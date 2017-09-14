fler написав:

flyman написав: Контрольовані нами АЕС виробляють ~7,8ГВт (коли не в ремонті). Імпорт з ЄС — 1,7 ГВт, можна постаратись збільшити до 2,3ГВт max.

Тим часом зараз у ввечері нам треба 11ГВт, а взимку — всі 18ГВт

https://dou.ua/forums/topic/49034/ Контрольовані нами АЕС виробляють ~7,8ГВт (коли не в ремонті). Імпорт з ЄС — 1,7 ГВт, можна постаратись збільшити до 2,3ГВт max.Тим часом зараз у ввечері нам треба 11ГВт, а взимку — всі 18ГВт

flyman написав: якщо відкрити кордони і випустити людей це може частково знизити навантаження на енергосистему, якщо відкрити кордони і випустити людей це може частково знизити навантаження на енергосистему,

flyman написав: відновити рух грошей, товарів і послуг через кордон, відновити рух грошей, товарів і послуг через кордон,

flyman написав: підвищити впевненість інвесторів в безпеці їх активів підвищити впевненість інвесторів в безпеці їх активів

flyman написав: і суттєво зменшити напругу в суспільстві і суттєво зменшити напругу в суспільстві

flyman написав: і це при мінімальних мінусах і це при мінімальних мінусах

flyman написав: (адептів секти «всі повтікають» прошу проходити повз, бо нема бажання вести неконструктивні дискусії) (адептів секти «всі повтікають» прошу проходити повз, бо нема бажання вести неконструктивні дискусії)

Це питання вже вирішується встановленням сонячних панелей на дахах будинків, масовим придбанням генераторів, зарядних станцій тощо.Рідкісний де Біл може так мислити. Розірву на шматкиОтже,Менше людей - менше грошей. Чи ти думаєш, що люди виїжджатимуть, а гроші залишать тут або після виїзду ще надсилатимуть сюди? Так само менше стане товарів і послуг, адже зменшиться кількість споживачів.Виїзд М18-60 (у першу чергу до своїх сімей, які влаштовані за кордоном, а це не бідні люди) дасть однозначний сигнал інвесторам не лише про безпеку, а й про сенс знаходження їх активів у країні, безпека якої на очах погіршується. Про виїзд молоді до 30 років, яка без проблем влаштується за кордоном не гірше, ніж вдома під час війни, можна не пояснювати.Прям бачу, як масовий виїзд М18-60 зменшує напругу в суспільстві))) Фронт починає сипатись, а суспільство ні разу не напружується)))"Мінімальні" мінуси - це падіння виробництва товарів і послуг через нестачу вузькопрофільних фахівців, які затребувані за кордоном. Зростання безробіття через зупинку підприємств. Наслідки - дуля в бюджеті, немає пенсій і соцвиплат, немає зарплат бюджетникам.. Дефолт.Кого ти намагаєшся надурити? Всі знають, що у разі відкриття кордонів ти будеш першим у черзі на виїзд)))