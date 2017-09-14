RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 88118812881388148815 ... 8819>
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:31

  Hotab написав:_hunter


Что меня волнует - что люди, нарушающие УКУ не сидят. Все.


А преступность в Венесуэле вас не волнует? :lol:
Вы выбрали свой путь. Вы не с Украиной. Какое вам дело до преступности в ней?

Неужели…?? Нет! Я не могу в это поверить! Неужели черешенка после сохранения в Европе хочет после того как кто-то ей защитил страну, вернуться??!! :lol:

Не, не волнует - как и вас переворот в ЮАР не волновал.

А что вас удивляет? Родина - только одна.
_hunter
 
Повідомлень: 7991
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:32

  d44 написав:..............
Нажаль, нічого нового та втішного там немає. Але все це давно зрозуміло, ще зі Стамбулу. Я теж вважаю, що всі найкраші варіанти ми втратили ще у 22-му. .....

"всі найкращі варіанти ми втратили" до 2022.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29290
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:32

  sashaqbl написав:
  _Mykola_ написав:Теперешніх Законів і постанов більше ніж достатньо для проведення мобілізації без отого треша який відбувається. Все чітко розписано, хто, як може, коли, повинен, відповідальність.

Чому ж тоді некомплект в частинах і відбуваєтсья така фігня? Поясніть?

Закони розписані на свідомих громадян.
Що несвідомі будуть виключенням, мізер їх буде.
До речі,саме так і повинно бути!

Питання треба ставити інакше -- чому суспільство не сприймає мобілізацію? Чому так сталося???
Тобто чому зникла довіра???
detroytred
 
Повідомлень: 29147
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:38

  _Mykola_ написав:
  Hotab написав:_Mykola_


Зупинили, перевірили документи, виписали повістку, не з'явився - штраф, повторно - штраф, і відкриття провадження по 336.


По сьогоднішньому закону штраф виписує комісар (або керівник відділу комплектування, не памʼятаю точно) . А не сержант на вулиці. Тому лише доставка.
Що буде далі - побачимо.

Трошки не так.
Сержант військовий, має право перевірити документи на інформаціюу базі, виписати повістку, якщо людина відмовляється брати повістку, то виключно поліцейський має право провадити адміністративне затримання та доставку до ТЦК, зі складанням протоколу і не більше ніж на три години. У випадку якщо людина бере повістку, то підстав для адміністративного затримання немає.
Наразі як не з'явився то адмін штраф дійсно виписує комісар, і для цього не треба бусифікації. А далі вступає в дію адміністративний процес...

Ну почитайте ж постанови, там чітко описано процес, і він доволі дієвий, і без порушеннь які дозволяють собі представники...

Навіть ще м'якше!
Якщо громадянин себе ідентифікував - показав свої доки, паспорт, то
Відмовляється від повістки -- да ради Бога. Відмова від повістки фіксується. І за це штраф.

Доставка -- це для з'ясування особи або ухилення від відправки до частини.
detroytred
 
Повідомлень: 29147
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:38

_hunter

А что вас удивляет? Родина - только одна.


Удивляет что «одна», а вместо защиты ее - позорно трусливо сбежал. И незаконно .
М

И сразу преступник заволновался о преступности в Украине :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 26 чер, 2024 15:39, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 12552
З нами з: 15.02.09
Подякував: 345 раз.
Подякували: 2244 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:39

  ЛАД написав:Проблема у голодного, где взять деньги.
проблема если голодный ребенок или инвалид. В остальных случаях надо сделать какую то работу и получить еду. Что проблемой не является. А вы все ситуации голодного оцениваете как проблему.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23940
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2404 раз.
Подякували: 3361 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:40

  detroytred написав:Закони розписані на свідомих громадян.
Що несвідомі будуть виключенням, мізер їх буде.
До речі,саме так і повинно бути!

Питання треба ставити інакше -- чому суспільство не сприймає мобілізацію? Чому так сталося???
Тобто чому зникла довіра???

Якщо уважно почитати, то фактично виконання Законів і постанов КМУ не дає варіантів не оновити і не з'явитися, репресивна частина додавить навіть флая, і дуже швидко поставить перед вибором або у військо, або за грати.

ІМХО.
+++ Довіра зникає без правил та виконання законів та суспільного договору.
Не заходить варіант тут Ви обов'язки виконуйте, я а буду робити що заманеться, і мені за це нічого не буде. Так це не працює.
_Mykola_
 
Повідомлень: 4925
З нами з: 09.02.09
Подякував: 666 раз.
Подякували: 689 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Від цилих бригад і частин (3 ШБ і т.д., Кракен) і до купи командирів і рядових.

це елітні частини, переважно добровольців та професіоналів. цікаво б знати їх питому вагу у цілому війську. Плюс публічні заклики можуть трохи відрізнятись від того що дійсно думає людина через різні політичні, репутаційні моменти, "загальну лінію партії" і т.д.
Letusrock
 
Повідомлень: 1506
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:41

_Mykola_ окей, хто по вашому винен і що робити?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1746
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:42

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  sashaqbl написав:кону - быть не должно.

По закону ти мав оновити дані в ТЦК ще 2.5 року тому, зразу після оголошення військового стану. Якщо ти хер ложив на закон - то не дивуйся, що й стосовно тебе на закон ложать хер...

и так же по закону: за необновление данных -штраф. Никакой буссификации законом не предусмотрено. - т.е. нарушение закона.

Так це ж Олександр пояснює саме з точки зору *абстрактної справедливості* -- раз порушив ти, то і до тебе порушити треба. Якщо всі, то всі.

Ви ж самі півдня оцей підхід намагаєтеся донести))
Тіко у відношенні до офіцерів запасу.

[/quote]
вы снова что-то путаете: я касательно буссификации всегда говорил "только по закону"

Это в вопросе неприкасаемых черешенок я философствовал на тему "как бы сожно было бы"...
_hunter
 
Повідомлень: 7991
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 88118812881388148815 ... 8819>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Letusrock, ЛАД і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
15 53318
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 чер, 2024 23:33
flysoulfly
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 213257
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 684954
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5496)
26.06.2024 16:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.