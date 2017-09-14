|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 26 чер, 2024 15:31
Hotab написав:_hunter
Что меня волнует - что люди, нарушающие УКУ не сидят. Все.
А преступность в Венесуэле вас не волнует?
Вы выбрали свой путь. Вы не с Украиной. Какое вам дело до преступности в ней?
Неужели…?? Нет! Я не могу в это поверить! Неужели черешенка после сохранения в Европе хочет после того как кто-то ей защитил страну, вернуться??!!
Не, не волнует - как и вас переворот в ЮАР не волновал.
А что вас удивляет? Родина - только одна.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7991
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 26 чер, 2024 15:32
d44 написав:
..............
Нажаль, нічого нового та втішного там немає. Але все це давно зрозуміло, ще зі Стамбулу. Я теж вважаю, що всі найкраші варіанти ми втратили ще у 22-му. .....
"всі найкращі
варіанти ми втратили" до 2022.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 29290
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Сер 26 чер, 2024 15:32
sashaqbl написав: _Mykola_ написав:
Теперешніх Законів і постанов більше ніж достатньо для проведення мобілізації без отого треша який відбувається. Все чітко розписано, хто, як може, коли, повинен, відповідальність.
Чому ж тоді некомплект в частинах і відбуваєтсья така фігня? Поясніть?
Закони розписані на свідомих громадян.
Що несвідомі будуть виключенням, мізер їх буде.
До речі,саме так і повинно бути!
Питання треба ставити інакше -- чому суспільство не сприймає мобілізацію? Чому так сталося???
Тобто чому зникла довіра???
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29147
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 чер, 2024 15:38
_Mykola_ написав: Hotab написав:_Mykola_
Зупинили, перевірили документи, виписали повістку, не з'явився - штраф, повторно - штраф, і відкриття провадження по 336.
По сьогоднішньому закону штраф виписує комісар (або керівник відділу комплектування, не памʼятаю точно) . А не сержант на вулиці. Тому лише доставка.
Що буде далі - побачимо.
Трошки не так.
Сержант військовий, має право перевірити документи на інформаціюу базі, виписати повістку, якщо людина відмовляється брати повістку, то виключно
поліцейський має право провадити адміністративне затримання та доставку до ТЦК, зі складанням протоколу і не більше ніж на три години. У випадку якщо людина бере повістку, то підстав для адміністративного затримання немає.
Наразі як не з'явився то адмін штраф дійсно виписує комісар, і для цього не треба бусифікації. А далі вступає в дію адміністративний процес...
Ну почитайте ж постанови, там чітко описано процес, і він доволі дієвий, і без порушеннь які дозволяють собі представники...
Навіть ще м'якше!
Якщо громадянин себе ідентифікував - показав свої доки, паспорт, то
Відмовляється від повістки -- да ради Бога. Відмова від повістки фіксується. І за це штраф.
Доставка -- це для з'ясування особи або ухилення від відправки до частини.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29147
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 чер, 2024 15:38
_hunter
А что вас удивляет? Родина - только одна.
Удивляет что «одна», а вместо защиты ее - позорно трусливо сбежал. И незаконно .
М
И сразу преступник заволновался о преступности в Украине
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 26 чер, 2024 15:39, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12552
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 345 раз.
- Подякували: 2244 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Сер 26 чер, 2024 15:39
ЛАД написав:
Проблема у голодного, где взять деньги.
проблема если голодный ребенок или инвалид. В остальных случаях надо сделать какую то работу и получить еду. Что проблемой не является. А вы все ситуации голодного оцениваете как проблему.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23940
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2404 раз.
- Подякували: 3361 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 26 чер, 2024 15:40
detroytred написав:
Закони розписані на свідомих громадян.
Що несвідомі будуть виключенням, мізер їх буде.
До речі,саме так і повинно бути!
Питання треба ставити інакше -- чому суспільство не сприймає мобілізацію? Чому так сталося???
Тобто чому зникла довіра???
Якщо уважно почитати, то фактично виконання Законів і постанов КМУ не дає варіантів не оновити і не з'явитися, репресивна частина додавить навіть флая, і дуже швидко поставить перед вибором або у військо, або за грати.
ІМХО.
+++ Довіра зникає без правил та виконання законів та суспільного договору.
Не заходить варіант тут Ви обов'язки виконуйте, я а буду робити що заманеться, і мені за це нічого не буде. Так це не працює.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 4925
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 666 раз.
- Подякували: 689 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 чер, 2024 15:40
detroytred написав:
Від цилих бригад і частин (3 ШБ і т.д., Кракен) і до купи командирів і рядових.
це елітні частини, переважно добровольців та професіоналів. цікаво б знати їх питому вагу у цілому війську. Плюс публічні заклики можуть трохи відрізнятись від того що дійсно думає людина через різні політичні, репутаційні моменти, "загальну лінію партії" і т.д.
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1506
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 чер, 2024 15:41
_Mykola_ окей, хто по вашому винен і що робити?
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1746
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 чер, 2024 15:42
detroytred написав: _hunter написав: sashaqbl написав:
кону - быть не должно.
По закону ти мав оновити дані в ТЦК ще 2.5 року тому, зразу після оголошення військового стану. Якщо ти хер ложив на закон - то не дивуйся, що й стосовно тебе на закон ложать хер...
и так же по закону: за необновление данных -штраф. Никакой буссификации законом не предусмотрено. - т.е. нарушение закона.
Так це ж Олександр пояснює саме з точки зору *абстрактної справедливості* -- раз порушив ти, то і до тебе порушити треба. Якщо всі, то всі.
Ви ж самі півдня оцей підхід намагаєтеся донести))
Тіко у відношенні до офіцерів запасу.
[/quote]
вы снова что-то путаете: я касательно буссификации всегда говорил "только по закону"
Это в вопросе неприкасаемых черешенок я философствовал на тему "как бы сожно было бы"...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7991
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15
|53318
|
|
|1493
|213257
|
|
|6076
|684954
|
|