. Так само як в літак посадити танкіста.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 26 чер, 2024 15:08, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:акий підхід означає що ми йдемо кудись не туди в сторону ЕС, де закони працюють, а толеруємо порушення законів, це інший напрям до лаптеногих.

Я з вами абсолютно погоджуюсь. На жаль, по існуючим законам провести нормально мобілізацію не виходить, про що говорить некомплект у підрозділах.
Міняти закони монозбрід забив.
В результаті маємо що маємо.
Якщо не робити навіть цього, то йти нікуди не будемо, бо будемо мертві. Як держава і нація.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:01

"Це ж було вже!"
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