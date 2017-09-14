RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8809881088118812>
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:04

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter


понимаем: в таком случае - на принудительное психиатрическое освидетельствование с последующей изоляцией от общества по медицинским показаниям.


А ви в ЗСУ, так? Чи ви лише спрямовані на скорочення ЗСУ? Поповнювати «квіточка не для того виросла»?

вообще не понял как одно к другому относится...

Безпосередньо. Контужені і поранені продовжують службу в тилу хіба не тому, що хитрозроблений Хантер по не своїм (такі що не відповідали його роду занять) документам виїхав і так само незаконно не повернувся? Чи ви думаєте причина в тому, що Летусрок не стає на облік?

всеравно не понял: кто/где/зачем/и почему работает - меня мало волнует.
Что меня волнует - что люди, нарушающие УКУ не сидят. Все.
А про линию защиты "я украл потому, что мне Петя денег не дал" - я в первый раз слышу :D
_hunter
 
Повідомлень: 7984
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:05

  detroytred написав:Також законами визначено куди призначати офіцерів запасу.

А куди йдуть молодші лейтенанти\лейтенанти запасу після військових кафедр?
Вони ж нульові взагалі, навіть автомат не розберуть\зберуть. Та й не зможуть взводом командувати, і Успіхів службі вчити та забезпечувати всім необхідним. :lol:
_Mykola_
 
Повідомлень: 4915
З нами з: 09.02.09
Подякував: 666 раз.
Подякували: 689 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:07

  _hunter написав:...........
в нормальном обществе - где кордоны не закрываются по первому шухеру - _спрос_ (а не потребность и уж темболее нужда) на военных где-то на уровне сантехников...

Пока нет реальной войны или хотя бы её угрозы.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29282
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:08

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  _hunter написав:Вы снова невнимательны: где я хоть слово писал, что "на посаду комбрига, в якому законі е"? - я вам сразу написал - разговор конкретно про "абстрактную справедливость".
Хотите изменения в законодательстве обсуждать - это без меня.

Ну да.
Тільки що було про порушення закону *якщо всі - то всі* і пряма прив'язка бусифікації і призначень, а тепер тіко про абстрактну справедливість.

Так це я вказав, що про хатєлки - це не до мене.

И вы снова невнимательны сегодня :D
Буссификация - одна ветка обсуждения, неприкасаемые черешенки - другая.

Пару годин тому:
*мы и Ко про абстрактную справедливость :) - с одной стороны пэрэсичным отказывают в праве прятаться за законами - буссифицируя и подваля их вместо админки, а с другой стороны - оказывается есть каста, которая тоже за законами прячется*.

Чітко ж: раз пересічним бусіки (не по закону!), то офіцерам (касті те ж не по закону - в окоп рядовими).
Щоб була абстрактна справедливість. Для всіх (якщо всі, то всі).

А тепер, виявляється, різні гілки обговорення))
detroytred
 
Повідомлень: 29134
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:08

  vitaliiangel написав:
  _hunter написав:- Суд: да вообще без проблем - *назначает психиатрическую экспертизу*
дальше? экспертиза выносит диагноз "Посттравматические стрессовые расстройства (ПТСР)". Пограничные состояния вообще болезнями не являются. Принудительное лечение назначают если будет доказано связь проступка с нервно-психическим расстройством. Нафига это надо экспертизе? Проще поставить нейтральный ни к чему не обязывающий диагноз. А за рецидивы экспертиза не отвечает. Это тупиковый путь.

Для тех кто не нарушал УК есть тест на профпригодность. Кто нарушил - суд, тюрьма или ограничение свободы (домашний арест), крупный штраф.

Так и снова не проблема: экспертиза заявляет, что контузия - не причина похищения - похититель отъезжает в места, не столь отдаленные.
_hunter
 
Повідомлень: 7984
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Так и снова не проблема: экспертиза заявляет, что контузия - не причина похищения - похититель отъезжает в места, не столь отдаленные.

Так нікого й не викрадають - громадянам допомагають оновити дані.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1744
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:11

  _hunter написав:Так и снова не проблема: экспертиза заявляет, что контузия - не причина похищения - похититель отъезжает в места, не столь отдаленные.
то есть законы есть, суды есть, тюрьмы есть. А силы которая заставит их работать против представителей власти нет. Не доросли мы ещё. Внутри системы все подневольные люди, кто то боится потерять кормушку, другой уголовного преследования, у третьего детей могут исключить из ВУЗА или отжать бизнес/имущество и т.д.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 26 чер, 2024 15:13, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23932
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2404 раз.
Подякували: 3361 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:11

  _Mykola_ написав:
  detroytred написав:Також законами визначено куди призначати офіцерів запасу.

А куди йдуть молодші лейтенанти\лейтенанти запасу після військових кафедр?
Вони ж нульові взагалі, навіть автомат не розберуть\зберуть. Та й не зможуть взводом командувати, і Успіхів службі вчити та забезпечувати всім необхідним. :lol:

Раз таке вже є, то
Довчатися на місці.

Хоча треба їх довчати на додаткових курсах.
detroytred
 
Повідомлень: 29134
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:14

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  detroytred написав:Ну да.
Тільки що було про порушення закону *якщо всі - то всі* і пряма прив'язка бусифікації і призначень, а тепер тіко про абстрактну справедливість.

Так це я вказав, що про хатєлки - це не до мене.

И вы снова невнимательны сегодня :D
Буссификация - одна ветка обсуждения, неприкасаемые черешенки - другая.

Пару годин тому:
*мы и Ко про абстрактную справедливость :) - с одной стороны пэрэсичным отказывают в праве прятаться за законами - буссифицируя и подваля их вместо админки, а с другой стороны - оказывается есть каста, которая тоже за законами прячется*.

Чітко ж: раз пересічним бусіки (не по закону!), то офіцерам (касті те ж не по закону - в окоп рядовими).
Щоб була абстрактна справедливість. Для всіх (якщо всі, то всі).

А тепер, виявляється, різні гілки обговорення))

ну да, вообще разные:
- в одной обсуждаем нарушения ИМЕЮЩЕГОСЯ законодательства - буссификацию - и что с ней делать
- в другой обсуждаем абстрактные вопросы мобилизации чарешенок и равных им условных директоров АТБ
_hunter
 
Повідомлень: 7984
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:14

_hunter


Что меня волнует - что люди, нарушающие УКУ не сидят. Все.


А преступность в Венесуэле вас не волнует? :lol:
Вы выбрали свой путь. Вы не с Украиной. Какое вам дело до преступности в ней?

Неужели…?? Нет! Я не могу в это поверить! Неужели черешенка после сохранения в Европе хочет после того как кто-то ей защитил страну, вернуться??!! :lol:
Hotab
 
Повідомлень: 12545
З нами з: 15.02.09
Подякував: 345 раз.
Подякували: 2244 раз.
 
Профіль
1
2
1
  #<1 ... 8809881088118812>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sashaqbl і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
15 53216
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 чер, 2024 23:33
flysoulfly
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 213186
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 684814
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5495)
26.06.2024 15:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron