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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 88128813881488158816 ... 8819>
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:це елітні частини, переважно добровольців та професіоналів. цікаво б знати їх питому вагу у цілому війську.

немає вже давно частин з добровольців і професіоналів. Є частини з кращим офіцерським складом і гіршим.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:42

  detroytred написав:Тобто чому зникла довіра???
я ж вчера говорил почему, изменился консенсус. Народ ничего не получивший от государства ожидаемо не хочет его защищать.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:43

_Mykola_


то виключно поліцейський має право провадити адміністративне затримання та доставку до ТЦК,


Я з отого всього що тут носили дивився пару відео всього, але поліцейські були там присутні. Тобто все законно по доставці? Бусифіксація законна, а отой хто верещить «мене тягнуть в підвал , рятуйте « то провокатор?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:45

  detroytred написав:Навіть ще м'якше!
Якщо громадянин себе ідентифікував - показав свої доки, паспорт, то
Відмовляється від повістки -- да ради Бога. Відмова від повістки фіксується. І за це штраф.

Доставка -- це для з'ясування особи або ухилення від відправки до частини.

+++ І це цивілізований нормальний дієвий спосіб, чому його не виконують не зрозуміло.

Зашквари які відбуваються мають зворотній ефект і призводять до ще більшого резонансу і небажання йти оновлювати дані.
Таке враження що тиск у казані підвищується штучно, і збільшується ймовірність вибуху. Навіщо? Це і є основне питання.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:46

  Hotab написав:_hunter

А что вас удивляет? Родина - только одна.

И незаконно .
...
И сразу преступник ...

Вы с пруфами, пожалуйста: статья нарушенного Закона?
И номер дела.
А то ваша то ли неграмотность то ли петросянство уже утомлять начинают...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:фактично виконання Законів і постанов КМУ не дає варіантів не оновити і не з'явитися, репресивна частина додавить навіть флая, і дуже швидко поставить перед вибором або у військо, або за грати.

на моменті у ТЦК нема часу чекати поки умовний Флай буде вагатись у муках вибору, тому з благословіння верхів у них карт-бланш ціною будь-яких "епілепсій" домагатись правильного вибору.
а вибір військо/тюрма (якщо він взагалі буде) залежить від багатьох факторів, як наприклад чи служба це пострілювати дронами з підземних бункерів півроку-рік (як пропонує бобуа) чи довічно у генерала-мясника захищати в півметровому окопі з калашом чергову "фортецю" для тв-картинки
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:48

  Letusrock написав:.............
  detroytred написав:Кордонів 91-го тощо бажає, вимагає також значна частина самого війська.

Хіба значна? От у нас на форумі взагалі таких нема.
Наврят чи багато з тих хто безпосередньо в зоні БД проти РПВ і бажає сидіти в окопі ще 5-10 років.

Хотят "кордони 91" все или почти все. А вот "сидіти в окопі ще 5-10 років" хотят очень немногие.
Я тоже хочу "кордони 91", но понимаю, что это сегодня не реально.

так недалеко до швондерівщини та закликів до нквд-шних трійок.
Через рік два троє в кожанках зайдуть до умовного песікота додому, побють його і домочадців і винесуть все з дому "для фронта". І ви ж так само тоді напишете цей же коментар вище.

Ещё пару лет войны, возможно, так и будет.

за вашою логікою якщо школяр кілька разів перейшов дорогу у невстановленому місці (тобто хер ложив на закон), то поліцейкий може його пристрелити (тобто положити хер на закон стосовно нього). Якось так виходить

Вы малость передёргиваете.
"Бусификация" это всё же не расстрел. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 26 чер, 2024 15:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:49

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Від цилих бригад і частин (3 ШБ і т.д., Кракен) і до купи командирів і рядових.

це елітні частини, переважно добровольців та професіоналів. цікаво б знати їх питому вагу у цілому війську. Плюс публічні заклики можуть трохи відрізнятись від того що дійсно думає людина через різні політичні, репутаційні моменти, "загальну лінію партії" і т.д.

Скільки їх не було, але маємо факт -- вистачає, щоб влада і перелічені вами оті раніше домінували з цілком законною позицією -- воюємо до Перемоги, до визволення всіх територій.

От нема ніде в ДІЮЧИХ законах визначення для альтернативного підходу --- повоювали, бачимо, що щось результат не світить, а наслідки все гірші і гірші, то зупиняємось ...
Нема.
Тільки як ото в пісні:
"На их стороне хоть и нету законов, поддержка и энтузиазм миллионов"))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:52

  sashaqbl написав:_Mykola_ окей, хто по вашому винен і що робити?

Постанови КМУ вичерпно описують процес. Законно працювати групам оповіщення, виконувати описаний процес який вичерпно регламентує дії посадових осіб.

За порушення показово покарати пару десятків, як громадян, так і військових та поліціянтів, і все почне працювати у межах Законів і повноважень.

Виконувати Закон і постанови КМУ.
І нічого не треба вигадувати.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:53

  _hunter написав:
всеравно не понял: кто/где/зачем/и почему работает - меня мало волнует.
Что меня волнует - что люди, нарушающие УКУ не сидят. Все.
А про линию защиты "я украл потому, что мне Петя денег не дал" - я в первый раз слышу :D



Вот вы например, с сыном .
Незаконно выехали , нарушили закон , а не сидите в тюрьме оба .
Несправедливость !
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