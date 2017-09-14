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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 26 чер, 2024 15:04
Hotab написав: _hunter написав: Hotab написав:_hunter
понимаем: в таком случае - на принудительное психиатрическое освидетельствование с последующей изоляцией от общества по медицинским показаниям.
А ви в ЗСУ, так? Чи ви лише спрямовані на скорочення ЗСУ? Поповнювати «квіточка не для того виросла»?
вообще не понял как одно к другому относится...
Безпосередньо. Контужені і поранені продовжують службу в тилу хіба не тому, що хитрозроблений Хантер по не своїм (такі що не відповідали його роду занять) документам виїхав і так само незаконно не повернувся? Чи ви думаєте причина в тому, що Летусрок не стає на облік?
всеравно не понял: кто/где/зачем/и почему работает - меня мало волнует.
Что меня волнует - что люди, нарушающие УКУ не сидят. Все.
А про линию защиты "я украл потому, что мне Петя денег не дал" - я в первый раз слышу
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Додано: Сер 26 чер, 2024 15:05
detroytred написав:
Також законами визначено куди призначати офіцерів запасу.
А куди йдуть молодші лейтенанти\лейтенанти запасу після військових кафедр?
Вони ж нульові взагалі, навіть автомат не розберуть\зберуть. Та й не зможуть взводом командувати, і Успіхів службі вчити та забезпечувати всім необхідним.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 15:07
_hunter написав:
...........
в нормальном обществе - где кордоны не закрываются по первому шухеру - _спрос_ (а не потребность и уж темболее нужда) на военных где-то на уровне сантехников...
Пока нет реальной войны или хотя бы её угрозы.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 15:08
_hunter написав: detroytred написав: _hunter написав:
Вы снова невнимательны: где я хоть слово писал, что "на посаду комбрига, в якому законі е"? - я вам сразу написал - разговор конкретно про "абстрактную справедливость".
Хотите изменения в законодательстве обсуждать - это без меня.
Ну да.
Тільки що було про порушення закону *якщо всі - то всі* і пряма прив'язка бусифікації і призначень, а тепер тіко про абстрактну справедливість.
Так це я вказав, що про хатєлки - це не до мене.
И вы снова невнимательны сегодня
Буссификация - одна ветка обсуждения, неприкасаемые черешенки - другая.
Пару годин тому:
*мы и Ко про абстрактную справедливость
- с одной стороны пэрэсичным отказывают в праве прятаться за законами - буссифицируя и подваля их вместо админки, а с другой стороны - оказывается есть каста, которая тоже за законами прячется*.
Чітко ж: раз пересічним бусіки (не по закону!), то офіцерам (касті те ж не по закону - в окоп рядовими).
Щоб була абстрактна справедливість. Для всіх (якщо всі, то всі).
А тепер, виявляється, різні гілки обговорення))
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Додано: Сер 26 чер, 2024 15:08
vitaliiangel написав: _hunter написав:
- Суд: да вообще без проблем - *назначает психиатрическую экспертизу*
дальше? экспертиза выносит диагноз "Посттравматические стрессовые расстройства (ПТСР)". Пограничные состояния вообще болезнями не являются. Принудительное лечение назначают если будет доказано связь проступка с нервно-психическим расстройством. Нафига это надо экспертизе? Проще поставить нейтральный ни к чему не обязывающий диагноз. А за рецидивы экспертиза не отвечает. Это тупиковый путь.
Для тех кто не нарушал УК есть тест на профпригодность. Кто нарушил - суд, тюрьма или ограничение свободы (домашний арест), крупный штраф.
Так и снова не проблема: экспертиза заявляет, что контузия - не причина похищения - похититель отъезжает в места, не столь отдаленные.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 15:10
_hunter написав:
Так и снова не проблема: экспертиза заявляет, что контузия - не причина похищения - похититель отъезжает в места, не столь отдаленные.
Так нікого й не викрадають - громадянам допомагають оновити дані.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 15:11
_hunter написав:
Так и снова не проблема: экспертиза заявляет, что контузия - не причина похищения - похититель отъезжает в места, не столь отдаленные.
то есть законы есть, суды есть, тюрьмы есть. А силы которая заставит их работать против представителей власти нет. Не доросли мы ещё. Внутри системы все подневольные люди, кто то боится потерять кормушку, другой уголовного преследования, у третьего детей могут исключить из ВУЗА или отжать бизнес/имущество и т.д.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 26 чер, 2024 15:13, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 15:11
_Mykola_ написав: detroytred написав:
Також законами визначено куди призначати офіцерів запасу.
А куди йдуть молодші лейтенанти\лейтенанти запасу після військових кафедр?
Вони ж нульові взагалі, навіть автомат не розберуть\зберуть. Та й не зможуть взводом командувати, і Успіхів службі вчити та забезпечувати всім необхідним.
Раз таке вже є, то
Довчатися на місці.
Хоча треба їх довчати на додаткових курсах.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 15:14
detroytred написав: _hunter написав: detroytred написав:
Ну да.
Тільки що було про порушення закону *якщо всі - то всі* і пряма прив'язка бусифікації і призначень, а тепер тіко про абстрактну справедливість.
Так це я вказав, що про хатєлки - це не до мене.
И вы снова невнимательны сегодня
Буссификация - одна ветка обсуждения, неприкасаемые черешенки - другая.
Пару годин тому:
*мы и Ко про абстрактную справедливость
- с одной стороны пэрэсичным отказывают в праве прятаться за законами - буссифицируя и подваля их вместо админки, а с другой стороны - оказывается есть каста, которая тоже за законами прячется*.
Чітко ж: раз пересічним бусіки (не по закону!), то офіцерам (касті те ж не по закону - в окоп рядовими).
Щоб була абстрактна справедливість. Для всіх (якщо всі, то всі).
А тепер, виявляється, різні гілки обговорення))
ну да, вообще разные:
- в одной обсуждаем нарушения ИМЕЮЩЕГОСЯ законодательства - буссификацию - и что с ней делать
- в другой обсуждаем абстрактные вопросы мобилизации чарешенок и равных им условных директоров АТБ
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Додано: Сер 26 чер, 2024 15:14
_hunter
Что меня волнует - что люди, нарушающие УКУ не сидят. Все.
А преступность в Венесуэле вас не волнует?
Вы выбрали свой путь. Вы не с Украиной. Какое вам дело до преступности в ней?
Неужели…?? Нет! Я не могу в это поверить! Неужели черешенка после сохранения в Европе хочет после того как кто-то ей защитил страну, вернуться??!!
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